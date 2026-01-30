De SC 3 EasyFix Essential is al na 30 seconden opgewarmd en klaar voor gebruik. De permanent navulbare watertank maakt ononderbroken werken mogelijk. Het ontkalkingspatroon ontkalkt automatisch en verlengt zo de levensduur van het apparaat. Het toestel reinigt zonder chemicaliën en is geschikt voor bijna alle harde huishoudoppervlakken. Grondig reinigen met de Kärcher stoomreiniger verwijdert tot 99,999% van virussen¹⁾ en 99,99% van huishoudbacteriën²⁾ op standaard harde oppervlakken. Met het uitgebreide assortiment accessoires kunnen tegels, kookplaten, afzuigkappen en zelfs kleine kieren hygiënisch worden gereinigd, ook bij hardnekkig vuil. Het EasyFix vloermondstuk met flexibel scharnier en lamellentechnologie zorgt voor perfecte schoonmaakresultaten en ergonomie. Het klittenbandsysteem maakt het aanbrengen en verwijderen van de dweil eenvoudig zonder contact met vuil. De 2-traps stoomregeling is aanpasbaar aan het oppervlak. Verder is er opbergruimte voor accessoires en een parkeerstand voor het vloermondstuk.