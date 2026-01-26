Nettoyeur vapeur SC 2 Deluxe
Le modèle d’entrée de gamme pour se lancer dans le nettoyage à la vapeur sans produits chimiques : le SC 2 Deluxe compact muni d’un anneau lumineux à LED indiquant le mode de fonctionnement. Idéal pour toutes les surfaces dures de la maison.
Le nettoyeur vapeur d’entrée de gamme SC 2 Deluxe, compact et léger, permet un réglage de la vapeur sur 2 niveaux pour ajuster l’intensité de la vapeur en fonction de la surface et du degré d’encrassement. Le nettoyage en profondeur avec le nettoyeur vapeur Kärcher élimine jusqu’à 99,999 % des virus¹⁾ et 99,99 % de toutes les bactéries domestiques²⁾ sur les surfaces dures courantes de la maison – et ce, sans aucun produit chimique. L’anneau lumineux innovant à LED indique à tout moment le mode de fonctionnement du SC 2 Deluxe. Les accessoires peuvent être rangés dans le sac à accessoires. Le suceur pour sol EasyFix à articulation flexible garantit une ergonomie optimale et des résultats impeccables grâce à sa technologie de lames de racleur. Le système pratique de bandes autoagrippantes permet une fixation simple et rapide de la lingette de sol sur le suceur pour sol et un retrait sans contact avec la saleté. La vaste gamme d’accessoires garantit une propreté hygiénique du carrelage, des plaques de cuisson et de la hotte jusque dans les moindres interstices. Même les saletés tenaces peuvent être éliminées de manière fiable.
Caractéristiques et avantages
Affichage lumineux LED sur l'appareilSi le voyant LED est rouge, l'appareil est encore en préchauffage. Lorsqu'il est vert, l'appareil est prêt à fonctionner.
Set de nettoyage de sol EasyFix, avec suceur doté d'une articulation souple et système de fixation pratique de la serpillèreRésultats de nettoyage parfaits sur une variété de sols durs dans la maison grâce à une technologie à lamelles efficace. Changement de serpillère sans contact avec la saleté et fixation aisée de la serpillère grâce au système velcros. Nettoyage ergonomique et efficace tout en assurant un contact intégral avec le sol nonobstant la taille de l'utilisateur grâce à l'articulation flexible du suceur.
Rangement pratique des accessoires et position de stationnementTous les accessoires, tubes de rallonge incl., peuvent être rangés dans le sac d'accessoires extra-long ou directement sur l'appareil.
Sécurité enfants
- La sécurité enfants intègre un système de verrouillage et donc une protection fiable de l'appareil.
Accessoires multifonction
- Nettoyage en fonction du besoin des surfaces les plus diverses au moyen du suceur sol, du suceur à main, de la brosse ronde, etc.
Lingette de sol et garniture pour suceur à main
- Pour un résultat impeccable et un détachage et une élimination améliorés des saletés.
Régulation de débit de vapeur de 2 niveaux
- Le débit de vapeur peut être adapté en fonction de la surface et du degré d'encrassement.
Spécifications
Données techniques
|Certificat de contrôle¹⁾
|Élimine jusqu'à 99,999 % des virus¹⁾ et 99,99 % des bactéries²⁾
|Rendement surfacique par remplissage de réservoir (m²)
|env. 75
|Puissance de chauffe (W)
|1500
|Pression vapeur max. (bar)
|max. 3,2
|Longueur du câble (m)
|4
|Temps de chauffe (min)
|6,5
|Contenance de chaudière (l)
|1
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Couleur
|Blanc
|Poids sans accessoires (kg)
|2,7
|Poids emballage inclus (kg)
|4,6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|304 x 231 x 287
¹⁾ Lors d’un nettoyage ponctuel avec le nettoyeur vapeur Kärcher, c.-à-d. avec une durée de vaporisation de 30 secondes en mode vapeur maximal et en contact direct avec la surface à nettoyer, 99,999 % des virus enveloppés tels que les virus de la grippe (à l’exception du virus de l’hépatite B) sont éliminés des surfaces dures lisses courantes de la maison (germe d’essai : virus modifié de la vaccine Ankara). / ²⁾ Lors d’un nettoyage à une vitesse de nettoyage de 30 cm/s, en mode vapeur maximal et en contact direct avec la surface à nettoyer, 99,99 % de toutes les bactéries domestiques habituelles sont éliminés des surfaces dures lisses courantes de la maison (germe d’essai : Enterococcus hirae).
Inclus dans la livraison
- Sac à accessoires
- Lingette de sol universelle EasyFix: 1 Pièce(s)
- Bonnette en microfibres pour suceur à main: 1 Pièce(s)
- Buse à jet rectiligne
- Suceur à main
- Brosse ronde, petite (noire): 1 Pièce(s)
- Brosse spéciale pour les joints
- Suceur pour sol: EasyFix
- Nombre de tubes vapeur: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes vapeur: 0.5 m
Équipement
- Sécurité enfants
- Soupape de sécurité
- Régulation du débit vapeur: sur la poignée (deux niveaux)
- Flexible vapeur avec poignée-pistolet: 2.2 m
- Rangement des accessoires inclus sur l'appareil
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Sols durs
- Robinetterie
- Lavabos
- Carrelages
- Fenêtres et vitres
- Hottes aspirantes
- Plaques de cuisson
- Joints de carrelage
Accessoires
Détergents
Piéces détachées SC 2 Deluxe
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.