Nettoyeur vapeur SC 1 Multi
Le nettoyeur vapeur à main compact SC 1 Multi est prêt à l'emploi en trente secondes et permet un nettoyage en profondeur pratique.
Le nettoyeur vapeur à main compact SC 1 Multi nettoie sans produits chimiques et est prêt en un clin d'œil pour un nettoyage d'appoint en profondeur. Le nettoyage en profondeur avec cet appareil élimine jusqu'à 99,999 % des virus¹⁾ et 99,99 % de toutes les bactéries domestiques courantes²⁾ présents sur les surfaces dures. Le design compact et pratique de l'appareil permet un maniement sans fatigue et un rangement à encombrement minimal. Le SC 1 Multi est prêt à l'emploi en trente secondes et se remplit facilement grâce au réservoir à eau amovible, et ce, sans longue attente ni interruption du travail. La cartouche de détartrage remplaçable assure un détartrage automatique et ainsi une durée de vie 5 fois plus longue. Les témoins lumineux à LED associés au tableau de commande permettent une utilisation simple et sans mal. Les différents modes comme Préchauffage, Prêt à l'emploi, Mode vapeur et Remplacement de la cartouche sont indiqués en permanence. En option, une extension pour passer à un balai vapeur multifonction 4 en 1 innovant est également possible.
Caractéristiques et avantages
Design compact et pratique de l'appareilManiement aisé grâce au design compact de l'appareil. Forme ergonomique pour un nettoyage sans fatigue. Le nettoyeur se range sans encombrer directement sur le lieu d'utilisation et est, ainsi, toujours à portée de main.
Vapeur continue et cartouche de détartrage intégréeLe réservoir amovible peut être rempli à tout moment sans problème, pour une vapeur constante sans interruption de travail. Grâce à la cartouche de détartrage intelligente, l'eau est automatiquement débarrassée du calcaire, ce qui prolonge considérablement la durée de vie de l'appareil. Le remplacement de la cartouche est indiqué par un témoin lumineux à LED une heure à l'avance.
Témoins lumineux à LED avec tableau de commandePour une utilisation simple et sans mal. Pour actionner la vapeur, il suffit d'effleurer une fois le tableau de commande, sans aucun effort physique. Les témoins lumineux indiquent clairement les modes suivants : Préchauffage, Prêt à l'emploi, Mode vapeur et Remplacement de la cartouche requis.
Temps de chauffage court
- Avec un temps de chauffe de seulement 30 secondes, le nettoyeur est prêt à être utilisé en un tour de main.
Spécifications
Données techniques
|Rendement surfacique par remplissage de réservoir (m²)
|env. 30
|Puissance de chauffe (W)
|1300
|Longueur du câble (m)
|5
|Temps de chauffe (min)
|0,5
|Capacité du réservoir (ml)
|200
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Couleur
|Blanc
|Poids sans accessoires (kg)
|1,6
|Poids emballage inclus (kg)
|2,2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|345 x 113 x 190
¹⁾ Lors d’un nettoyage ponctuel avec le nettoyeur vapeur Kärcher, c.-à-d. avec une durée de vaporisation de 30 secondes en mode vapeur maximal et en contact direct avec la surface à nettoyer, 99,999 % des virus enveloppés tels que les virus de la grippe (à l’exception du virus de l’hépatite B) sont éliminés des surfaces dures lisses courantes de la maison (germe d’essai : virus modifié de la vaccine Ankara). / ²⁾ Lors d’un nettoyage à une vitesse de nettoyage de 30 cm/s, en mode vapeur maximal et en contact direct avec la surface à nettoyer, 99,99 % de toutes les bactéries domestiques habituelles sont éliminés des surfaces dures lisses courantes de la maison (germe d’essai : Enterococcus hirae). / ³⁾ Facteur d'allongement minimal de la durée de vie du produit sur la base de tests internes avec une dureté de l'eau de 20 dH et une dureté temporaire de 15 dH.
Inclus dans la livraison
- Bonnette en microfibres pour suceur à main: 1 Pièce(s)
- Cartouche de détartrage: 1 Pièce(s)
- Suceur à main
Équipement
- Réservoir: amovible et rechargeable en permanence
Domaines d'utilisation
- Robinetterie
- Lavabos
- Carrelages
- Fenêtres et vitres
- Hottes aspirantes
- Plaques de cuisson
Piéces détachées SC 1 Multi
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.