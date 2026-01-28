Confortable d'utilisation, le nettoyeur vapeur SC 4 EasyFix Premium, doté d'un kit d'accessoires avancé pour une élimination encore plus ciblée des saletés, assure la propreté et l'hygiène de toute la maison. L'appareil nettoie sans aucun produit chimique et peut être utilisé pratiquement partout, même sur les moquettes grâce à l'adaptateur moquette fourni. Le nettoyage en profondeur avec le nettoyeur vapeur Kärcher élimine jusqu'à 99,999 % des coronavirus¹⁾ et 99,99 % de toutes les bactéries domestiques²⁾ présentes sur les surfaces dures courantes de la maison. Sa gamme d'accessoires complète permet un nettoyage en profondeur du carrelage, des plaques de cuisson et de la hotte, jusque dans les moindres interstices. Les saletés incrustées ne seront plus un problème. Le suceur pour sol flexible EasyFix et sa technologie de lames de racleur garantissent une ergonomie optimale et des résultats de nettoyage parfaits. La lingette de sol en microfibres se fixe rapidement au suceur pour sol grâce à un système de bandes autoagrippantes pratique et se retire sans contact avec la saleté. La régulation de la vapeur à 2 positions permet un ajustement optimal en fonction de la surface et du degré d'encrassement. La possibilité de remplir le réservoir à eau amovible à tout moment permet un nettoyage sans interruption. Le SC 4 EasyFix Premium dispose d'un rangement pour cordon intégré, d'un compartiment pour les accessoires et d'une position de stationnement pour le suceur pour sol.