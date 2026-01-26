Stoomreiniger SC 5 Deluxe Signature Line
De stoomreiniger SC 5 Deluxe Signature Line, uitgerust met LED-strip, realtime LED-temperatuurindicator en VapoHydro-functie reinigt grondig en zonder onderbrekingen.
Alleen onze meest innovatieve, hoogwaardige producten dragen de handtekening van technologiepionier en oprichter van ons bedrijf, Alfred Kärcher. De nieuwe SC 5 Deluxe Signature Line: in één oogopslag herkenbaar als het beste Kärcher-apparaat in zijn categorie. Met onze topstoomreiniger SC 5 Deluxe Signature Line wordt hygiënisch schoonmaken eenvoudig. Hoogwaardige functies zoals de stoomopbrengst, die aan te passen is aan het oppervlak en de vervuilingsgraad, of de VapoHydro-functie, waarmee naast stoom ook heet water kan worden ingeschakeld voor spoelende functie, zorgen voor echte WOW-momenten tijdens het werken. De tank is afneembaar en permanent navulbaar, waardoor een ononderbroken reiniging wordt gegarandeerd. Dankzij het real-time LED display zie je hoe snel het apparaat klaar is voor gebruik en dankzij het ingebouwde accessoirevak is het niet alleen je huis opgeruimd als de werkzaamheden klaar zijn.
Kenmerken en voordelen
Signature Line voordelenDe handtekening van oprichter Alfred Kärcher markeert het product als het beste Kärcher-apparaat in zijn categorie. Andere exclusieve voordelen zijn app-ondersteuning en een verlengde garantie.
Realtime LED temperatuurweergaveHet verwarmingsproces kan in realtime worden gevolgd tot max. temperatuur van 150°C.
Handige opbergruimte voor accessoires en parkeerpositieHandig opbergen van accessoires, verlengbuis, kabels en stoomslang.
VapoHydro-functie
- Naast stoom, kan er ook omgeschakeld worden naar heet water. Hiermee kan het vuil gemakkelijker worden opgelost een eenvoudig worden weggespoeld.
Continu hervulbaar, afneembaar waterreservoir
- Voor een non-stop reiniging en het comfortabel bijvullen van het water.
EasyFix vloerreinigingsset met flexibel scharnier op de vloermond en comfortabele klittenbandbevestiging van de reinigingsdoek.
- Uitstekende reinigingsresultaten op verschillende harde vloeren in heel het huis dankzij de efficiënte lamelle-technologie.
- Doeken vervangen zonder in contact te komen met het vuil en vloerreinigingsdoeken eenvoudig bevestigen met klittenband.
- Ergonomische en efficiënte reiniging met volledig vloercontact ongeacht de grootte van de gebruiker dankzij het flexibele verbindingsstuk aan het vloermondstuk.
Multifunctioneel toebehoren
- Efficiënte reiniging van verschillende oppervlakken met de vloerzuigmond, de handsproeier, de ronde borstel, enz.
Kinderbeveiliging op de stoomsproeier
- Een vergrendelingssysteem biedt een betrouwbare bescherming tegen oneigenlijk gebruik door kinderen.
Drietraps stoomstroomregeling
- De stoomsterkte kan worden aangepast aan het oppervlak en de mate van vervuiling.
Aan/uit knop op de machine
- Gemakkelijk aan en uitzetten
Specificaties
Technische gegevens
|Testcertificaat¹⁾
|Doodt tot 99,999% van het coronavirus¹⁾ en 99,99% van de bacteriën²⁾
|Oppervlakteprestatie per tankvulling (m²)
|Ongev. 130
|Warmteafgifte (W)
|2250
|Max. Stoomdruk (bar)
|4
|Kabellengte (m)
|6
|Opwarmtijd (min)
|3
|Boilercapaciteit (l)
|0,5
|Tankinhoud (l)
|1,3
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|5,6
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|9,5
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|400 x 265 x 300
¹⁾ Tests hebben uitgewezen dat bij een reiniging op één bepaalde plaats gedurende 30 seconden aan een maximaal stoomniveau met de Kärcher stoomreinigers, 99,999% van de ontwikkelde virussen zoals het coronavirus of de griep (met uitzondering van het Hepatitis-B virus) kunnen worden verwijderd van alle gebruikelijke, gladde, huishoudelijke oppervlakken (test-ziektekiem: Gewijzigd-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Bij een grondige reiniging met de Kärcher stoomreinigers, worden 99,99% van alle gebruikelijke, huishoudelijke bacteriën gedood van gebruikelijke, gladde, huishoudelijke oppervlakken, aan een reinigingssnelheid van 30 cm/s en een maximaal stoomniveau (test-ziektekiem: Enterococcus hirae).
Inbegrepen bij levering
- EasyFix universele vloerreinigingsdoek: 2 Stuk(s)
- Microvezel overtrek voor handsproeier: 1 Stuk(s)
- Ontkalkingspoeder: 3 Stuk(s)
- Puntstraalsproeier
- Handsproeier
- Powersproeier
- Ronde borstel, zwart: 1 Stuk(s)
- Ronde borstel, groot
- Voegenborstel
- Vloerzuigmond: EasyFix
- Aantal stoombuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte stoombuizen: 0.5 m
- Carpet glider
Uitvoering
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsventiel
- Stoomregeling aan het apparaat: op apparaat (drie stappen)
- tank: afneembaar en kan indien nodig worden bijgevuld
- Stoomslang met pistool: 2.3 m
- Connectie voor strijkijzer
- Geïntegreerde aan/uit schakelaar
- VapoHydro-functie
- Opbergruimte voor toebehoren op het apparaat
Toepassingen
- Harde vloeren
- Kraantjes
- Wastafels
- Wandtegels
- Ramen en glazen oppervlaktes
- Afzuigkappen
- Kookplaten
- Tegelvoegen
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen SC 5 Deluxe Signature Line
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.