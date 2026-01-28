Nettoyeur vapeur SC 4 EasyFix Plus
SC 4 EasyFix Premium blanc : Autonomie illimitée grâce à un système à 2 réservoirs. Il est doté d'un système simplifié de fixation EasyFix par scratch, plus besoin de se baisser.
Confortable d'utilisation, le nettoyeur vapeur SC 4 EasyFix Premium, doté d'un kit d'accessoires avancé pour une élimination encore plus ciblée des saletés, assure la propreté et l'hygiène de toute la maison. L'appareil nettoie sans aucun produit chimique et peut être utilisé pratiquement partout, même sur les moquettes grâce à l'adaptateur moquette fourni. Le nettoyage en profondeur avec le nettoyeur vapeur Kärcher élimine jusqu'à 99,999 % des coronavirus¹⁾ et 99,99 % de toutes les bactéries domestiques²⁾ présentes sur les surfaces dures courantes de la maison. Sa gamme d'accessoires complète permet un nettoyage en profondeur du carrelage, des plaques de cuisson et de la hotte, jusque dans les moindres interstices. Les saletés incrustées ne seront plus un problème. Le suceur pour sol flexible EasyFix et sa technologie de lames de racleur garantissent une ergonomie optimale et des résultats de nettoyage parfaits. La lingette de sol en microfibres se fixe rapidement au suceur pour sol grâce à un système de bandes autoagrippantes pratique et se retire sans contact avec la saleté. La régulation de la vapeur à 2 positions permet un ajustement optimal en fonction de la surface et du degré d'encrassement. La possibilité de remplir le réservoir à eau amovible à tout moment permet un nettoyage sans interruption. Le SC 4 EasyFix Premium dispose d'un rangement pour cordon intégré, d'un compartiment pour les accessoires et d'une position de stationnement pour le suceur pour sol.
Caractéristiques et avantages
Autonomie illimitée par un remplissage en permanence du réservoir d'eau
Set de nettoyage de sol EasyFix, avec suceur doté d'une articulation souple et système de fixation pratique de la serpillèreRésultats de nettoyage parfaits sur une variété de sols durs dans la maison grâce à une technologie à lamelles efficace. Changement de serpillère sans contact avec la saleté et fixation aisée de la serpillère grâce au système velcros. Nettoyage ergonomique et efficace tout en assurant un contact intégral avec le sol nonobstant la taille de l'utilisateur grâce à l'articulation flexible du suceur.
Range câble intégréRangement sûr du câble et des accessoires
Accessoires Premium pour des applications diverses
- Nettoyage en fonction du besoin des surfaces les plus diverses au moyen du suceur sol, du suceur à main, de la brosse ronde, etc.
Lingette de sol et garniture pour suceur à main
- Pour un résultat impeccable et un détachage et une élimination améliorés des saletés.
Sécurité enfants
- La sécurité enfants intègre un système de verrouillage et donc une protection fiable de l'appareil.
Régulation de débit de vapeur de 2 niveaux
- Le débit de vapeur peut être adapté en fonction de la surface et du degré d'encrassement.
Rangement des accessoires et position parking
- Rangement des accessoires pratique et position parking confortable du suceur sol pendant les pauses.
Bouton Marche/Arrêt sur l'appareil
- Mise en marche et à l'arrêt simples de l'appareil.
Spécifications
Données techniques
|Certificat de contrôle¹⁾
|Élimine jusqu'à 99,999 % des virus¹⁾ et 99,99 % des bactéries²⁾
|Rendement surfacique par remplissage de réservoir (m²)
|env. 100
|Puissance de chauffe (W)
|2000
|Pression vapeur max. (bar)
|max. 3,5
|Longueur du câble (m)
|4
|Temps de chauffe (min)
|4
|Contenance de chaudière (l)
|0,5
|Capacité du réservoir (l)
|0,8
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Couleur
|Blanc
|Poids sans accessoires (kg)
|4,1
|Poids emballage inclus (kg)
|5,8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|380 x 251 x 273
¹⁾ Lors d’un nettoyage ponctuel avec le nettoyeur vapeur Kärcher, c.-à-d. avec une durée de vaporisation de 30 secondes en mode vapeur maximal et en contact direct avec la surface à nettoyer, 99,999 % des virus enveloppés tels que les virus de la grippe (à l’exception du virus de l’hépatite B) sont éliminés des surfaces dures lisses courantes de la maison (germe d’essai : virus modifié de la vaccine Ankara). / ²⁾ Lors d’un nettoyage à une vitesse de nettoyage de 30 cm/s, en mode vapeur maximal et en contact direct avec la surface à nettoyer, 99,99 % de toutes les bactéries domestiques habituelles sont éliminés des surfaces dures lisses courantes de la maison (germe d’essai : Enterococcus hirae).
Inclus dans la livraison
- Lingette de sol universelle EasyFix: 2 Pièce(s)
- Bonnette en microfibres pour suceur à main: 1 Pièce(s)
- Détartrant poudre: 3 Pièce(s)
- Buse à jet rectiligne
- Suceur à main
- Powerbuse
- Brosse ronde, petite (noire): 1 Pièce(s)
- Grande brosse ronde
- Suceur pour sol: EasyFix
- Nombre de tubes vapeur: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes vapeur: 0.5 m
- Adaptateur moquette
Équipement
- Sécurité enfants
- Soupape de sécurité
- Régulation du débit vapeur: sur la poignée (deux niveaux)
- Réservoir: amovible et rechargeable en permanence
- Flexible vapeur avec poignée-pistolet: 2.2 m
- Interrupteur ON/OFF intégré
- Rangement des accessoires inclus sur l'appareil
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Rafraîchissement des moquettes et tapis
- Sols durs
- Robinetterie
- Lavabos
- Carrelages
- Fenêtres et vitres
- Hottes aspirantes
- Plaques de cuisson