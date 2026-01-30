De uiterst handige SC 4 EasyFix Iron stoomreiniger reinigt zonder chemicaliën en kan overal in huis worden gebruikt. Door middel van tweestaps stoomregeling kan de stoomintensiteit worden aangepast aan het oppervlak en het vuil. Een grondige reiniging met de Kärcher stoomreiniger verwijdert 99,999% van de virussen¹⁾ en 99,99% van alle gangbare huishoudelijke bacteriën²⁾ van typische huishoudelijke harde oppervlakken. Met de juiste accessoires zorgt het apparaat voor voorbeeldige reinigingsresultaten op tegels, kookplaten, afzuigkappen en zelfs in de kleinste kieren. Zelfs hardnekkig vuil wordt betrouwbaar verwijderd. Het meegeleverde stoomstrijkijzer halveert de gebruikelijke strijktijd. Het EasyFix-vloermondstuk beschikt over een indrukwekkende combinatie van een flexibel scharnier voor uitstekende ergonomie en lamellentechnologie voor perfecte reinigingsresultaten. De afneembare watertank kan permanent worden bijgevuld – voor een ononderbroken reiniging. Overige uitrustingsdetails: geïntegreerd kabelopbergvak, opbergvak voor accessoires, parkeerpositie voor het vloermondstuk.