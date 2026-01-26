De compacte SC 1 Multi & Up 4-in-1 stoomreiniger reinigt zonder chemicaliën en kan snel ingezet worden voor een grondige reiniging in huis. Het apparaat kan zowel gebruikt worden als multifunctionele handstomer of als veelzijdige 3-in-1 stoommop dankzij de meegeleverde EasyFix Large vloermondset. Dankzij de drie verschillende gebruiksposities – boven, midden en onder – past het apparaat zich perfect aan individuele wensen aan. Grondige reiniging met de Kärcher stoomreiniger verwijdert tot 99,999% van virussen¹⁾ en 99,99% van alle gangbare huishoudelijke bacteriën²⁾ van harde oppervlakken. Het compacte en praktische ontwerp zorgt voor comfortabel gebruik en eenvoudige opslag in de kleinste ruimtes. De SC 1 Multi & Up is binnen 30 seconden gebruiksklaar en eenvoudig bij te vullen dankzij de afneembare watertank – geen lange wachttijden of onderbrekingen dus. De vervangbare ontkalkingscartridge zorgt voor automatische ontkalking, wat de levensduur van het apparaat tot vijf keer verlengt. Het LED-display met bedieningspaneel maakt de bediening eenvoudig en moeiteloos. De verschillende modi, zoals opwarmen, gebruiksklaar, stoommodus en cartridgevervanging, zijn altijd zichtbaar.