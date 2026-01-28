Stoomreiniger SC 4 EasyFix
De SC 4 EasyFix-stoomreiniger met EasyFix-vloermondstuk en een permanent navulbare watertank: voor ononderbroken en comfortabel stoomreinigen.
De stoomreiniger SC 4 EasyFix biedt veel comfort en beschikt over een opbergvak voor accessoires en een parkeerpositie voor het vloermondstuk. Het EasyFix-vloermondstuk garandeert een uitstekende ergonomie dankzij het flexibele scharnier, terwijl de lamellentechnologie zorgt voor een sprankelend schoon resultaat. Met behulp van het handige klittenbandsysteem kan de vloerreinigingsdoek snel en eenvoudig aan de vloerzuigmond worden bevestigd en weer worden verwijderd zonder dat de gebruiker in contact komt met vuil. Met behulp van de tweetraps stoomregeling kan de stoomintensiteit worden aangepast aan het oppervlak en het vuil. Het brede assortiment accessoires laat tegels, kookplaten, afzuigkappen en zelfs de kleinste kieren snel weer als nieuw glanzen – waardoor zelfs het meest hardnekkige vuil wordt verwijderd. De permanent navulbare en afneembare watertank maakt een ononderbroken reiniging mogelijk. De SC 4 EasyFix reinigt zonder detergentn en kan vrijwel overal in huis worden gebruikt. Een grondige reiniging met deze stoomreiniger verwijdert 99,999% van de virussen¹⁾ en 99,99% van alle gangbare huishoudelijke bacteriën²⁾ van typische harde huishoudelijke oppervlakken.
Kenmerken en voordelen
Continu hervulbaar, afneembaar waterreservoirNon-stop reiniging en comfortabel bijvullen van het water.
EasyFix vloerreinigingsset met flexibel scharnier op de vloermond en comfortabele klittenbandbevestiging van de reinigingsdoek.Optimale reinigingsresultaten op alle typen harde vloeren in heel het huis dankzij efficiënte lamellentechnologie. Doeken vervangen zonder in contact te komen met het vuil en vloerreinigingsdoeken eenvoudig bevestigen met klittenband. Ergonomische en efficiënte reiniging met volledig vloercontact ongeacht de grootte van de gebruiker dankzij het flexibele verbindingsstuk aan het vloermondstuk.
Geïntegreerde opbergruimte voor de kabelVeilige opberging van de elektriciteitskabel en andere toebehoren.
Multifunctioneel toebehoren
- Efficiënte reiniging van verschillende oppervlakken met de vloerzuigmond, de handsproeier, de ronde borstel, enz.
Vloerreinigingsdoek en overtrek van hoogwaardige microvezel voor de handsproeier
- Voor grondig schone resultaten en een betere verwijdering en oppikken van het vuil.
Kinderbeveiliging op de stoomsproeier
- Een vergrendelingssysteem biedt een betrouwbare bescherming tegen oneigenlijk gebruik door kinderen.
Stoomregeling op de handgreep
- Het stoomvolume kan individueel worden aangepast aan het oppervlak en de vervuiling.
Opberging voor toebehoren en parkeerpositie
- Parktische opberging van toebehoren. Parkeerpositie voor vloermondstuk tijdens onderbrekingen.
Aan/uit knop op de machine
- Gemakkelijk aan en uitzetten
Specificaties
Technische gegevens
|Testcertificaat¹⁾
|Doodt tot 99,999% van het coronavirus¹⁾ en 99,99% van de bacteriën²⁾
|Oppervlakteprestatie per tankvulling (m²)
|Ongev. 100
|Warmteafgifte (W)
|2000
|Max. Stoomdruk (bar)
|max. 3,5
|Kabellengte (m)
|4
|Opwarmtijd (min)
|4
|Boilercapaciteit (l)
|0,5
|Tankinhoud (l)
|0,8
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|4,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|5,6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|380 x 251 x 273
¹⁾ Tests hebben uitgewezen dat bij een reiniging op één bepaalde plaats gedurende 30 seconden aan een maximaal stoomniveau met de Kärcher stoomreinigers, 99,999% van de ontwikkelde virussen zoals het coronavirus of de griep (met uitzondering van het Hepatitis-B virus) kunnen worden verwijderd van alle gebruikelijke, gladde, huishoudelijke oppervlakken (test-ziektekiem: Gewijzigd-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Bij een grondige reiniging met de Kärcher stoomreinigers, worden 99,99% van alle gebruikelijke, huishoudelijke bacteriën gedood van gebruikelijke, gladde, huishoudelijke oppervlakken, aan een reinigingssnelheid van 30 cm/s en een maximaal stoomniveau (test-ziektekiem: Enterococcus hirae).
Inbegrepen bij levering
- EasyFix universele vloerreinigingsdoek: 1 Stuk(s)
- Microvezel overtrek voor handsproeier: 1 Stuk(s)
- Ontkalkingspoeder: 3 Stuk(s)
- Puntstraalsproeier
- Handsproeier
- Ronde borstel, zwart: 1 Stuk(s)
- Vloerzuigmond: EasyFix
- Aantal stoombuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte stoombuizen: 0.5 m
Uitvoering
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsventiel
- Stoomregeling aan het apparaat: op handvat (tweetraps)
- tank: afneembaar en kan indien nodig worden bijgevuld
- Stoomslang met pistool: 2.2 m
- Geïntegreerde aan/uit schakelaar
- Opbergruimte voor toebehoren op het apparaat
Videos
Toepassingen
- Harde vloeren
- Kraantjes
- Wastafels
- Wandtegels
- Ramen en glazen oppervlaktes
- Afzuigkappen
- Kookplaten