Stoomreiniger SC 4 EasyFix Essential
Handige en ononderbroken stoomreiniging: met de SC 4 EasyFix Essential stoomreiniger met EasyFix vloerzuigmond en een permanent hervulbare, verwijderbare watertank.
De SC 4 EasyFix Essential stoomreiniger staat voor hoog gebruiksgemak en wordt gekenmerkt door een geïntegreerd kabelcompartiment, een opbergvak voor accessoires en een parkeerstand voor het vloermondstuk. Dankzij het flexibele scharnier garandeert de EasyFix vloerzuigmond een maximale ergonomie en een sprankelend schoon resultaat dankzij de lamellentechnologie. Dankzij het handige klittenbandsysteem kan de dweil snel en eenvoudig op het vloerzuigmondstuk worden bevestigd en verwijderd zonder in contact te komen met vuil. Met de 2-traps stoomregeling kan de stoomintensiteit worden aangepast aan het oppervlak en het vuil. Het brede assortiment accessoires laat tegels, kookplaten, afzuigkappen en zelfs de kleinste kieren snel weer glanzen - zelfs bij hardnekkig vuil. De permanent navulbare en afneembare watertank zorgt voor een ononderbroken reiniging. De SC 4 EasyFix Essential reinigt zonder chemicaliën en kan bijna overal in huis worden gebruikt. Grondig reinigen met de Kärcher stoomreiniger verwijdert tot 99,999% van de virussen¹⁾ en 99,99% van alle gewone huishoudbacteriën²⁾ op gewone huishoudelijke harde oppervlakken.
Kenmerken en voordelen
Continu hervulbaar, afneembaar waterreservoirNon-stop reiniging en comfortabel bijvullen van het water.
EasyFix vloerreinigingsset met flexibel scharnier op de vloermond en comfortabele klittenbandbevestiging van de reinigingsdoek.Optimale reinigingsresultaten op alle typen harde vloeren in heel het huis dankzij efficiënte lamellentechnologie. Doeken vervangen zonder in contact te komen met het vuil en vloerreinigingsdoeken eenvoudig bevestigen met klittenband. Ergonomische en efficiënte reiniging met volledig vloercontact ongeacht de grootte van de gebruiker dankzij het flexibele verbindingsstuk aan het vloermondstuk.
Geïntegreerde opbergruimte voor de kabelVeilige opberging van de elektriciteitskabel en andere toebehoren.
Multifunctioneel toebehoren
- Efficiënte reiniging van verschillende oppervlakken met de vloerzuigmond, de handsproeier, de ronde borstel, enz.
Vloerreinigingsdoek en overtrek voor de handstoommond
- Voor grondig schone resultaten en een betere verwijdering en oppikken van het vuil.
Kinderbeveiliging op de stoomsproeier
- Een vergrendelingssysteem biedt een betrouwbare bescherming tegen oneigenlijk gebruik door kinderen.
Stoomregeling op de handgreep
- Het stoomvolume kan individueel worden aangepast aan het oppervlak en de vervuiling.
Opberging voor toebehoren en parkeerpositie
- Parktische opberging van toebehoren. Parkeerpositie voor vloermondstuk tijdens onderbrekingen.
Aan/uit knop op de machine
- Gemakkelijk aan en uitzetten
Specificaties
Technische gegevens
|Testcertificaat¹⁾
|Doodt tot 99,999% van het coronavirus¹⁾ en 99,99% van de bacteriën²⁾
|Oppervlakteprestatie per tankvulling (m²)
|Ongev. 100
|Warmteafgifte (W)
|2000
|Max. Stoomdruk (bar)
|max. 3,5
|Kabellengte (m)
|4
|Opwarmtijd (min)
|4
|Boilercapaciteit (l)
|0,5
|Tankinhoud (l)
|0,8
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|4,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|5,8
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|380 x 251 x 273
¹⁾ Tests hebben uitgewezen dat bij een reiniging op één bepaalde plaats gedurende 30 seconden aan een maximaal stoomniveau met de Kärcher stoomreinigers, 99,999% van de ontwikkelde virussen zoals het coronavirus of de griep (met uitzondering van het Hepatitis-B virus) kunnen worden verwijderd van alle gebruikelijke, gladde, huishoudelijke oppervlakken (test-ziektekiem: Gewijzigd-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Bij een grondige reiniging met de Kärcher stoomreinigers, worden 99,99% van alle gebruikelijke, huishoudelijke bacteriën gedood van gebruikelijke, gladde, huishoudelijke oppervlakken, aan een reinigingssnelheid van 30 cm/s en een maximaal stoomniveau (test-ziektekiem: Enterococcus hirae).
Inbegrepen bij levering
- Wegwerp klittenband vloerdoek: 15 Stuk(s)
- EasyFix universele vloerreinigingsdoek: 1 Stuk(s)
- Microvezel overtrek voor handsproeier: 1 Stuk(s)
- Ontkalkingspoeder: 3 Stuk(s)
- Puntstraalsproeier
- Handsproeier
- Ronde borstel, zwart: 1 Stuk(s)
- Vloerzuigmond: EasyFix
- Aantal stoombuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte stoombuizen: 0.5 m
Uitvoering
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsventiel
- Stoomregeling aan het apparaat: op handvat (tweetraps)
- tank: afneembaar en kan indien nodig worden bijgevuld
- Stoomslang met pistool: 2.2 m
- Geïntegreerde aan/uit schakelaar
- Opbergruimte voor toebehoren op het apparaat
Toepassingen
- Harde vloeren
- Kraantjes
- Wastafels
- Wandtegels
- Ramen en glazen oppervlaktes
- Afzuigkappen
- Kookplaten
