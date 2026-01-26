Nettoyeur vapeur SC 3 Deluxe Textile Edition
Seulement trente secondes de temps de chauffe : le SC 3 Deluxe Textile Edition permet un nettoyage sans interruption grâce à son réservoir à eau remplissable en permanence. L'embout défroisseur vapeur défroisse et rafraîchit les textiles.
Le SC 3 Deluxe Textile Edition est prêt à l'emploi après seulement trente secondes de temps de chauffe et élimine jusqu'à 99,999 % des virus¹⁾ et 99,99 % de toutes les bactéries domestiques courantes²⁾ présents sur les surfaces dures. Un vaste éventail d'accessoires permet d'éliminer même les saletés tenaces sur le carrelage, les plaques de cuisson, les hottes et les joints. Le suceur pour sol EasyFix avec son articulation flexible et sa technologie de lames de racleur assure une ergonomie optimale et des résultats de nettoyage parfaits. Grâce à son système pratique de bandes autoagrippantes, la lingette de sol se fixe facilement sur le suceur pour sol et se retire sans contact avec la saleté par la suite. Le défroisseur vapeur de la Textile Edition défroisse efficacement les vêtements à l'aide de la vapeur et s'avère idéal pour le rafraîchissement des textiles. Le réglage de la vapeur sur 2 niveaux garantit toujours un ajustement parfait de la quantité de vapeur en fonction de la surface et du degré d'encrassement. Le compartiment à accessoires intégré permet un rangement simple et pratique des accessoires, du câble et du flexible. Autres équipements détaillés : cartouche de détartrage intégrée, réservoir à eau remplissable en permanence pour un nettoyage sans interruption, bandeau lumineux à LED indiquant les modes de fonctionnement.
Caractéristiques et avantages
Temps de chauffage courtAvec un temps de chauffe de seulement 30 secondes, le nettoyeur est prêt à être utilisé en un tour de main.
Rangement pratique des accessoires et position de stationnementRangement pratique des accessoires, des tubes rallonges, du cordon et du flexible vapeur. La position de stationnement permet de déposer facilement le suceur pour sol lorsque le travail est interrompu.
Vapeur continue et cartouche de détartrage intégréeLe réservoir est remplissable aisément à tout moment pour bénéficier de la vapeur en continu sans avoir à interrompre le travail. Grâce à la cartouche de détartrage intelligente, l'eau est automatiquement débarrassée du calcaire, ce qui prolonge considérablement la durée de vie de l'appareil.
Set de nettoyage de sol EasyFix, avec suceur doté d'une articulation souple et système de fixation pratique de la serpillère
- Résultats de nettoyage optimaux sur les surfaces dures les plus diverses de la maison grâce aux lames de racleur efficaces.
- Changement de serpillère sans contact avec la saleté et fixation aisée de la serpillère grâce au système velcros.
- Nettoyage ergonomique et efficace tout en assurant un contact intégral avec le sol nonobstant la taille de l'utilisateur grâce à l'articulation flexible du suceur.
Accessoires multifonction
- Nettoyage en fonction du besoin des surfaces les plus diverses au moyen du suceur sol, du suceur à main, de la brosse ronde, etc.
Lingette de sol et garniture pour suceur à main
- Pour un résultat impeccable et un détachage et une élimination améliorés des saletés.
Sécurité enfants
- La sécurité enfants intègre un système de verrouillage et donc une protection fiable de l'appareil.
Régulation de débit de vapeur de 2 niveaux
- Le débit de vapeur peut être adapté en fonction de la surface et du degré d'encrassement.
Bouton Marche/Arrêt sur l'appareil
- Mise en marche et à l'arrêt simples de l'appareil.
Spécifications
Données techniques
|Certificat de contrôle¹⁾
|Élimine jusqu'à 99,999 % des virus¹⁾ et 99,99 % des bactéries²⁾
|Rendement surfacique par remplissage de réservoir (m²)
|env. 75
|Puissance de chauffe (W)
|1900
|Pression vapeur max. (bar)
|max. 3,5
|Longueur du câble (m)
|4
|Temps de chauffe (min)
|0,5
|Capacité du réservoir (l)
|1
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Couleur
|Blanc
|Poids sans accessoires (kg)
|3,3
|Poids emballage inclus (kg)
|5,6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|361 x 251 x 282
¹⁾ Lors d’un nettoyage ponctuel avec le nettoyeur vapeur Kärcher, c.-à-d. avec une durée de vaporisation de 30 secondes en mode vapeur maximal et en contact direct avec la surface à nettoyer, 99,999 % des virus enveloppés tels que les virus de la grippe (à l’exception du virus de l’hépatite B) sont éliminés des surfaces dures lisses courantes de la maison (germe d’essai : virus modifié de la vaccine Ankara). / ²⁾ Lors d’un nettoyage à une vitesse de nettoyage de 30 cm/s, en mode vapeur maximal et en contact direct avec la surface à nettoyer, 99,99 % de toutes les bactéries domestiques habituelles sont éliminés des surfaces dures lisses courantes de la maison (germe d’essai : Enterococcus hirae). / ³⁾ Facteur d'allongement minimal de la durée de vie du produit sur la base de tests internes avec une dureté de l'eau de 20 dH et une dureté temporaire de 15 dH.
Inclus dans la livraison
- Lingette de sol universelle EasyFix: 1 Pièce(s)
- Bonnette en microfibres pour suceur à main: 1 Pièce(s)
- Cartouche de détartrage: 1 Pièce(s)
- Buse à jet rectiligne
- Défroisseur vapeur
- Suceur à main
- Brosse ronde, petite (noire): 1 Pièce(s)
- Brosse spéciale pour les joints
- Suceur pour sol: EasyFix
- Nombre de tubes vapeur: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes vapeur: 0.5 m
Équipement
- Sécurité enfants
- Soupape de sécurité
- Régulation du débit vapeur: sur l'appareil (deux niveaux)
- Réservoir: rechargeable en permanence
- Flexible vapeur avec poignée-pistolet: 2.2 m
- Interrupteur ON/OFF intégré
- Rangement des accessoires inclus sur l'appareil
Domaines d'utilisation
- Sols durs
- Robinetterie
- Lavabos
- Carrelages
- Fenêtres et vitres
- Hottes aspirantes
- Plaques de cuisson
- Joints de carrelage
- Rafraîchissement de vêtements et de textiles
- Vêtements pouvant être repassés
Accessoires
Piéces détachées SC 3 Deluxe Textile Edition
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.