Stoomreiniger SC 3 EasyFix Go!Further
De SC 3 EasyFix Go!Further is een limited edition zwarte stoomreiniger met 35% gerecycled materiaal⁴⁾ en exclusieve accessoires, zoals de Re!Fibe vloerreinigingsdoeken.
De stoomreiniger die een stap verder gaat – de limited edition zwarte SC 3 EasyFix Go!Further, gemaakt van 35 procent gerecycled plastic⁴⁾ met exclusieve accessoires, biedt de beste reinigingsresultaten en een hoog comfortniveau. Het apparaat is klaar voor gebruik na een opwarmtijd van slechts 30 seconden en verwijdert tot 99,999% van de virussen¹⁾ en 99,99% van alle gangbare huishoudelijke bacteriën²⁾ op harde oppervlakken. De EasyFix vloermond met flexibel gewricht en lamellentechnologie zorgt voor maximale ergonomie tijdens het gebruik en perfecte reinigingsresultaten. De meegeleverde Re!Fibe vloerreinigingsdoeken zijn gemaakt van 100 procent gerecycled polyester met CiCLO®-technologie⁵⁾ en kunnen eenvoudig aan de vloermond worden bevestigd met de handige klittenbandbevestiging en worden verwijderd zonder in contact te komen met vuil. Een ander exclusief accessoire is de flexibele handsproeier, die perfect is voor het reinigen van hardnekkig vuil op rechte en vooral gebogen oppervlakken zoals gootstenen en badkuipen. Het permanent bijvulbare waterreservoir maakt ononderbroken werken mogelijk, terwijl de ontkalkingspatroon het water automatisch ontkalkt, wat de levensduur van het apparaat verlengt.
Kenmerken en voordelen
Korte opwarmtijdMet een opwarmtijd van slechts 30 seconden, is het toestel in geen tijd klaar voor gebruik.
EasyFix vloerreinigingsset met flexibel scharnier op de vloermond en comfortabele klittenbandbevestiging van de reinigingsdoek.Optimale reinigingsresultaten op alle soorten harde vloeren in heel het huis dankzij efficiënte lamellentechnologie. Ergonomische en efficiënte reiniging met volledig vloercontact ongeacht de grootte van de gebruiker dankzij het flexibele verbindingsstuk aan het vloermondstuk.
DuurzaamheidskenmerkenOntwerp met 35% gerecycled plastic⁴⁾. Het gebruik van de ontkalkingspatroon verlengt de levensduur van het apparaat met een factor tien⁶⁾. Dankzij de Re!Fibe-doek, die is gemaakt van 100% gerecycled polyester met CiCLO®-technologie⁵⁾, wordt de impact van microplastics op waterwegen verminderd⁶⁾.
Non-stop stoom en geïntegreerd ontkalkingspatroon
- De tank kan eenvoudig en op elk moment worden bijgevuld – voor non-stop stoom zonder werkonderbrekingen.
Multifunctioneel toebehoren
- Efficiënte reiniging van verschillende oppervlakken met de vloerzuigmond, de handsproeier, de ronde borstel, enz.
Vloerreinigingsdoek en overtrek voor de handstoommond
- Voor grondig schone resultaten en een betere verwijdering en oppikken van het vuil.
Kinderbeveiliging op de stoomsproeier
- Een vergrendelingssysteem biedt een betrouwbare bescherming tegen oneigenlijk gebruik door kinderen.
Stoomregeling op de handgreep
- Het stoomvolume kan individueel worden aangepast aan het oppervlak en de vervuiling.
Opberging voor toebehoren en parkeerpositie
- Parktische opberging van toebehoren. Parkeerpositie voor vloermondstuk tijdens onderbrekingen.
Aan/uit knop op de machine
- Het in- en uitschakelen van het apparaat is eenvoudig.
Specificaties
Technische gegevens
|Testcertificaat¹⁾
|Doodt tot 99,999% van het coronavirus¹⁾ en 99,99% van de bacteriën²⁾
|Oppervlakteprestatie per tankvulling (m²)
|Ongev. 75
|Warmteafgifte (W)
|1900
|Max. Stoomdruk (bar)
|max. 3,5
|Kabellengte (m)
|4
|Opwarmtijd (min)
|0,5
|Tankinhoud (l)
|1
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Kleur
|zwart
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|3,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|4,6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|360 x 236 x 253
¹⁾ Tests hebben uitgewezen dat bij een reiniging op één bepaalde plaats gedurende 30 seconden aan een maximaal stoomniveau met de Kärcher stoomreinigers, 99,999% van de ontwikkelde virussen zoals het coronavirus of de griep (met uitzondering van het Hepatitis-B virus) kunnen worden verwijderd van alle gebruikelijke, gladde, huishoudelijke oppervlakken (test-ziektekiem: Gewijzigd-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Bij een grondige reiniging met de Kärcher stoomreinigers, worden 99,99% van alle gebruikelijke, huishoudelijke bacteriën gedood van gebruikelijke, gladde, huishoudelijke oppervlakken, aan een reinigingssnelheid van 30 cm/s en een maximaal stoomniveau (test-ziektekiem: Enterococcus hirae). / ³⁾ Vergeleken met hetzelfde apparaat zonder patroon. Regelmatige vervanging van de ontkalkingspatroon volgens het onderhoudsinterval is essentieel. Minimale verlenging van de levensduur van het product op basis van een interne duurzaamheidstest met waterhardheid 20 °dH en carbonaathardheid 15 °dH. / ⁴⁾ Alleen het product, alle plastic onderdelen exclusief accessoires. / ⁵⁾ Exclusief klittenbandbevestiging. / ⁶⁾ Elke keer dat textiel wordt gewassen, komen er microvezels vrij die in onze oceanen terechtkomen. De afbraak van polyestervezels met CiCLO®-technologie is 94,3% in 3,7 jaar, terwijl de afbraak van gewone polyestervezels slechts 4,9% is in 3,7 jaar (volgens de norm ASTM D6691). Deze doek is niet composteerbaar. Afvoeren in overeenstemming met de lokale afvalverwerkingsvoorschriften. Het CiCLO®-logo en de merken zijn geregistreerde handelsmerken van Intrinsic Advanced Materials, LLC.
Inbegrepen bij levering
- Re!Fibe EasyFix universele vloerreinigingsdoek: 2 Stuk(s)
- Flexibele reinigingsdoek voor handmondstuk: 1 Stuk(s)
- Ontkalkingspatroon: 1 Stuk(s)
- Puntstraalsproeier
- Flexibele handmondstuk
- Ronde borstel, zwart: 1 Stuk(s)
- Vloerzuigmond: EasyFix
- Aantal stoombuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte stoombuizen: 0.5 m
Uitvoering
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsventiel
- Stoomregeling aan het apparaat: op handvat (tweetraps)
- tank: kan worden bijgevuld wanneer dat nodig is
- Stoomslang met pistool: 2.2 m
- Geïntegreerde aan/uit schakelaar
- Opbergruimte voor toebehoren op het apparaat
Toepassingen
- Harde vloeren
- Kraantjes
- Wastafels
- Wandtegels
- Ramen en glazen oppervlaktes
- Afzuigkappen
- Kookplaten
Toebehoren
Onderdelen SC 3 EasyFix Go!Further
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.