Stoomreiniger SC 1 Multi & Up Textile Edition
De SC 1 Multi & Up Textile Edition multifunctionele 4-in-1 stoomreiniger kan in drie verschillende standen en als handstomer worden gebruikt. Geleverd met extra kledingstomer.
De compacte SC 1 Multi & Up Textile Edition 4-in-1 stoomreiniger reinigt grondig zonder chemische middelen. Hij is inzetbaar als multifunctionele handstomer of als veelzijdige 3-in-1 stoomreiniger dankzij het EasyFix Large vloermondstukset. Het apparaat werkt in drie posities (boven, midden, onder) en past zich aan verschillende reinigingsbehoeften aan. Met de Kärcher stoomreiniger worden tot 99,999% van virussen¹⁾ en 99,99% van huishoudelijke bacteriën²⁾ op harde oppervlakken verwijderd. Dankzij het compacte ontwerp is hij comfortabel in gebruik en neemt hij weinig ruimte in beslag. De SC 1 Multi & Up Textile Edition is binnen 30 seconden gebruiksklaar en heeft een afneembare watertank voor snel bijvullen zonder wachttijd. Het vervangbare ontkalkingspatroon zorgt voor automatische ontkalking en verlengt de levensduur van het apparaat tot vijf keer. Het LED-display toont gemakkelijk de verschillende standen: opwarmen, klaar voor gebruik, stoomstand en wanneer het ontkalkingspatroon vervangen moet worden.
Kenmerken en voordelen
Innovatieve en verrassend veelzijdige 4-in-1 toepassing
- Het unieke 3-in-1 concept met drie verschillende mopposities maakt het mogelijk om op elk moment de optimale mopconfiguratie te selecteren.
- Boven: maximale wendbaarheid onder meubels en sporadisch stomen. Midden: combinatie van goede wendbaarheid onder meubels en een comfortabel gewicht in de hand. Onder: apparaat voelt vederlicht aan in de hand en is zelfstandig voor korte pauzes.
Compact en praktisch ontwerp
- Gemakkelijk te hanteren dankzij het compacte ontwerp van het apparaat.
- Ergonomische vorm voor moeiteloze reiniging.
- Het toestel kan worden opgeborgen daar waar het ook écht wordt gebruikt.
Non-stop stoom en geïntegreerd ontkalkingspatroon
- De afneembare tank is snel te op vullen voor continue stoom zonder uw werk te onderbreken.
- Het ontkalkingspatroon verwijdert automatisch kalk uit het water, waardoor de levensduur van het apparaat aanzienlijk wordt verlengd.
- Het LED-indicatielampje geeft aan wanneer het patroon moet worden vervangen met een doorlooptijd van één uur.
LED-display met bedieningspaneel
- Voor eenvoudige en moeiteloze bediening.
- Tik gewoon één keer licht op het bedieningspaneel om de stoom te activeren – geen fysieke inspanning vereist.
- Het eenvoudig te begrijpen lichtdisplay geeft de volgende modi weer: opwarmen, klaar voor gebruik, stoommodus en kalkpatroonwissel.
Korte opwarmtijd
- Met een opwarmtijd van slechts 30 seconden, is het toestel in geen tijd klaar voor gebruik.
EasyFix Large vloermondstuk met flexibele scharnier en klittenbandsluiting voor de vloerreinigingsdoek
- Doeken vervangen zonder in contact te komen met het vuil en vloerreinigingsdoeken eenvoudig bevestigen met klittenband.
Specificaties
Technische gegevens
|Oppervlakteprestatie per tankvulling (m²)
|Ongev. 30
|Warmteafgifte (W)
|1300
|Kabellengte (m)
|5
|Opwarmtijd (min)
|0,5
|Tankinhoud (ml)
|200
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|1,6
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|3,3
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|345 x 113 x 190
Inbegrepen bij levering
- EasyFix Grote universele vloerreinigingsdoek: 1 Stuk(s)
- Microvezel overtrek voor handsproeier: 1 Stuk(s)
- Ontkalkingspatroon: 1 Stuk(s)
- Kledijstomer
- Handsproeier
- Vloerzuigmond: EasyFix Groot
- Aantal stoombuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte stoombuizen: 0.5 m
Uitvoering
- tank: afneembaar en kan indien nodig worden bijgevuld
- Kabelbinders met klittenband
Toepassingen
- Harde vloeren
- Kraantjes
- Wastafels
- Wandtegels
- Ramen en glazen oppervlaktes
- Afzuigkappen
- Kookplaten
Toebehoren
Onderdelen SC 1 Multi & Up Textile Edition
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.