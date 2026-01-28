Nettoyeur vapeur SC 2 EasyFix
Le modèle d’entrée de gamme dédié au nettoyage vapeur sans produits chimiques : le nettoyeur vapeur SC 2 EasyFix de Kärcher. Pour une propreté impeccable sur les surfaces dures dans toute la maison.
Le nettoyeur vapeur d’entrée de gamme SC 2 EasyFix est à la fois simple et intuitif. L’intensité de la vapeur peut être ajustée en fonction de la surface et du degré d’encrassement grâce au réglage de la vapeur sur 2 niveaux. D’autres détails utiles tels qu’un compartiment pratique pour ranger les accessoires sur l’appareil ainsi que la position de stationnement du suceur pour sol rendent le nettoyage à la vapeur encore plus confortable. Le suceur pour sol EasyFix à articulation flexible garantit une ergonomie optimale et des résultats impeccables grâce à sa technologie de lames de racleur. Le système pratique de bandes autoagrippantes permet une fixation simple et rapide de la lingette de sol sur le suceur pour sol et un retrait sans contact avec la saleté. Le nettoyeur vapeur SC 2 EasyFix nettoie sans aucun produit chimique et peut être employé partout. Le nettoyage en profondeur avec le nettoyeur vapeur élimine jusqu’à 99,999 % des virus¹⁾ et 99,99 % de toutes les bactéries domestiques²⁾ sur les surfaces dures courantes de la maison. La vaste gamme d’accessoires garantit une propreté hygiénique du carrelage, des plaques de cuisson et de la hotte jusque dans les moindres interstices. Même les saletés tenaces sont ainsi éliminées de manière fiable.
Caractéristiques et avantages
Rangement des accessoires et position parkingRangement facile des accessoires et du suceur sol en cas d'interruption du travail.
Set de nettoyage de sol EasyFix, avec suceur doté d'une articulation souple et système de fixation pratique de la serpillèreRésultats de nettoyage parfaits sur une variété de sols durs dans la maison grâce à une technologie à lamelles efficace. Changement de serpillère sans contact avec la saleté et fixation aisée de la serpillère grâce au système velcros. Nettoyage ergonomique et efficace tout en assurant un contact intégral avec le sol nonobstant la taille de l'utilisateur grâce à l'articulation flexible du suceur.
Sécurité enfantsLa sécurité enfants intègre un système de verrouillage et donc une protection fiable de l'appareil.
Accessoires multifonction
- Nettoyage en fonction du besoin des surfaces les plus diverses au moyen du suceur sol, du suceur à main, de la brosse ronde, etc.
Lingette de sol et garniture pour suceur à main
- Pour un résultat impeccable et un détachage et une élimination améliorés des saletés.
Régulation de débit de vapeur de 2 niveaux
- Le débit de vapeur peut être adapté en fonction de la surface et du degré d'encrassement.
Spécifications
Données techniques
|Certificat de contrôle¹⁾
|Élimine jusqu'à 99,999 % des virus¹⁾ et 99,99 % des bactéries²⁾
|Rendement surfacique par remplissage de réservoir (m²)
|env. 75
|Puissance de chauffe (W)
|1500
|Pression vapeur max. (bar)
|max. 3,2
|Longueur du câble (m)
|4
|Temps de chauffe (min)
|6,5
|Contenance de chaudière (l)
|1
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Couleur
|Blanc
|Poids sans accessoires (kg)
|2,9
|Poids emballage inclus (kg)
|4,6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|380 x 254 x 260
¹⁾ Lors d’un nettoyage ponctuel avec le nettoyeur vapeur Kärcher, c.-à-d. avec une durée de vaporisation de 30 secondes en mode vapeur maximal et en contact direct avec la surface à nettoyer, 99,999 % des virus enveloppés tels que les virus de la grippe (à l’exception du virus de l’hépatite B) sont éliminés des surfaces dures lisses courantes de la maison (germe d’essai : virus modifié de la vaccine Ankara). / ²⁾ Lors d’un nettoyage à une vitesse de nettoyage de 30 cm/s, en mode vapeur maximal et en contact direct avec la surface à nettoyer, 99,99 % de toutes les bactéries domestiques habituelles sont éliminés des surfaces dures lisses courantes de la maison (germe d’essai : Enterococcus hirae).
Inclus dans la livraison
- Lingette de sol universelle EasyFix: 1 Pièce(s)
- Bonnette en microfibres pour suceur à main: 1 Pièce(s)
- Buse à jet rectiligne
- Suceur à main
- Brosse ronde, petite (noire): 1 Pièce(s)
- Suceur pour sol: EasyFix
- Nombre de tubes vapeur: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes vapeur: 0.5 m
Équipement
- Sécurité enfants
- Soupape de sécurité
- Régulation du débit vapeur: sur la poignée (deux niveaux)
- Flexible vapeur avec poignée-pistolet: 2.2 m
- Rangement des accessoires inclus sur l'appareil
Domaines d'utilisation
- Sols durs
- Robinetterie
- Lavabos
- Carrelages
- Fenêtres et vitres
- Hottes aspirantes
- Plaques de cuisson