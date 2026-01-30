De compacte SC 1 Multi & Up Textile Edition 4-in-1 stoomreiniger reinigt grondig zonder chemische middelen. Hij is inzetbaar als multifunctionele handstomer of als veelzijdige 3-in-1 stoomreiniger dankzij het EasyFix Large vloermondstukset. Het apparaat werkt in drie posities (boven, midden, onder) en past zich aan verschillende reinigingsbehoeften aan. Met de Kärcher stoomreiniger worden tot 99,999% van virussen¹⁾ en 99,99% van huishoudelijke bacteriën²⁾ op harde oppervlakken verwijderd. Dankzij het compacte ontwerp is hij comfortabel in gebruik en neemt hij weinig ruimte in beslag. De SC 1 Multi & Up Textile Edition is binnen 30 seconden gebruiksklaar en heeft een afneembare watertank voor snel bijvullen zonder wachttijd. Het vervangbare ontkalkingspatroon zorgt voor automatische ontkalking en verlengt de levensduur van het apparaat tot vijf keer. Het LED-display toont gemakkelijk de verschillende standen: opwarmen, klaar voor gebruik, stoomstand en wanneer het ontkalkingspatroon vervangen moet worden.