Le nettoyeur vapeur d’entrée de gamme SC 2 Deluxe, compact et léger, permet un réglage de la vapeur sur 2 niveaux pour ajuster l’intensité de la vapeur en fonction de la surface et du degré d’encrassement. Le nettoyage en profondeur avec le nettoyeur vapeur Kärcher élimine jusqu’à 99,999 % des virus¹⁾ et 99,99 % de toutes les bactéries domestiques²⁾ sur les surfaces dures courantes de la maison – et ce, sans aucun produit chimique. L’anneau lumineux innovant à LED indique à tout moment le mode de fonctionnement du SC 2 Deluxe. Les accessoires peuvent être rangés dans le sac à accessoires. Le suceur pour sol EasyFix à articulation flexible garantit une ergonomie optimale et des résultats impeccables grâce à sa technologie de lames de racleur. Le système pratique de bandes autoagrippantes permet une fixation simple et rapide de la lingette de sol sur le suceur pour sol et un retrait sans contact avec la saleté. La vaste gamme d’accessoires garantit une propreté hygiénique du carrelage, des plaques de cuisson et de la hotte jusque dans les moindres interstices. Même les saletés tenaces peuvent être éliminées de manière fiable.