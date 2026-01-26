De SC 3 Deluxe Textile Edition is na een opwarmtijd van slechts 30 seconden startklaar en verwijdert tot 99,999% van de virussen¹⁾ en 99,99% van alle gangbare huishoudelijke bacteriën²⁾ van harde oppervlakken. Andere kenmerken zijn het geïntegreerde ontkalkingspatroon, de permanent navulbare watertank voor ononderbroken reiniging, de ledstrip voor weergave van de bedrijfsmodus en een verscheidenheid aan accessoires voor het verwijderen van hardnekkig vuil op tegels, kookplaten, afzuigkappen en voegen. De set wordt ook geleverd met de EasyFix-vloermond met een flexibel scharnier voor uitstekende ergonomie en lamellentechnologie voor perfecte reinigingsresultaten. Met behulp van het handige klittenbandsysteem kan de vloerreinigingsdoek moeiteloos aan de vloermond worden bevestigd en weer worden verwijderd zonder in contact te komen met vuil. De tweetraps stoomregeling garandeert altijd een perfecte aanpassing van de stoomstroom aan het oppervlak en de betreffende vuilgraad. Deze set is extra compleet dankzij de meegeleverde kledingstomer voor het snel opfrissen van kleding en ander textiel.r het snel opfrissen van kleding en ander textiel.