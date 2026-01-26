Stoomreiniger SC 2 Deluxe
Het instapmodel voor stoomreiniging zonder chemische producten: de compacte SC 2 Deluxe, ideaal voor alle harde oppervlakken in het hele huis.
De compacte en lichte SC 2 Deluxe stoomreiniger biedt tweetraps stoomregeling voor het aanpassen van de stoomintensiteit aan het oppervlak en het vuilniveau. Bij grondig gebruik verwijdert dit apparaat 99,99% van alle gewone huishoudelijke bacteriën van alle harde oppervlakken - zonder chemicaliën. De SC 2 Deluxe kan de bedrijfsmodus op elk moment weergeven via de verlichte LED-ring op de handgreep. Rood geeft aan dat het apparaat nog aan het opwarmen is, terwijl groen aangeeft dat de stoomreiniger klaar is voor gebruik. De accessoires kunnen worden opgeslagen (incl. de twee verlengbuizen) in een lange accessoiretas of als alternatief worden opgeborgen op het apparaat zelf. Het EasyFix-vloermondstuk met flexibele voeg garandeert uitstekende ergonomie en zorgt dankzij de lamellentechnologie voor perfecte reinigingsresultaten. Dankzij het handige klittenbandsysteem kan de microvezeldoek eenvoudig en snel aan het vloermondstuk worden bevestigd en weer worden verwijderd zonder in contact te komen met vuil. Wanneer de verschillende accessoires worden gebruikt zoals bedoeld, worden tegels, kookplaten, afzuigkappen en zelfs de kleinste openingen hygiënisch schoongemaakt.
Kenmerken en voordelen
LED licht display op het toestelWanneer het LED-display rood oplicht, is het apparaat nog steeds aan het opwarmen. Wanneer het groen wordt, is het apparaat klaar voor gebruik.
EasyFix vloerreinigingsset met flexibel scharnier op de vloermond en comfortabele klittenbandbevestiging van de reinigingsdoek.Optimale reinigingsresultaten op alle typen harde vloeren in heel het huis dankzij efficiënte lamellentechnologie. Doeken vervangen zonder in contact te komen met het vuil en vloerreinigingsdoeken eenvoudig bevestigen met klittenband. Ergonomische en efficiënte reiniging met volledig vloercontact ongeacht de grootte van de gebruiker dankzij het flexibele verbindingsstuk aan het vloermondstuk.
Geordende opslag van accessoires en parkeerpositieAlle accessoires inclusief de verlengbuizen kunnen worden opgeslagen in een extra lange accessoiretas of rechtstreeks op het apparaat.
Kinderbeveiliging op de stoomsproeier
- Een vergrendelingssysteem biedt een betrouwbare bescherming tegen oneigenlijk gebruik door kinderen.
Multifunctioneel toebehoren
- Doelgerichte reiniging van verschillende oppervlakken met de vloerzuigmond, de handsproeier, de ronde borstel, enz.
Vloerreinigingsdoek en overtrek voor de handstoommond
- Voor grondig schone resultaten en een betere verwijdering en oppikken van het vuil.
Stoomregeling op de handgreep
- Het stoomvolume kan individueel worden aangepast aan het oppervlak en de vervuiling.
Specificaties
Technische gegevens
|Testcertificaat¹⁾
|Doodt tot 99,999% van het coronavirus¹⁾ en 99,99% van de bacteriën²⁾
|Oppervlakteprestatie per tankvulling (m²)
|Ongev. 75
|Warmteafgifte (W)
|1500
|Max. Stoomdruk (bar)
|max. 3,2
|Kabellengte (m)
|4
|Opwarmtijd (min)
|6,5
|Boilercapaciteit (l)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|2,7
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|4,6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|304 x 231 x 287
¹⁾ Tests hebben uitgewezen dat bij een reiniging op één bepaalde plaats gedurende 30 seconden aan een maximaal stoomniveau met de Kärcher stoomreinigers, 99,999% van de ontwikkelde virussen zoals het coronavirus of de griep (met uitzondering van het Hepatitis-B virus) kunnen worden verwijderd van alle gebruikelijke, gladde, huishoudelijke oppervlakken (test-ziektekiem: Gewijzigd-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Bij een grondige reiniging met de Kärcher stoomreinigers, worden 99,99% van alle gebruikelijke, huishoudelijke bacteriën gedood van gebruikelijke, gladde, huishoudelijke oppervlakken, aan een reinigingssnelheid van 30 cm/s en een maximaal stoomniveau (test-ziektekiem: Enterococcus hirae).
Inbegrepen bij levering
- Zak voor toebehoren SC 1
- EasyFix universele vloerreinigingsdoek: 1 Stuk(s)
- Microvezel overtrek voor handsproeier: 1 Stuk(s)
- Puntstraalsproeier
- Handsproeier
- Ronde borstel, zwart: 1 Stuk(s)
- Voegenborstel
- Vloerzuigmond: EasyFix
- Aantal stoombuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte stoombuizen: 0.5 m
Uitvoering
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsventiel
- Stoomregeling aan het apparaat: op handvat (tweetraps)
- Stoomslang met pistool: 2.2 m
- Opbergruimte voor toebehoren op het apparaat
Videos
Toepassingen
- Harde vloeren
- Kraantjes
- Wastafels
- Wandtegels
- Ramen en glazen oppervlaktes
- Afzuigkappen
- Kookplaten
- Tegelvoegen
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen SC 2 Deluxe
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.