Technische gegevens

Testcertificaat¹⁾ Doodt tot 99,999% van het coronavirus¹⁾ en 99,99% van de bacteriën²⁾ Oppervlakteprestatie per tankvulling (m²) Ongev. 75 Warmteafgifte (W) 1900 Max. Stoomdruk (bar) max. 3,5 Kabellengte (m) 4 Opwarmtijd (min) 0,5 Tankinhoud (l) 1 Aantal stroomgroepen (Ph) 1 Stroomsoort (V) 220 / 240 Frequentie ( Hz ) 50 / 60 Kleur zwart Gewicht zonder toebehoren (kg) 3,1 Gewicht (incl. doos) (kg) 4,6 Afmetingen (l x b x h) (mm) 360 x 236 x 253

¹⁾ Tests hebben uitgewezen dat bij een reiniging op één bepaalde plaats gedurende 30 seconden aan een maximaal stoomniveau met de Kärcher stoomreinigers, 99,999% van de ontwikkelde virussen zoals het coronavirus of de griep (met uitzondering van het Hepatitis-B virus) kunnen worden verwijderd van alle gebruikelijke, gladde, huishoudelijke oppervlakken (test-ziektekiem: Gewijzigd-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Bij een grondige reiniging met de Kärcher stoomreinigers, worden 99,99% van alle gebruikelijke, huishoudelijke bacteriën gedood van gebruikelijke, gladde, huishoudelijke oppervlakken, aan een reinigingssnelheid van 30 cm/s en een maximaal stoomniveau (test-ziektekiem: Enterococcus hirae). / ³⁾ Vergeleken met hetzelfde apparaat zonder patroon. Regelmatige vervanging van de ontkalkingspatroon volgens het onderhoudsinterval is essentieel. Minimale verlenging van de levensduur van het product op basis van een interne duurzaamheidstest met waterhardheid 20 °dH en carbonaathardheid 15 °dH. / ⁴⁾ Alleen het product, alle plastic onderdelen exclusief accessoires. / ⁵⁾ Exclusief klittenbandbevestiging. / ⁶⁾ Elke keer dat textiel wordt gewassen, komen er microvezels vrij die in onze oceanen terechtkomen. De afbraak van polyestervezels met CiCLO®-technologie is 94,3% in 3,7 jaar, terwijl de afbraak van gewone polyestervezels slechts 4,9% is in 3,7 jaar (volgens de norm ASTM D6691). Deze doek is niet composteerbaar. Afvoeren in overeenstemming met de lokale afvalverwerkingsvoorschriften. Het CiCLO®-logo en de merken zijn geregistreerde handelsmerken van Intrinsic Advanced Materials, LLC.