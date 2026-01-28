De comfortabele stoomreiniger SC 4 EasyFix Plus met uitgebreide accessoires zorgt voor hygiënisch schone resultaten in het hele huis. Hij reinigt zonder chemische middelen en is bijna overal inzetbaar, zelfs op tapijten dankzij de meegeleverde carpet glider. Bij grondige reiniging verwijdert hij 99,999% van coronavirussen¹⁾ en 99,99% van huishoudelijke bacteriën van gebruikelijke harde oppervlakken. Met de uitgebreide accessoires reinigt u tegels, kookplaten, dampkappen en kleine kieren grondig, zelfs bij hardnekkig vuil. Het flexibele EasyFix vloermondstuk met lamellentechnologie werkt ergonomisch en levert perfecte reinigingsresultaten. Dankzij het klittenbandsysteem bevestigt u microvezeldoeken snel en verwijdert u ze zonder contact met vuil. De 2-traps stoomregeling past u aan op oppervlak en vervuilingsgraad. De afneembare watertank is continu bijvulbaar, voor ononderbroken reinigen. De SC 4 EasyFix Plus heeft een geïntegreerd kabelvak, opbergvak voor accessoires en parkeerstand voor het vloermondstuk.