Stoomreiniger SC 3 Deluxe
Warmt op in slechts 30 seconden: de SC 3 Deluxe, met LED-verlichting en opbergruimte voor accessoires, reinigt zonder onderbrekingen dankzij het permanent navulbare waterreservoir.
De SC 3 Deluxe is na een opwarmtijd van slechts 30 seconden klaar om te reinigen en elimineert tot 99,999% van de coronavirussen¹⁾ en 99,99% van alle veelvoorkomende huishoudelijke bacteriën²⁾ op harde oppervlakken. Met het geïntegreerde opbergvak voor accessoires op het apparaat is het eenvoudig en comfortabel opbergen van accessoires, kabels en slangen mogelijk. Andere kenmerken zijn het geïntegreerde ontkalkingspatroon, het permanent navulbare waterreservoir voor ononderbroken reiniging, de LED-verlichte ring voor duidelijke weergave van de bedrijfsmodus en verschillende accessoires voor het verwijderen van hardnekkig vuil op tegels, kookplaten en afzuigkappen en in spleten, kieren en voegen. Het toestel wordt ook geleverd met het EasyFix-vloermondstuk met een flexibel gewricht voor uitstekende ergonomie en lamellentechnologie voor perfecte reinigingsresultaten. Door het handige klittenbandsysteem kan de microvezel doek moeiteloos aan de vloermond worden bevestigd en weer worden verwijderd zonder in contact te komen met vuil. De 2-traps stoomregeling garandeert altijd een perfecte aanpassing van de stoomkracht aan het oppervlak en het betreffende vervuilingsniveau.
Kenmerken en voordelen
Korte opwarmtijdMet een opwarmtijd van slechts 30 seconden, is het toestel in geen tijd klaar voor gebruik.
Handige opbergruimte voor accessoires en parkeerpositieHandig opbergen van accessoires, verlengbuis, kabels en stoomslang. Parkeerpositie voor het eenvoudig parkeren van het vloermondstuk tijdens pauzes.
Non-stop stoom en geïntegreerd ontkalkingspatroonDe tank kan eenvoudig en op elk moment worden bijgevuld – voor non-stop stoom zonder werkonderbrekingen. Dankzij het intelligente ontkalkingspatroon, wordt de kalkaanslag automatisch uit het water verwijderd. Ontkalk dus niet zelf met azijn of andere zuren!
EasyFix vloerreinigingsset met flexibel scharnier op de vloermond en comfortabele klittenbandbevestiging van de reinigingsdoek.
- Uitstekende reinigingsresultaten op verschillende harde vloeren in heel het huis dankzij de efficiënte lamelle-technologie.
- Doeken vervangen zonder in contact te komen met het vuil en vloerreinigingsdoeken eenvoudig bevestigen met klittenband.
- Ergonomische en efficiënte reiniging met volledig vloercontact ongeacht de grootte van de gebruiker dankzij het flexibele verbindingsstuk aan het vloermondstuk.
Multifunctioneel toebehoren
- Efficiënte reiniging van verschillende oppervlakken met de vloerzuigmond, de handsproeier, de ronde borstel, enz.
Vloerreinigingsdoek en overtrek voor de handstoommond
- Voor grondig schone resultaten en een betere verwijdering en oppikken van het vuil.
Kinderbeveiliging op de stoomsproeier
- Een vergrendelingssysteem biedt een betrouwbare bescherming tegen oneigenlijk gebruik door kinderen.
Stoomregeling op de handgreep
- Het stoomvolume kan individueel worden aangepast aan het oppervlak en de vervuiling.
Aan/uit knop op de machine
- Gemakkelijk aan en uitzetten
Specificaties
Technische gegevens
|Testcertificaat¹⁾
|Doodt tot 99,999% van het coronavirus¹⁾ en 99,99% van de bacteriën²⁾
|Oppervlakteprestatie per tankvulling (m²)
|Ongev. 75
|Warmteafgifte (W)
|1900
|Max. Stoomdruk (bar)
|max. 3,5
|Kabellengte (m)
|4
|Opwarmtijd (min)
|0,5
|Tankinhoud (l)
|1
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|3,3
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|5,7
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|361 x 251 x 282
¹⁾ Tests hebben uitgewezen dat bij een reiniging op één bepaalde plaats gedurende 30 seconden aan een maximaal stoomniveau met de Kärcher stoomreinigers, 99,999% van de ontwikkelde virussen zoals het coronavirus of de griep (met uitzondering van het Hepatitis-B virus) kunnen worden verwijderd van alle gebruikelijke, gladde, huishoudelijke oppervlakken (test-ziektekiem: Gewijzigd-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Bij een grondige reiniging met de Kärcher stoomreinigers, worden 99,99% van alle gebruikelijke, huishoudelijke bacteriën gedood van gebruikelijke, gladde, huishoudelijke oppervlakken, aan een reinigingssnelheid van 30 cm/s en een maximaal stoomniveau (test-ziektekiem: Enterococcus hirae). / ³⁾ De minimale factor waarmee de productlevensduur wordt verlengd, gebaseerd op interne tests met een waterhardheid van 20 °dH en een carbonaathardheid van 15 °dH.
Inbegrepen bij levering
- EasyFix universele vloerreinigingsdoek: 1 Stuk(s)
- Microvezel overtrek voor handsproeier: 1 Stuk(s)
- Ontkalkingspatroon: 1 Stuk(s)
- Puntstraalsproeier
- Handsproeier
- Ronde borstel, zwart: 1 Stuk(s)
- Voegenborstel
- Vloerzuigmond: EasyFix
- Aantal stoombuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte stoombuizen: 0.5 m
Uitvoering
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsventiel
- Stoomregeling aan het apparaat: op apparaat (tweestaps)
- tank: kan worden bijgevuld wanneer dat nodig is
- Stoomslang met pistool: 2.2 m
- Geïntegreerde aan/uit schakelaar
- Opbergruimte voor toebehoren op het apparaat
Toepassingen
- Harde vloeren
- Kraantjes
- Wastafels
- Wandtegels
- Ramen en glazen oppervlaktes
- Afzuigkappen
- Kookplaten
- Tegelvoegen
Toebehoren
Onderdelen SC 3 Deluxe
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.