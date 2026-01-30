Le balai vapeur 4 en 1 compact SC 1 Multi & Up nettoie sans aucun produit chimique et est prêt en un clin d'œil pour un nettoyage d'appoint en profondeur à la maison, soit comme nettoyeur vapeur à main multifonction soit comme balai vapeur 3 en 1 polyvalent grâce au set suceur pour sol EasyFix Large inclus. L'utilisation dans 3 positions différentes de l'appareil – supérieure, médiane et inférieure – est parfaitement adaptée aux besoins individuels. Le nettoyage en profondeur avec le nettoyeur vapeur Kärcher élimine jusqu’à 99,999 % des virus¹⁾ et 99,99 % de toutes les bactéries domestiques courantes²⁾ présents sur les surfaces dures. Le design compact et pratique de l'appareil permet un maniement sans fatigue et un rangement à encombrement minimal. Le SC 1 Multi & Up est prêt à l'emploi en trente secondes et se remplit facilement grâce au réservoir à eau amovible, et ce, sans longue attente ni interruption du travail. La cartouche de détartrage remplaçable assure un détartrage automatique et ainsi une durée de vie 5 fois plus longue. Les témoins lumineux à LED associés au tableau de commande permettent une utilisation simple et sans mal. Les différents modes comme Préchauffage, Prêt à l'emploi, Mode vapeur et Remplacement de la cartouche sont indiqués en permanence.