Stoomreiniger SC 1 Multi
De compacte SC 1 Multi handheld stoomreiniger is binnen 30 seconden klaar voor gebruik en maakt een diepe reiniging mogelijk. Met afneembaar waterreservoir en ontkalkingspatroon.
De compacte SC 1 Multi handheld stoomreiniger reinigt zonder chemische schoonmaakmiddelen en is in een flits klaar voor een grondige reiniging. Grondige reiniging verwijdert tot 99,999% van de virussen¹⁾ en 99,99% van alle veelvoorkomende huishoudelijke bacteriën²⁾ van harde oppervlakken. Het compacte en praktische ontwerp van het apparaat maakt het comfortabel in gebruik en gemakkelijk op te bergen in de kleinste ruimtes. De SC 1 Multi is klaar voor gebruik in 30 seconden en is eenvoudig bij te vullen dankzij de verwijderbare watertank - voor langere onderhoudsintervallen en minder onderbrekingen. Het vervangbare ontkalkingspatroon zorgt voor automatische ontkalking voor een productlevensduur die vijf keer langer is. Het LED-lichtdisplay met bedieningspaneel maakt eenvoudige en moeiteloze bediening mogelijk. De verschillende modi zoals opwarmen, klaar voor gebruik, stoommodus en kalkpatroonwissel worden altijd weergegeven. Er is ook de mogelijkheid om uit te breiden naar de innovatieve multifunctionele 4-in-1 stoomreiniger.
Kenmerken en voordelen
Compact en praktisch ontwerpGemakkelijk te hanteren dankzij het compacte ontwerp van het apparaat. Ergonomische vorm voor moeiteloze reiniging. Het toestel kan worden opgeborgen daar waar het ook écht wordt gebruikt.
Non-stop stoom en geïntegreerd ontkalkingspatroonDe afneembare tank is snel te op vullen voor continue stoom zonder uw werk te onderbreken. Het ontkalkingspatroon verwijdert automatisch kalk uit het water, waardoor de levensduur van het apparaat aanzienlijk wordt verlengd. Het LED-indicatielampje geeft aan wanneer het patroon moet worden vervangen met een doorlooptijd van één uur.
LED-display met bedieningspaneelVoor eenvoudige en moeiteloze bediening. Tik gewoon één keer licht op het bedieningspaneel om de stoom te activeren – geen fysieke inspanning vereist. Het eenvoudig te begrijpen lichtdisplay geeft de volgende modi weer: opwarmen, klaar voor gebruik, stoommodus en kalkpatroonwissel.
Korte opwarmtijd
- Met een opwarmtijd van slechts 30 seconden, is het toestel in geen tijd klaar voor gebruik.
Specificaties
Technische gegevens
|Oppervlakteprestatie per tankvulling (m²)
|Ongev. 30
|Warmteafgifte (W)
|1300
|Kabellengte (m)
|5
|Opwarmtijd (min)
|0,5
|Tankinhoud (ml)
|200
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|1,6
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|2,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|345 x 113 x 190
¹⁾ Tests hebben uitgewezen dat bij een reiniging op één bepaalde plaats gedurende 30 seconden aan een maximaal stoomniveau met de Kärcher stoomreinigers, 99,999% van de ontwikkelde virussen zoals het coronavirus of de griep (met uitzondering van het Hepatitis-B virus) kunnen worden verwijderd van alle gebruikelijke, gladde, huishoudelijke oppervlakken (test-ziektekiem: Gewijzigd-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Bij een grondige reiniging met de Kärcher stoomreinigers, worden 99,99% van alle gebruikelijke, huishoudelijke bacteriën gedood van gebruikelijke, gladde, huishoudelijke oppervlakken, aan een reinigingssnelheid van 30 cm/s en een maximaal stoomniveau (test-ziektekiem: Enterococcus hirae). / ³⁾ De minimale factor waarmee de productlevensduur wordt verlengd, gebaseerd op interne tests met een waterhardheid van 20 °dH en een carbonaathardheid van 15 °dH.
Inbegrepen bij levering
- Microvezel overtrek voor handsproeier: 1 Stuk(s)
- Ontkalkingspatroon: 1 Stuk(s)
- Handsproeier
Uitvoering
- tank: afneembaar en kan indien nodig worden bijgevuld
Videos
Toepassingen
- Kraantjes
- Wastafels
- Wandtegels
- Ramen en glazen oppervlaktes
- Afzuigkappen
- Kookplaten
Toebehoren
Onderdelen SC 1 Multi
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.