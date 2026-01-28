Le nettoyeur vapeur d’entrée de gamme SC 2 EasyFix est à la fois simple et intuitif. L’intensité de la vapeur peut être ajustée en fonction de la surface et du degré d’encrassement grâce au réglage de la vapeur sur 2 niveaux. D’autres détails utiles tels qu’un compartiment pratique pour ranger les accessoires sur l’appareil ainsi que la position de stationnement du suceur pour sol rendent le nettoyage à la vapeur encore plus confortable. Le suceur pour sol EasyFix à articulation flexible garantit une ergonomie optimale et des résultats impeccables grâce à sa technologie de lames de racleur. Le système pratique de bandes autoagrippantes permet une fixation simple et rapide de la lingette de sol sur le suceur pour sol et un retrait sans contact avec la saleté. Le nettoyeur vapeur SC 2 EasyFix nettoie sans aucun produit chimique et peut être employé partout. Le nettoyage en profondeur avec le nettoyeur vapeur élimine jusqu’à 99,999 % des virus¹⁾ et 99,99 % de toutes les bactéries domestiques²⁾ sur les surfaces dures courantes de la maison. La vaste gamme d’accessoires garantit une propreté hygiénique du carrelage, des plaques de cuisson et de la hotte jusque dans les moindres interstices. Même les saletés tenaces sont ainsi éliminées de manière fiable.