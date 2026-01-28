Nettoyeur vapeur SG 4/4
Nettoyeur vapeur SG 4/4 compact et puissant grâce aux 4 bar de pression de la vapeur, avec réglage en continu de la quantité de vapeur et fonction VapoHydro pour un nettoyage parfait et une désinfection certifiée sans produits chimiques.
Le SG 4/4 est un nettoyeur vapeur compact et robuste qui, grâce à ses 4 bar de pression de la vapeur, s'illustre par sa puissance de nettoyage exceptionnelle et sa fonction de désinfection certifiée*. Le réglage en continu de la quantité de vapeur et la fonction VapoHydro pour un réglage progressif de la saturation de vapeur permettent une adaptation parfaite de l'appareil à la tâche de nettoyage. Le système à deux réservoirs avec préchauffage rapide peut être rempli en continu et permet ainsi un travail prolongé sans interruption. L'appareil dispose d'un indicateur de température intégré, fonctionne sans aucun additif chimique et s'utilise de manière universelle. Le vaste éventail d'équipements comprend entre autres 2 suceurs pour sol (pour le nettoyage abrasif et hygiénique), un compartiment de rangement pour accessoires intégré, un crochet pour câble intégré et un support pour tubes pour un rangement peu encombrant. (* Selon EN 16615, sol en PVC, appareil : SG 4/4 (suceur pour sol avec lames de racleur, 30 cm/s, pression max. de la vapeur, au min. VapoHydro) bactérie d'essai : Enterococcus hirae ATCC 10541, virus d'essai : MVA, norovirus murin, adénovirus.)
Caractéristiques et avantages
Désinfection certifiée et haute efficacitéDésinfection des surfaces certifiée par un laboratoire externe selon EN 16615. Spectre d'action : effet bactéricide et effet virucide limité PLUS. Germes d'essai : Enterococcus hirae, MVA, norovirus murin, adénovirus.
Désinfection sans produits chimiquesRespectueux de l'environnement et sans résidus étant donné que le nettoyage se fait uniquement à l'eau. Sécurité maximale grâce à la prévention du développement de germes multirésistants. Nettoyage protégeant les surfaces sans produits chimiques.
Système à deux réservoirsLe réservoir d'eau propre peut être constamment rempli, puisque la chaudière et le réservoir sont séparés. Seule une partie du volume total est chauffée. La vapeur se forme ainsi très rapidement et de manière constante. Grâce à ses 4 litres de volume total, le SG 4/4 s’utilise pendant très longtemps sans devoir être rempli.
Vapo Hydro
- La fonction Vapo Hydro permet d’adapter progressivement la puissance de la vapeur en fonction de la tâche de nettoyage.
- Outre la pression de la vapeur, il est également possible de régler la saturation de manière progressive pour passer de la vapeur à l’eau chaude.
- Le jet d’eau chaude vient instantanément et efficacement à bout des impuretés tenaces.
Logement pour accessoires
- Le logement pour accessoires intégré permet de ranger les différents accessoires.
- Les pièces spéciales sont toujours rangées en toute sécurité et ne se perdent pas.
- Même les tubes se rangent sur le côté de l’appareil.
Spécifications
Données techniques
|Contenance de chaudière (l)
|2,4
|Capacité du réservoir (l)
|2
|Pression de la vapeur (bar)
|max. 4
|Puissance de chauffe (W)
|2300
|Temps de chauffe (min)
|9
|Température du brûleur (°C)
|max. 145
|Longueur du câble (m)
|7,5
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Couleur
|anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|8
|Poids emballage inclus (kg)
|11,2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|475 x 320 x 275
Inclus dans la livraison
- Suceur à main avec brosse: 165 mm
- Nombre de tubes vapeur: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes vapeur: 505 mm
- Flexible vapeur avec poignée-pistolet: 2 m
- Suceur pour sol à lamelles: 320 mm
- Suceur pour sol à poils: 310 mm
- Entonnoir
- Tuyaux d'aspiration de vapeur: 2 Pièce(s)
- Bonnette éponge pour suceur à main
- Bonnette pour suceur pour sol (éponge, 400 x 200 mm)
- Bonnette pour suceur pour sol (éponge, 480 x 270 mm)
Équipement
- Réservoir: rechargeable en permanence
- Poignée de transport ergonomique
- Powerbuse
- Buse à jet crayon, courte
- Buse à jet crayon, longue
- Brosse ronde, petite (noire): 1 Pièce(s)
- Fonction VapoHydro
- Réglage en continu de la saturation de la vapeur
- Régulation du débit vapeur: sur l'appareil (en continu)
- Verrouillage de sécurité sur la chaudière
- Verrouillage de sécurité sur le pistolet vapeur
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Utilisations variées dans les lieux aux exigences élevées en matière d'hygiène