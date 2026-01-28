Stoomreiniger SC 4 EasyFix Plus
Reinigt tapijten en harde oppervlaktes op volle stoomkracht: de SC 4 EasyFix Plus stoomreiniger met continu bijvulbare watertank, carpet glider en andere praktische accessoires.
De comfortabele stoomreiniger SC 4 EasyFix Plus met uitgebreide accessoires zorgt voor hygiënisch schone resultaten in het hele huis. Hij reinigt zonder chemische middelen en is bijna overal inzetbaar, zelfs op tapijten dankzij de meegeleverde carpet glider. Bij grondige reiniging verwijdert hij 99,999% van coronavirussen¹⁾ en 99,99% van huishoudelijke bacteriën van gebruikelijke harde oppervlakken. Met de uitgebreide accessoires reinigt u tegels, kookplaten, dampkappen en kleine kieren grondig, zelfs bij hardnekkig vuil. Het flexibele EasyFix vloermondstuk met lamellentechnologie werkt ergonomisch en levert perfecte reinigingsresultaten. Dankzij het klittenbandsysteem bevestigt u microvezeldoeken snel en verwijdert u ze zonder contact met vuil. De 2-traps stoomregeling past u aan op oppervlak en vervuilingsgraad. De afneembare watertank is continu bijvulbaar, voor ononderbroken reinigen. De SC 4 EasyFix Plus heeft een geïntegreerd kabelvak, opbergvak voor accessoires en parkeerstand voor het vloermondstuk.
Kenmerken en voordelen
Continu hervulbaar, afneembaar waterreservoirNon-stop reiniging en comfortabel bijvullen van het water.
EasyFix vloerreinigingsset met flexibel scharnier op de vloermond en comfortabele klittenbandbevestiging van de reinigingsdoek.Optimale reinigingsresultaten op alle typen harde vloeren in heel het huis dankzij efficiënte lamellentechnologie. Doeken vervangen zonder in contact te komen met het vuil en vloerreinigingsdoeken eenvoudig bevestigen met klittenband. Ergonomische en efficiënte reiniging met volledig vloercontact ongeacht de grootte van de gebruiker dankzij het flexibele verbindingsstuk aan het vloermondstuk.
Geïntegreerde opbergruimte voor de kabelVeilige opberging van de elektriciteitskabel en andere toebehoren.
Multifunctioneel premium toebehoren
- Efficiënte reiniging van verschillende oppervlakken met de vloerzuigmond, de handsproeier, de ronde borstel, enz.
Vloerreinigingsdoek en overtrek voor de handstoommond
- Voor grondig schone resultaten en een betere verwijdering en oppikken van het vuil.
Kinderbeveiliging op de stoomsproeier
- Een vergrendelingssysteem biedt een betrouwbare bescherming tegen oneigenlijk gebruik door kinderen.
Stoomregeling op de handgreep
- Het stoomvolume kan individueel worden aangepast aan het oppervlak en de vervuiling.
Opberging voor toebehoren en parkeerpositie
- Parktische opberging van toebehoren. Parkeerpositie voor vloermondstuk tijdens onderbrekingen.
Aan/uit knop op de machine
- Gemakkelijk aan en uitzetten
Specificaties
Technische gegevens
|Testcertificaat¹⁾
|Doodt tot 99,999% van het coronavirus¹⁾ en 99,99% van de bacteriën²⁾
|Oppervlakteprestatie per tankvulling (m²)
|Ongev. 100
|Warmteafgifte (W)
|2000
|Max. Stoomdruk (bar)
|max. 3,5
|Kabellengte (m)
|4
|Opwarmtijd (min)
|4
|Boilercapaciteit (l)
|0,5
|Tankinhoud (l)
|0,8
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|4,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|5,8
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|380 x 251 x 273
¹⁾ Tests hebben uitgewezen dat bij een reiniging op één bepaalde plaats gedurende 30 seconden aan een maximaal stoomniveau met de Kärcher stoomreinigers, 99,999% van de ontwikkelde virussen zoals het coronavirus of de griep (met uitzondering van het Hepatitis-B virus) kunnen worden verwijderd van alle gebruikelijke, gladde, huishoudelijke oppervlakken (test-ziektekiem: Gewijzigd-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Bij een grondige reiniging met de Kärcher stoomreinigers, worden 99,99% van alle gebruikelijke, huishoudelijke bacteriën gedood van gebruikelijke, gladde, huishoudelijke oppervlakken, aan een reinigingssnelheid van 30 cm/s en een maximaal stoomniveau (test-ziektekiem: Enterococcus hirae).
Inbegrepen bij levering
- EasyFix universele vloerreinigingsdoek: 2 Stuk(s)
- Microvezel overtrek voor handsproeier: 1 Stuk(s)
- Ontkalkingspoeder: 3 Stuk(s)
- Puntstraalsproeier
- Handsproeier
- Powersproeier
- Ronde borstel, zwart: 1 Stuk(s)
- Ronde borstel, groot
- Vloerzuigmond: EasyFix
- Aantal stoombuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte stoombuizen: 0.5 m
- Carpet glider
Uitvoering
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsventiel
- Stoomregeling aan het apparaat: op handvat (tweetraps)
- tank: afneembaar en kan indien nodig worden bijgevuld
- Stoomslang met pistool: 2.2 m
- Geïntegreerde aan/uit schakelaar
- Opbergruimte voor toebehoren op het apparaat
Videos
Toepassingen
- Tapijtvloeren opfrissen
- Harde vloeren
- Kraantjes
- Wastafels
- Wandtegels
- Ramen en glazen oppervlaktes
- Afzuigkappen
- Kookplaten