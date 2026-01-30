Le SC 3 EasyFix est le nettoyeur vapeur le plus rapide de sa génération : il est prêt après seulement trente secondes de temps de chauffe. Le réservoir à eau remplissable en permanence permet de travailler sans s'interrompre. La cartouche de détartrage utilisée permet de libérer l'eau de toute substance génératrice de calcaire, ce qui augmente la durée de vie de l'appareil. Le SC 3 EasyFix de Kärcher nettoie sans utiliser de produits chimiques et peut ainsi être employé presque partout. Les surfaces dures de tout type à l'intérieur de la maison sont sa spécialité. Le nettoyage en profondeur avec le nettoyeur vapeur Kärcher élimine jusqu'à 99,999 % des coronavirus¹⁾ et 99,99 % de toutes les bactéries domestiques²⁾ présentes sur les surfaces dures courantes de la maison. Les nombreux accessoires permettent un nettoyage hygiénique du carrelage, des plaques de cuisson et de la hotte, jusque dans les moindres interstices, y compris en cas de saleté incrustée. L'équipement comporte également le suceur pour sol EasyFix à articulation flexible garantissant une excellente ergonomie et à technologie de lames de racleur pour des résultats de nettoyage parfaits. La lingette de sol en microfibres se fixe très facilement au suceur pour sol grâce à un système de bandes autoagrippantes et se retire sans contact avec la saleté. La régulation de la vapeur à 2 positions permet un ajustement parfait en fonction de la surface et du degré d'encrassement. Autres détails : le rangement pour accessoires et la position de stationnement pour le suceur pour sol.