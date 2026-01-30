Stoomreiniger SC 3 EasyFix Plus
30 seconden opwarmtijd en continu bijvulbare watertank: de stoomreiniger SC 3 EasyFix Plus met carpet glider, ontkalkingspatroon, EasyFix vloermondstuk en extra accessoires.
De SC 3 EasyFix Plus is de snelste stoomreiniger van zijn tijd en is na een opwarmtijd van slechts 30 sec. klaar voor gebruik. De navulbare watertank maakt een ononderbroken reiniging mogelijk. Het ontkalkingspatroon ontkalkt het water autonoom, waardoor de levensduur van het apparaat wordt verlengd. De SC 3 EasyFix Plus reinigt zonder detergenten en kan vrijwel op alle soorten harde huishoudelijke oppervlakken worden gebruikt. Een grondige reiniging met deze stoomreiniger verwijdert 99,999% van de virussen¹⁾ en 99,99% van alle gangbare huishoudelijke bacteriën²⁾ van typische harde huishoudelijke oppervlakken. De uitgebreide accessoires reinigen tegels, kookplaten, afzuigkappen en de kleinste kieren hygiënisch. Bovendien wordt hij geleverd met het EasyFix-vloermondstuk met flexibel scharnier voor uitstekende ergonomie en lamellentechnologie voor perfecte reinigingsresultaten. Door middel van tweetraps stoomregeling kan de stoomintensiteit perfect worden aangepast aan de ondergrond en het vuil.
Kenmerken en voordelen
Korte opwarmtijdMet een opwarmtijd van slechts 30 seconden, is het toestel in geen tijd klaar voor gebruik.
EasyFix vloerreinigingsset met flexibel scharnier op de vloermond en comfortabele klittenbandbevestiging van de reinigingsdoek.Optimale reinigingsresultaten op alle typen harde vloeren in heel het huis dankzij efficiënte lamellentechnologie. Doeken vervangen zonder in contact te komen met het vuil en vloerreinigingsdoeken eenvoudig bevestigen met klittenband. Ergonomische en efficiënte reiniging met volledig vloercontact ongeacht de grootte van de gebruiker dankzij het flexibele verbindingsstuk aan het vloermondstuk.
Non-stop stoom en geïntegreerd ontkalkingspatroonDe tank kan eenvoudig en op elk moment worden bijgevuld – voor non-stop stoom zonder werkonderbrekingen. Het ontkalkingspatroon verwijdert automatisch kalk uit het water, waardoor de levensduur van het apparaat aanzienlijk wordt verlengd.
Multifunctioneel toebehoren
- Efficiënte reiniging van verschillende oppervlakken met de vloerzuigmond, de handsproeier, de ronde borstel, enz.
Vloerreinigingsdoek en overtrek voor de handstoommond
- Voor grondig schone resultaten en een betere verwijdering en oppikken van het vuil.
Kinderbeveiliging op de stoomsproeier
- Een vergrendelingssysteem biedt een betrouwbare bescherming tegen oneigenlijk gebruik door kinderen.
Stoomregeling op de handgreep
- Het stoomvolume kan individueel worden aangepast aan het oppervlak en de vervuiling.
Opberging voor toebehoren en parkeerpositie
- Parktische opberging van toebehoren. Parkeerpositie voor vloermondstuk tijdens onderbrekingen.
Aan/uit knop op de machine
- Gemakkelijk aan en uitzetten
Specificaties
Technische gegevens
|Testcertificaat¹⁾
|Doodt tot 99,999% van het coronavirus¹⁾ en 99,99% van de bacteriën²⁾
|Oppervlakteprestatie per tankvulling (m²)
|Ongev. 75
|Warmteafgifte (W)
|1900
|Max. Stoomdruk (bar)
|max. 3,5
|Kabellengte (m)
|4
|Opwarmtijd (min)
|0,5
|Tankinhoud (l)
|1
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|3,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|4,8
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|360 x 236 x 253
¹⁾ Tests hebben uitgewezen dat bij een reiniging op één bepaalde plaats gedurende 30 seconden aan een maximaal stoomniveau met de Kärcher stoomreinigers, 99,999% van de ontwikkelde virussen zoals het coronavirus of de griep (met uitzondering van het Hepatitis-B virus) kunnen worden verwijderd van alle gebruikelijke, gladde, huishoudelijke oppervlakken (test-ziektekiem: Gewijzigd-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Bij een grondige reiniging met de Kärcher stoomreinigers, worden 99,99% van alle gebruikelijke, huishoudelijke bacteriën gedood van gebruikelijke, gladde, huishoudelijke oppervlakken, aan een reinigingssnelheid van 30 cm/s en een maximaal stoomniveau (test-ziektekiem: Enterococcus hirae). / ³⁾ De minimale factor waarmee de productlevensduur wordt verlengd, gebaseerd op interne tests met een waterhardheid van 20 °dH en een carbonaathardheid van 15 °dH.
Inbegrepen bij levering
- EasyFix universele vloerreinigingsdoek: 2 Stuk(s)
- Microvezel overtrek voor handsproeier: 1 Stuk(s)
- Ontkalkingspatroon: 1 Stuk(s)
- Puntstraalsproeier
- Handsproeier
- Powersproeier
- Ronde borstel, zwart: 1 Stuk(s)
- Ronde borstel, groot
- Vloerzuigmond: EasyFix
- Aantal stoombuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte stoombuizen: 0.5 m
- Carpet glider
Uitvoering
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsventiel
- Stoomregeling aan het apparaat: op handvat (tweetraps)
- tank: kan worden bijgevuld wanneer dat nodig is
- Stoomslang met pistool: 2.2 m
- Geïntegreerde aan/uit schakelaar
- Opbergruimte voor toebehoren op het apparaat
Toepassingen
- Harde vloeren
- Kraantjes
- Wastafels
- Wandtegels
- Ramen en glazen oppervlaktes
- Afzuigkappen
- Kookplaten
- Tapijtvloeren opfrissen
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.