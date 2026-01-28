Stoomreiniger SC 2 EasyFix
De SC 2 EasyFix stoomreiniger van Kärcher. Voor pure reinheid op harde oppervlakken in het hele huis zonder detergenten. Inclusief het vloermondstuk EasyFix.
De eenvoudig en intuïtief te gebruiken SC 2 EasyFix stoomreiniger biedt stoomregeling in twee stappen om de stoomintensiteit aan te passen aan het oppervlak en de mate van vervuiling. Praktische opbergruimte voor accessoires op het apparaat en een parkeerpositie voor het vloermondstuk zijn handige details voor een nog comfortabelere stoomreiniging. Het EasyFix vloermondstuk met flexibel scharnier garandeert een uitstekende ergonomie en zorgt dankzij de lamellentechnologie voor perfecte reinigingsresultaten. Dankzij het handige klittenbandsysteem kan de microvezeldoek snel en eenvoudig aan het vloermondstuk worden bevestigd en weer worden verwijderd zonder dat de gebruiker in contact komt met vuil. De SC 2 EasyFix reinigt geheel zonder detergenten en is overal inzetbaar. Een grondige reiniging met de Kärcher-stoomreiniger verwijdert 99,999% van de virussen¹⁾ en 99,99% van alle gangbare huishoudelijke bacteriën²⁾ van typische harde huishoudelijke oppervlakken. Wanneer de verschillende accessoires worden gebruikt zoals bedoeld, worden tegels, kookplaten, afzuigkappen en zelfs de kleinste kieren hygiënisch gereinigd.
Kenmerken en voordelen
Opberging voor toebehoren en parkeerpositieHandige opberging van het toebehoren en de vloerzuigmond tijdens werkonderbrekingen.
EasyFix vloerreinigingsset met flexibel scharnier op de vloermond en comfortabele klittenbandbevestiging van de reinigingsdoek.Optimale reinigingsresultaten op alle typen harde vloeren in heel het huis dankzij efficiënte lamellentechnologie. Doeken vervangen zonder in contact te komen met het vuil en vloerreinigingsdoeken eenvoudig bevestigen met klittenband. Ergonomische en efficiënte reiniging met volledig vloercontact ongeacht de grootte van de gebruiker dankzij het flexibele verbindingsstuk aan het vloermondstuk.
Kinderbeveiliging op de stoomsproeierEen vergrendelingssysteem biedt een betrouwbare bescherming tegen oneigenlijk gebruik door kinderen.
Multifunctioneel toebehoren
- Doelgerichte reiniging van verschillende oppervlakken met de vloerzuigmond, de handsproeier, de ronde borstel, enz.
Vloerreinigingsdoek en overtrek voor de handstoommond
- Voor grondig schone resultaten en een betere verwijdering en oppikken van het vuil.
Stoomregeling op de handgreep
- Het stoomvolume kan individueel worden aangepast aan het oppervlak en de vervuiling.
Specificaties
Technische gegevens
|Testcertificaat¹⁾
|Doodt tot 99,999% van het coronavirus¹⁾ en 99,99% van de bacteriën²⁾
|Oppervlakteprestatie per tankvulling (m²)
|Ongev. 75
|Warmteafgifte (W)
|1500
|Max. Stoomdruk (bar)
|max. 3,2
|Kabellengte (m)
|4
|Opwarmtijd (min)
|6,5
|Boilercapaciteit (l)
|1
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|2,9
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|4,6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|380 x 254 x 260
¹⁾ Tests hebben uitgewezen dat bij een reiniging op één bepaalde plaats gedurende 30 seconden aan een maximaal stoomniveau met de Kärcher stoomreinigers, 99,999% van de ontwikkelde virussen zoals het coronavirus of de griep (met uitzondering van het Hepatitis-B virus) kunnen worden verwijderd van alle gebruikelijke, gladde, huishoudelijke oppervlakken (test-ziektekiem: Gewijzigd-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Bij een grondige reiniging met de Kärcher stoomreinigers, worden 99,99% van alle gebruikelijke, huishoudelijke bacteriën gedood van gebruikelijke, gladde, huishoudelijke oppervlakken, aan een reinigingssnelheid van 30 cm/s en een maximaal stoomniveau (test-ziektekiem: Enterococcus hirae).
Inbegrepen bij levering
- EasyFix universele vloerreinigingsdoek: 1 Stuk(s)
- Microvezel overtrek voor handsproeier: 1 Stuk(s)
- Puntstraalsproeier
- Handsproeier
- Ronde borstel, zwart: 1 Stuk(s)
- Vloerzuigmond: EasyFix
- Aantal stoombuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte stoombuizen: 0.5 m
Uitvoering
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsventiel
- Stoomregeling aan het apparaat: op handvat (tweetraps)
- Stoomslang met pistool: 2.2 m
- Opbergruimte voor toebehoren op het apparaat
Toepassingen
- Harde vloeren
- Kraantjes
- Wastafels
- Wandtegels
- Ramen en glazen oppervlaktes
- Afzuigkappen
- Kookplaten