Ultra-pratique, le SC 4 EasyFix Iron nettoie sans produits chimiques et peut être employé dans toute la maison. L'intensité de la vapeur peut être ajustée en fonction de la surface et du degré d'encrassement grâce au réglage sur 2 niveaux. Le nettoyage en profondeur avec le nettoyeur vapeur Kärcher élimine jusqu'à 99,999 % des virus¹⁾ et 99,99 % de toutes les bactéries domestiques²⁾ présents sur les surfaces dures courantes de la maison. Grâce aux accessoires adaptés, l'appareil offre des résultats exemplaires sur le carrelage, les plaques de cuisson et la hotte, jusque dans les moindres interstices. Même les saletés incrustées sont éliminées de manière fiable. Le fer à repasser vapeur fourni permet de réduire de moitié le temps de repassage habituellement nécessaire. Le suceur pour sol EasyFix se distingue par son articulation flexible assurant une excellente ergonomie et par une technologie de lames de racleur offrant des résultats de nettoyage parfaits. La lingette de sol se fixe facilement et rapidement sur le suceur pour sol grâce à un système pratique de bandes autoagrippantes et se retire sans contact avec la saleté. Le réservoir à eau amovible est remplissable en permanence, pour un nettoyage sans interruption. Autres équipements détaillés : rangement pour cordon intégré, compartiment pour accessoires, position de stationnement du suceur pour sol.