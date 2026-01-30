Nettoyeur vapeur SC 4 EasyFix Iron
Nettoyeur vapeur SC 4 EasyFix Iron avec suceur pour sol EasyFix et fer à repasser vapeur. Avec réservoir à eau remplissable en permanence et amovible pour un nettoyage sans interruption.
Ultra-pratique, le SC 4 EasyFix Iron nettoie sans produits chimiques et peut être employé dans toute la maison. L'intensité de la vapeur peut être ajustée en fonction de la surface et du degré d'encrassement grâce au réglage sur 2 niveaux. Le nettoyage en profondeur avec le nettoyeur vapeur Kärcher élimine jusqu'à 99,999 % des virus¹⁾ et 99,99 % de toutes les bactéries domestiques²⁾ présents sur les surfaces dures courantes de la maison. Grâce aux accessoires adaptés, l'appareil offre des résultats exemplaires sur le carrelage, les plaques de cuisson et la hotte, jusque dans les moindres interstices. Même les saletés incrustées sont éliminées de manière fiable. Le fer à repasser vapeur fourni permet de réduire de moitié le temps de repassage habituellement nécessaire. Le suceur pour sol EasyFix se distingue par son articulation flexible assurant une excellente ergonomie et par une technologie de lames de racleur offrant des résultats de nettoyage parfaits. La lingette de sol se fixe facilement et rapidement sur le suceur pour sol grâce à un système pratique de bandes autoagrippantes et se retire sans contact avec la saleté. Le réservoir à eau amovible est remplissable en permanence, pour un nettoyage sans interruption. Autres équipements détaillés : rangement pour cordon intégré, compartiment pour accessoires, position de stationnement du suceur pour sol.
Caractéristiques et avantages
Autonomie illimitée par un remplissage en permanence du réservoir d'eauAutonomie illimitée par un remplissage en permanence du réservoir d'eau
Set de nettoyage de sol EasyFix, avec suceur doté d'une articulation souple et système de fixation pratique de la serpillèreRésultats de nettoyage parfaits sur une variété de sols durs dans la maison grâce à une technologie à lamelles efficace. Changement de serpillère sans contact avec la saleté et fixation aisée de la serpillère grâce au système velcros. Nettoyage ergonomique et efficace tout en assurant un contact intégral avec le sol nonobstant la taille de l'utilisateur grâce à l'articulation flexible du suceur.
Range câble intégréRangement sûr du câble et des accessoires
Fer à repasser à vapeur EasyFinish
- Fer à repasser à vapeur avec régulation optimale de la température, coupure automatique et semelle anti-adhérente. Jusqu'à 50 % de temps de repassage en moins.
Accessoires multifonction
- Nettoyage en fonction du besoin des surfaces les plus diverses au moyen du suceur sol, du suceur à main, de la brosse ronde, etc.
Lingette de sol et garniture pour suceur à main
- Pour un résultat impeccable et un détachage et une élimination améliorés des saletés.
Sécurité enfants
- La sécurité enfants intègre un système de verrouillage et donc une protection fiable de l'appareil.
Régulation de débit de vapeur de 2 niveaux
- Le débit de vapeur peut être adapté en fonction de la surface et du degré d'encrassement.
Rangement des accessoires et position parking
- Rangement des accessoires pratique et position parking confortable du suceur sol pendant les pauses.
Bouton Marche/Arrêt sur l'appareil
- Mise en marche et à l'arrêt simples de l'appareil.
Spécifications
Données techniques
|Certificat de contrôle¹⁾
|Élimine jusqu'à 99,999 % des virus¹⁾ et 99,99 % des bactéries²⁾
|Rendement surfacique par remplissage de réservoir (m²)
|env. 100
|Puissance de chauffe (W)
|2000
|Pression vapeur max. (bar)
|max. 3,5
|Longueur du câble (m)
|4
|Temps de chauffe (min)
|4
|Contenance de chaudière (l)
|0,5
|Capacité du réservoir (l)
|0,8
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Couleur
|Blanc
|Poids sans accessoires (kg)
|4,1
|Poids emballage inclus (kg)
|7,8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|380 x 251 x 273
¹⁾ Lors d’un nettoyage ponctuel avec le nettoyeur vapeur Kärcher, c.-à-d. avec une durée de vaporisation de 30 secondes en mode vapeur maximal et en contact direct avec la surface à nettoyer, 99,999 % des virus enveloppés tels que les virus de la grippe (à l’exception du virus de l’hépatite B) sont éliminés des surfaces dures lisses courantes de la maison (germe d’essai : virus modifié de la vaccine Ankara). / ²⁾ Lors d’un nettoyage à une vitesse de nettoyage de 30 cm/s, en mode vapeur maximal et en contact direct avec la surface à nettoyer, 99,99 % de toutes les bactéries domestiques habituelles sont éliminés des surfaces dures lisses courantes de la maison (germe d’essai : Enterococcus hirae).
Inclus dans la livraison
- Lingette de sol universelle EasyFix: 1 Pièce(s)
- Bonnette en microfibres pour suceur à main: 1 Pièce(s)
- Détartrant poudre: 3 Pièce(s)
- Buse à jet rectiligne
- Suceur à main
- Brosse ronde, petite (noire): 1 Pièce(s)
- Fer à repasser à vapeur EasyFinish
- Suceur pour sol: EasyFix
- Nombre de tubes vapeur: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes vapeur: 0.5 m
Équipement
- Sécurité enfants
- Soupape de sécurité
- Régulation du débit vapeur: sur la poignée (deux niveaux)
- Réservoir: amovible et rechargeable en permanence
- Flexible vapeur avec poignée-pistolet: 2.3 m
- Raccord pour fer à repasser
- Interrupteur ON/OFF intégré
- Rangement des accessoires inclus sur l'appareil
Domaines d'utilisation
- Sols durs
- Robinetterie
- Lavabos
- Carrelages
- Fenêtres et vitres
- Hottes aspirantes
- Plaques de cuisson
- Fer à repasser
Accessoires
Détergents
Piéces détachées SC 4 EasyFix Iron
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.