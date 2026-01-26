Seuls nos produits les plus innovants et les plus performants portent la signature du pionnier technologique et fondateur de l'entreprise, Alfred Kärcher. Le nouveau SC 5 Deluxe Signature Line : reconnaissable en un coup d'œil comme le meilleur appareil Kärcher de sa catégorie. Notre nettoyeur vapeur phare SC 5 Deluxe Signature Line transforme le nettoyage hygiénique en exercice de relaxation. Des fonctions haut de gamme, comme le débit de vapeur ajustable selon la surface et le degré d’encrassement ou la fonction VapoHydro, permettant d’ajouter de l’eau chaude à la vapeur, garantissent de véritables effets WOW dès l’utilisation. Le réservoir est amovible et remplissable à tout moment, garantissant ainsi un nettoyage sans interruption. L’afficheur à LED en temps réel permet de suivre la préparation rapide de l’appareil et grâce au compartiment à accessoires intégré, votre maison ne sera pas la seule à être parfaitement rangée une fois la tâche accomplie.