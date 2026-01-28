De stoomreiniger SC 4 EasyFix biedt veel comfort en beschikt over een opbergvak voor accessoires en een parkeerpositie voor het vloermondstuk. Het EasyFix-vloermondstuk garandeert een uitstekende ergonomie dankzij het flexibele scharnier, terwijl de lamellentechnologie zorgt voor een sprankelend schoon resultaat. Met behulp van het handige klittenbandsysteem kan de vloerreinigingsdoek snel en eenvoudig aan de vloerzuigmond worden bevestigd en weer worden verwijderd zonder dat de gebruiker in contact komt met vuil. Met behulp van de tweetraps stoomregeling kan de stoomintensiteit worden aangepast aan het oppervlak en het vuil. Het brede assortiment accessoires laat tegels, kookplaten, afzuigkappen en zelfs de kleinste kieren snel weer als nieuw glanzen – waardoor zelfs het meest hardnekkige vuil wordt verwijderd. De permanent navulbare en afneembare watertank maakt een ononderbroken reiniging mogelijk. De SC 4 EasyFix reinigt zonder detergentn en kan vrijwel overal in huis worden gebruikt. Een grondige reiniging met deze stoomreiniger verwijdert 99,999% van de virussen¹⁾ en 99,99% van alle gangbare huishoudelijke bacteriën²⁾ van typische harde huishoudelijke oppervlakken.