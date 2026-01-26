Alleen onze meest innovatieve, hoogwaardige producten dragen de handtekening van technologiepionier en oprichter van ons bedrijf, Alfred Kärcher. De nieuwe SC 5 Deluxe Signature Line: in één oogopslag herkenbaar als het beste Kärcher-apparaat in zijn categorie. Met onze topstoomreiniger SC 5 Deluxe Signature Line wordt hygiënisch schoonmaken eenvoudig. Hoogwaardige functies zoals de stoomopbrengst, die aan te passen is aan het oppervlak en de vervuilingsgraad, of de VapoHydro-functie, waarmee naast stoom ook heet water kan worden ingeschakeld voor spoelende functie, zorgen voor echte WOW-momenten tijdens het werken. De tank is afneembaar en permanent navulbaar, waardoor een ononderbroken reiniging wordt gegarandeerd. Dankzij het real-time LED display zie je hoe snel het apparaat klaar is voor gebruik en dankzij het ingebouwde accessoirevak is het niet alleen je huis opgeruimd als de werkzaamheden klaar zijn.