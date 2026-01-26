De compacte SC 1 Multi handheld stoomreiniger reinigt zonder chemische schoonmaakmiddelen en is in een flits klaar voor een grondige reiniging. Grondige reiniging verwijdert tot 99,999% van de virussen¹⁾ en 99,99% van alle veelvoorkomende huishoudelijke bacteriën²⁾ van harde oppervlakken. Het compacte en praktische ontwerp van het apparaat maakt het comfortabel in gebruik en gemakkelijk op te bergen in de kleinste ruimtes. De SC 1 Multi is klaar voor gebruik in 30 seconden en is eenvoudig bij te vullen dankzij de verwijderbare watertank - voor langere onderhoudsintervallen en minder onderbrekingen. Het vervangbare ontkalkingspatroon zorgt voor automatische ontkalking voor een productlevensduur die vijf keer langer is. Het LED-lichtdisplay met bedieningspaneel maakt eenvoudige en moeiteloze bediening mogelijk. De verschillende modi zoals opwarmen, klaar voor gebruik, stoommodus en kalkpatroonwissel worden altijd weergegeven. Er is ook de mogelijkheid om uit te breiden naar de innovatieve multifunctionele 4-in-1 stoomreiniger.