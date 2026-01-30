Stoomreiniger SC 4 EasyFix Iron
De SC 4 EasyFix Iron stoomreiniger met EasyFix vloermondstuk en stoomstrijkijzer. Incl. permanent navulbaar en afneembaar waterreservoir voor ononderbroken reiniging.
De uiterst handige SC 4 EasyFix Iron stoomreiniger reinigt zonder chemicaliën en kan overal in huis worden gebruikt. Door middel van tweestaps stoomregeling kan de stoomintensiteit worden aangepast aan het oppervlak en het vuil. Een grondige reiniging met de Kärcher stoomreiniger verwijdert 99,999% van de virussen¹⁾ en 99,99% van alle gangbare huishoudelijke bacteriën²⁾ van typische huishoudelijke harde oppervlakken. Met de juiste accessoires zorgt het apparaat voor voorbeeldige reinigingsresultaten op tegels, kookplaten, afzuigkappen en zelfs in de kleinste kieren. Zelfs hardnekkig vuil wordt betrouwbaar verwijderd. Het meegeleverde stoomstrijkijzer halveert de gebruikelijke strijktijd. Het EasyFix-vloermondstuk beschikt over een indrukwekkende combinatie van een flexibel scharnier voor uitstekende ergonomie en lamellentechnologie voor perfecte reinigingsresultaten. De afneembare watertank kan permanent worden bijgevuld – voor een ononderbroken reiniging. Overige uitrustingsdetails: geïntegreerd kabelopbergvak, opbergvak voor accessoires, parkeerpositie voor het vloermondstuk.
Kenmerken en voordelen
Continu hervulbaar, afneembaar waterreservoirNon-stop reiniging en comfortabel bijvullen van het water.
EasyFix vloerreinigingsset met flexibel scharnier op de vloermond en comfortabele klittenbandbevestiging van de reinigingsdoek.Optimale reinigingsresultaten op alle typen harde vloeren in heel het huis dankzij efficiënte lamellentechnologie. Doeken vervangen zonder in contact te komen met het vuil en vloerreinigingsdoeken eenvoudig bevestigen met klittenband. Ergonomische en efficiënte reiniging met volledig vloercontact ongeacht de grootte van de gebruiker dankzij het flexibele verbindingsstuk aan het vloermondstuk.
Geïntegreerde opbergruimte voor de kabelVeilige opberging van de elektriciteitskabel en andere toebehoren.
EasyFinish stoomstrijkijzer
- Stoomstrijkijzer met vaste temperatuurinstelling, automatische uitschakeling en lichtgewicht zoolplaat. Tot 50% tijdsbesparing.
Multifunctioneel toebehoren
- Efficiënte reiniging van verschillende oppervlakken met de vloerzuigmond, de handsproeier, de ronde borstel, enz.
Vloerreinigingsdoek en overtrek voor de handstoommond
- Voor grondig schone resultaten en een betere verwijdering en oppikken van het vuil.
Kinderbeveiliging op de stoomsproeier
- Een vergrendelingssysteem biedt een betrouwbare bescherming tegen oneigenlijk gebruik door kinderen.
Stoomregeling op de handgreep
- Het stoomvolume kan individueel worden aangepast aan het oppervlak en de vervuiling.
Opberging voor toebehoren en parkeerpositie
- Parktische opberging van toebehoren. Parkeerpositie voor vloermondstuk tijdens onderbrekingen.
Aan/uit knop op de machine
- Gemakkelijk aan en uitzetten
Specificaties
Technische gegevens
|Testcertificaat¹⁾
|Doodt tot 99,999% van het coronavirus¹⁾ en 99,99% van de bacteriën²⁾
|Oppervlakteprestatie per tankvulling (m²)
|Ongev. 100
|Warmteafgifte (W)
|2000
|Max. Stoomdruk (bar)
|max. 3,5
|Kabellengte (m)
|4
|Opwarmtijd (min)
|4
|Boilercapaciteit (l)
|0,5
|Tankinhoud (l)
|0,8
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|4,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|7,8
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|380 x 251 x 273
¹⁾ Tests hebben uitgewezen dat bij een reiniging op één bepaalde plaats gedurende 30 seconden aan een maximaal stoomniveau met de Kärcher stoomreinigers, 99,999% van de ontwikkelde virussen zoals het coronavirus of de griep (met uitzondering van het Hepatitis-B virus) kunnen worden verwijderd van alle gebruikelijke, gladde, huishoudelijke oppervlakken (test-ziektekiem: Gewijzigd-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Bij een grondige reiniging met de Kärcher stoomreinigers, worden 99,99% van alle gebruikelijke, huishoudelijke bacteriën gedood van gebruikelijke, gladde, huishoudelijke oppervlakken, aan een reinigingssnelheid van 30 cm/s en een maximaal stoomniveau (test-ziektekiem: Enterococcus hirae).
Inbegrepen bij levering
- EasyFix universele vloerreinigingsdoek: 1 Stuk(s)
- Microvezel overtrek voor handsproeier: 1 Stuk(s)
- Ontkalkingspoeder: 3 Stuk(s)
- Puntstraalsproeier
- Handsproeier
- Ronde borstel, zwart: 1 Stuk(s)
- EasyFinish stoomstrijkijzer
- Vloerzuigmond: EasyFix
- Aantal stoombuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte stoombuizen: 0.5 m
Uitvoering
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsventiel
- Stoomregeling aan het apparaat: op handvat (tweetraps)
- tank: afneembaar en kan indien nodig worden bijgevuld
- Stoomslang met pistool: 2.3 m
- Connectie voor strijkijzer
- Geïntegreerde aan/uit schakelaar
- Opbergruimte voor toebehoren op het apparaat
Toepassingen
- Harde vloeren
- Kraantjes
- Wastafels
- Wandtegels
- Ramen en glazen oppervlaktes
- Afzuigkappen
- Kookplaten
- Strijken
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen SC 4 EasyFix Iron
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.