De eenvoudig en intuïtief te gebruiken SC 2 EasyFix stoomreiniger biedt stoomregeling in twee stappen om de stoomintensiteit aan te passen aan het oppervlak en de mate van vervuiling. Praktische opbergruimte voor accessoires op het apparaat en een parkeerpositie voor het vloermondstuk zijn handige details voor een nog comfortabelere stoomreiniging. Het EasyFix vloermondstuk met flexibel scharnier garandeert een uitstekende ergonomie en zorgt dankzij de lamellentechnologie voor perfecte reinigingsresultaten. Dankzij het handige klittenbandsysteem kan de microvezeldoek snel en eenvoudig aan het vloermondstuk worden bevestigd en weer worden verwijderd zonder dat de gebruiker in contact komt met vuil. De SC 2 EasyFix reinigt geheel zonder detergenten en is overal inzetbaar. Een grondige reiniging met de Kärcher-stoomreiniger verwijdert 99,999% van de virussen¹⁾ en 99,99% van alle gangbare huishoudelijke bacteriën²⁾ van typische harde huishoudelijke oppervlakken. Wanneer de verschillende accessoires worden gebruikt zoals bedoeld, worden tegels, kookplaten, afzuigkappen en zelfs de kleinste kieren hygiënisch gereinigd.