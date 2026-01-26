Le SC 3 Deluxe Textile Edition est prêt à l'emploi après seulement trente secondes de temps de chauffe et élimine jusqu'à 99,999 % des virus¹⁾ et 99,99 % de toutes les bactéries domestiques courantes²⁾ présents sur les surfaces dures. Un vaste éventail d'accessoires permet d'éliminer même les saletés tenaces sur le carrelage, les plaques de cuisson, les hottes et les joints. Le suceur pour sol EasyFix avec son articulation flexible et sa technologie de lames de racleur assure une ergonomie optimale et des résultats de nettoyage parfaits. Grâce à son système pratique de bandes autoagrippantes, la lingette de sol se fixe facilement sur le suceur pour sol et se retire sans contact avec la saleté par la suite. Le défroisseur vapeur de la Textile Edition défroisse efficacement les vêtements à l'aide de la vapeur et s'avère idéal pour le rafraîchissement des textiles. Le réglage de la vapeur sur 2 niveaux garantit toujours un ajustement parfait de la quantité de vapeur en fonction de la surface et du degré d'encrassement. Le compartiment à accessoires intégré permet un rangement simple et pratique des accessoires, du câble et du flexible. Autres équipements détaillés : cartouche de détartrage intégrée, réservoir à eau remplissable en permanence pour un nettoyage sans interruption, bandeau lumineux à LED indiquant les modes de fonctionnement.