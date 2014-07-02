Ronde borstelset met messing borstelharen
Ronde borstelset met messing borstelharen voor de verwijdering van hardnekkig en aangekoekt vuil. Ideaal voor gevoelige oppervlakken.
Ronde borstelset met messing borstelharen voor de verwijdering van hardnekkig en aangekoekt vuil, bv. op het ovenrooster. De reinigingsborstels met messing borstelharen voor een uitstekende reiniging met stoomreinigers. Opgelet : Niet geschikt voor gevoelige oppervlakken zoals hout of kunststof.
Kenmerken en voordelen
Messing borstels
- Robuuste borstels voor het gemakkelijk verwijderen van hardnekkig vuil
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|zwart
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|40 x 26 x 26
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Toepassingen
- Barbecues
- oven
- Zelfs hardnekkige vervuiling