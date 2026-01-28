Synonyme de grand confort, le nettoyeur vapeur SC 4 EasyFix se démarque par son rangement pour câble intégré, son compartiment pour accessoires et la position de stationnement du suceur pour sol. Doté d'une articulation flexible, le suceur pour sol EasyFix garantit une ergonomie optimale et, grâce à sa technologie de lames de racleur, des résultats irréprochables. Le système de bandes autoagrippantes pratique permet la fixation simple et rapide de la lingette de sol en microfibres au suceur pour sol et un retrait sans contact avec la saleté. Le réglage de la vapeur sur 2 niveaux permet d'ajuster l'intensité de la vapeur en fonction de la surface et du degré d'encrassement. La vaste gamme d'accessoires permet de redonner tout leur éclat au carrelage, aux plaques de cuisson et à la hotte jusque dans les moindres interstices, même en cas de saleté incrustée. Le réservoir à eau remplissable à tout moment et amovible permet un nettoyage sans interruption. Le SC 4 EasyFix nettoie sans produits chimiques et peut ainsi être employé presque dans toute la maison. Le nettoyage en profondeur avec le nettoyeur vapeur Kärcher élimine jusqu'à 99,999 % des coronavirus¹⁾ et 99,99 % de toutes les bactéries domestiques²⁾ présents sur les surfaces dures courantes de la maison.