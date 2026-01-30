Données techniques

Certificat de contrôle¹⁾ Élimine jusqu'à 99,999 % des virus¹⁾ et 99,99 % des bactéries²⁾ Rendement surfacique par remplissage de réservoir (m²) env. 75 Puissance de chauffe (W) 1900 Pression vapeur max. (bar) max. 3,5 Longueur du câble (m) 4 Temps de chauffe (min) 0,5 Capacité du réservoir (l) 1 Nombre de phases (Ph) 1 Tension (V) 220 / 240 Fréquence ( Hz ) 50 / 60 Couleur noir Poids sans accessoires (kg) 3,1 Poids emballage inclus (kg) 4,6 Dimensions (L × l × h) (mm) 360 x 236 x 253

¹⁾ Lors d’un nettoyage ponctuel avec le nettoyeur vapeur Kärcher, c.-à-d. avec une durée de vaporisation de 30 secondes en mode vapeur maximal et en contact direct avec la surface à nettoyer, 99,999 % des virus enveloppés tels que les virus de la grippe (à l’exception du virus de l’hépatite B) sont éliminés des surfaces dures lisses courantes de la maison (germe d’essai : virus modifié de la vaccine Ankara). / ²⁾ Lors d’un nettoyage à une vitesse de nettoyage de 30 cm/s, en mode vapeur maximal et en contact direct avec la surface à nettoyer, 99,99 % de toutes les bactéries domestiques habituelles sont éliminés des surfaces dures lisses courantes de la maison (germe d’essai : Enterococcus hirae). / ³⁾ Par rapport au fonctionnement sans cartouche, avec une dureté de l'eau de 20 °dH et une dureté carbonatée de 15 °dH, sur la base d'essais internes. Remplacement régulier de la cartouche de détartrage nécessaire. / ⁴⁾ Uniquement l'appareil, toutes les pièces en plastique hors accessoires. / ⁵⁾ Hormis système de bandes autoagrippantes. / ⁶⁾ À chaque lavage de textiles, des microfibres sont libérées et parviennent dans nos océans. La décomposition des fibres de polyester dotées de la technologie CiCLO® est de 94,3 % en 3,7 ans alors que la décomposition des fibres de polyester normales n'est que de 4,9 % en 3,7 ans (conformément à la norme ASTM D6691). Ce matériau n'est pas compostable. L'élimination s'effectue conformément aux réglementations locales en vigueur en matière de traitement des déchets. Le logo CiCLO® et les marques sont des marques déposées d'Intrinsic Advanced Materials, LLC.