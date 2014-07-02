Kit de brosses rondes à poils en laiton solides pour une élimination aisée des saletés tenaces et incrustées, par exemple sur la grille du four ou les plaques de cuisson. Ses poils métalliques robustes classent cette brosse de nettoyage parmi les plus puissantes des brosses pour nettoyeurs vapeur. Attention : non adaptée aux surfaces délicates comme le bois ou le plastique.