Stoomreiniger SC 3 EasyFix Essential
De SC 3 EasyFix Essential stoomreiniger met EasyFix vloerzuigmond en ontkalkingspatroon maakt ononderbroken reinigen mogelijk dankzij de permanent navulbare watertank. Opwarmtijd: 30 sec.
De SC 3 EasyFix Essential is al na 30 seconden opgewarmd en klaar voor gebruik. De permanent navulbare watertank maakt ononderbroken werken mogelijk. Het ontkalkingspatroon ontkalkt automatisch en verlengt zo de levensduur van het apparaat. Het toestel reinigt zonder chemicaliën en is geschikt voor bijna alle harde huishoudoppervlakken. Grondig reinigen met de Kärcher stoomreiniger verwijdert tot 99,999% van virussen¹⁾ en 99,99% van huishoudbacteriën²⁾ op standaard harde oppervlakken. Met het uitgebreide assortiment accessoires kunnen tegels, kookplaten, afzuigkappen en zelfs kleine kieren hygiënisch worden gereinigd, ook bij hardnekkig vuil. Het EasyFix vloermondstuk met flexibel scharnier en lamellentechnologie zorgt voor perfecte schoonmaakresultaten en ergonomie. Het klittenbandsysteem maakt het aanbrengen en verwijderen van de dweil eenvoudig zonder contact met vuil. De 2-traps stoomregeling is aanpasbaar aan het oppervlak. Verder is er opbergruimte voor accessoires en een parkeerstand voor het vloermondstuk.
Kenmerken en voordelen
Korte opwarmtijdMet een opwarmtijd van slechts 30 seconden, is het toestel in geen tijd klaar voor gebruik.
EasyFix vloerreinigingsset met flexibel scharnier op de vloermond en comfortabele klittenbandbevestiging van de reinigingsdoek.Optimale reinigingsresultaten op alle typen harde vloeren in heel het huis dankzij efficiënte lamellentechnologie. Doeken vervangen zonder in contact te komen met het vuil en vloerreinigingsdoeken eenvoudig bevestigen met klittenband. Ergonomische en efficiënte reiniging met volledig vloercontact ongeacht de grootte van de gebruiker dankzij het flexibele verbindingsstuk aan het vloermondstuk.
Non-stop stoom en geïntegreerd ontkalkingspatroonDe tank kan eenvoudig en op elk moment worden bijgevuld – voor non-stop stoom zonder werkonderbrekingen. Het ontkalkingspatroon verwijdert automatisch kalk uit het water, waardoor de levensduur van het apparaat aanzienlijk wordt verlengd.
Multifunctioneel toebehoren
- Efficiënte reiniging van verschillende oppervlakken met de vloerzuigmond, de handsproeier, de ronde borstel, enz.
Vloerreinigingsdoek en overtrek voor de handstoommond
- Voor grondig schone resultaten en een betere verwijdering en oppikken van het vuil.
Kinderbeveiliging op de stoomsproeier
- Een vergrendelingssysteem biedt een betrouwbare bescherming tegen oneigenlijk gebruik door kinderen.
Stoomregeling op de handgreep
- Het stoomvolume kan individueel worden aangepast aan het oppervlak en de vervuiling.
Opberging voor toebehoren en parkeerpositie
- Parktische opberging van toebehoren. Parkeerpositie voor vloermondstuk tijdens onderbrekingen.
Aan/uit knop op de machine
- Gemakkelijk aan en uitzetten
Specificaties
Technische gegevens
|Testcertificaat¹⁾
|Doodt tot 99,999% van het coronavirus¹⁾ en 99,99% van de bacteriën²⁾
|Oppervlakteprestatie per tankvulling (m²)
|Ongev. 75
|Warmteafgifte (W)
|1900
|Max. Stoomdruk (bar)
|max. 3,5
|Kabellengte (m)
|4
|Opwarmtijd (min)
|0,5
|Tankinhoud (l)
|1
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|3,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|4,6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|360 x 236 x 253
¹⁾ Tests hebben uitgewezen dat bij een reiniging op één bepaalde plaats gedurende 30 seconden aan een maximaal stoomniveau met de Kärcher stoomreinigers, 99,999% van de ontwikkelde virussen zoals het coronavirus of de griep (met uitzondering van het Hepatitis-B virus) kunnen worden verwijderd van alle gebruikelijke, gladde, huishoudelijke oppervlakken (test-ziektekiem: Gewijzigd-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Bij een grondige reiniging met de Kärcher stoomreinigers, worden 99,99% van alle gebruikelijke, huishoudelijke bacteriën gedood van gebruikelijke, gladde, huishoudelijke oppervlakken, aan een reinigingssnelheid van 30 cm/s en een maximaal stoomniveau (test-ziektekiem: Enterococcus hirae).
Inbegrepen bij levering
- Wegwerp klittenband vloerdoek: 15 Stuk(s)
- EasyFix universele vloerreinigingsdoek: 1 Stuk(s)
- Microvezel overtrek voor handsproeier: 1 Stuk(s)
- Ontkalkingspatroon: 1 Stuk(s)
- Puntstraalsproeier
- Handsproeier
- Ronde borstel, zwart: 1 Stuk(s)
- Vloerzuigmond: EasyFix
- Aantal stoombuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte stoombuizen: 0.5 m
Uitvoering
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsventiel
- Stoomregeling aan het apparaat: op handvat (tweetraps)
- tank: kan worden bijgevuld wanneer dat nodig is
- Stoomslang met pistool: 2.2 m
- Geïntegreerde aan/uit schakelaar
- Opbergruimte voor toebehoren op het apparaat
Videos
Toepassingen
- Harde vloeren
- Kraantjes
- Wastafels
- Wandtegels
- Ramen en glazen oppervlaktes
- Afzuigkappen
- Kookplaten
Toebehoren
Onderdelen SC 3 EasyFix Essential
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.