Le SG 4/4 est un nettoyeur vapeur compact et robuste qui, grâce à ses 4 bar de pression de la vapeur, s'illustre par sa puissance de nettoyage exceptionnelle et sa fonction de désinfection certifiée*. Le réglage en continu de la quantité de vapeur et la fonction VapoHydro pour un réglage progressif de la saturation de vapeur permettent une adaptation parfaite de l'appareil à la tâche de nettoyage. Le système à deux réservoirs avec préchauffage rapide peut être rempli en continu et permet ainsi un travail prolongé sans interruption. L'appareil dispose d'un indicateur de température intégré, fonctionne sans aucun additif chimique et s'utilise de manière universelle. Le vaste éventail d'équipements comprend entre autres 2 suceurs pour sol (pour le nettoyage abrasif et hygiénique), un compartiment de rangement pour accessoires intégré, un crochet pour câble intégré et un support pour tubes pour un rangement peu encombrant. (* Selon EN 16615, sol en PVC, appareil : SG 4/4 (suceur pour sol avec lames de racleur, 30 cm/s, pression max. de la vapeur, au min. VapoHydro) bactérie d'essai : Enterococcus hirae ATCC 10541, virus d'essai : MVA, norovirus murin, adénovirus.)