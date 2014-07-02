Jeu de brosses rondes avec filetage laiton
Kit de brosses rondes à poils en laiton pour une élimination aisée des saletés tenaces et incrustées. Idéal pour l 'utilisation sur les surfaces résistantes.
Kit de brosses rondes à poils en laiton solides pour une élimination aisée des saletés tenaces et incrustées, par exemple sur la grille du four ou les plaques de cuisson. Ses poils métalliques robustes classent cette brosse de nettoyage parmi les plus puissantes des brosses pour nettoyeurs vapeur. Attention : non adaptée aux surfaces délicates comme le bois ou le plastique.
Caractéristiques et avantages
Brosses en laiton
- Brosses robustes pour une élimination facile des salissures tenaces
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids emballage inclus (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|40 x 26 x 26
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
PRODUITS ABANDONNÉS
- SC 2 Deluxe EasyFix
- SC 2 EasyFix
- SC 2 EasyFix Premium
- SC 2 Premium
- SC 2.500 C
- SC 2.600 C
- SC 2.600 CB
- SC 3 Deluxe EasyFix
- SC 3 EasyFix
- SC 3.000
- SC 3.100 B
- SC 4 + Iron Kit
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix Iron
- SC 4 EasyFix Iron Kit
- SC 4 EasyFix Premium Iron Kit
- SC 4 Premium
- SC 4 Premium + Iron Kit
- SC 4.100 C
- SC 4.100 CB
Domaines d'utilisation
- Grill
- Four
- Même les saletés tenaces