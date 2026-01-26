De compacte en lichte SC 2 Deluxe stoomreiniger biedt tweetraps stoomregeling voor het aanpassen van de stoomintensiteit aan het oppervlak en het vuilniveau. Bij grondig gebruik verwijdert dit apparaat 99,99% van alle gewone huishoudelijke bacteriën van alle harde oppervlakken - zonder chemicaliën. De SC 2 Deluxe kan de bedrijfsmodus op elk moment weergeven via de verlichte LED-ring op de handgreep. Rood geeft aan dat het apparaat nog aan het opwarmen is, terwijl groen aangeeft dat de stoomreiniger klaar is voor gebruik. De accessoires kunnen worden opgeslagen (incl. de twee verlengbuizen) in een lange accessoiretas of als alternatief worden opgeborgen op het apparaat zelf. Het EasyFix-vloermondstuk met flexibele voeg garandeert uitstekende ergonomie en zorgt dankzij de lamellentechnologie voor perfecte reinigingsresultaten. Dankzij het handige klittenbandsysteem kan de microvezeldoek eenvoudig en snel aan het vloermondstuk worden bevestigd en weer worden verwijderd zonder in contact te komen met vuil. Wanneer de verschillende accessoires worden gebruikt zoals bedoeld, worden tegels, kookplaten, afzuigkappen en zelfs de kleinste openingen hygiënisch schoongemaakt.