De SC 4 EasyFix Essential stoomreiniger staat voor hoog gebruiksgemak en wordt gekenmerkt door een geïntegreerd kabelcompartiment, een opbergvak voor accessoires en een parkeerstand voor het vloermondstuk. Dankzij het flexibele scharnier garandeert de EasyFix vloerzuigmond een maximale ergonomie en een sprankelend schoon resultaat dankzij de lamellentechnologie. Dankzij het handige klittenbandsysteem kan de dweil snel en eenvoudig op het vloerzuigmondstuk worden bevestigd en verwijderd zonder in contact te komen met vuil. Met de 2-traps stoomregeling kan de stoomintensiteit worden aangepast aan het oppervlak en het vuil. Het brede assortiment accessoires laat tegels, kookplaten, afzuigkappen en zelfs de kleinste kieren snel weer glanzen - zelfs bij hardnekkig vuil. De permanent navulbare en afneembare watertank zorgt voor een ononderbroken reiniging. De SC 4 EasyFix Essential reinigt zonder chemicaliën en kan bijna overal in huis worden gebruikt. Grondig reinigen met de Kärcher stoomreiniger verwijdert tot 99,999% van de virussen¹⁾ en 99,99% van alle gewone huishoudbacteriën²⁾ op gewone huishoudelijke harde oppervlakken.