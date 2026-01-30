De SC 5 EasyFix Iron slaat niet alleen een goed figuur, maar belooft ook volledige reinigingskracht: een uitstekende stoomdruk van 4,2 bar maakt hem tot de beste stoomreiniger in zijn klasse. Dankzij de viertraps stoomregeling kan de stoomstroom naar wens worden aangepast. Een grondige reiniging met de Kärcher-stoomreiniger verwijdert 99,999% van de virussen¹⁾ en 99,99% van alle gangbare huishoudelijke bacteriën²⁾ van typische harde huishoudelijke oppervlakken. En dankzij een breed scala aan beschikbare accessoires kan hij gladde oppervlakken, afzuigkappen, hoeken en kieren perfect reinigen. Het bijzonder praktische stoomstrijkijzer dat ook wordt meegeleverd, versnelt het strijken met 50%. Dankzij de VapoHydro-functie kan bovendien heet water worden toegevoegd en hardnekkig vuil gemakkelijker worden verwijderd en weggespoeld. Het flexibele EasyFix-vloermondstuk overtuigt door de indrukwekkende en efficiënte lamellentechnologie. Het waterreservoir kan worden verwijderd en permanent worden bijgevuld. Hij wordt bovendien geleverd met een geïntegreerd kabelopbergvak, een opbergvak voor accessoires en een parkeerpositie voor het vloermondstuk.