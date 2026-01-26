De SC 3 Deluxe is na een opwarmtijd van slechts 30 seconden klaar om te reinigen en elimineert tot 99,999% van de coronavirussen¹⁾ en 99,99% van alle veelvoorkomende huishoudelijke bacteriën²⁾ op harde oppervlakken. Met het geïntegreerde opbergvak voor accessoires op het apparaat is het eenvoudig en comfortabel opbergen van accessoires, kabels en slangen mogelijk. Andere kenmerken zijn het geïntegreerde ontkalkingspatroon, het permanent navulbare waterreservoir voor ononderbroken reiniging, de LED-verlichte ring voor duidelijke weergave van de bedrijfsmodus en verschillende accessoires voor het verwijderen van hardnekkig vuil op tegels, kookplaten en afzuigkappen en in spleten, kieren en voegen. Het toestel wordt ook geleverd met het EasyFix-vloermondstuk met een flexibel gewricht voor uitstekende ergonomie en lamellentechnologie voor perfecte reinigingsresultaten. Door het handige klittenbandsysteem kan de microvezel doek moeiteloos aan de vloermond worden bevestigd en weer worden verwijderd zonder in contact te komen met vuil. De 2-traps stoomregeling garandeert altijd een perfecte aanpassing van de stoomkracht aan het oppervlak en het betreffende vervuilingsniveau.