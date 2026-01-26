Stoomreiniger SC 1 Multi & Mop
De SC 1 Multi & Up multifunctionele 4-in-1 stoomreiniger kan in drie verschillende standen worden gebruikt en als handstomer. Met afneembaar waterreservoir en ontkalkingspatroon.
De compacte SC 1 Multi & Up 4-in-1 stoomreiniger reinigt zonder chemicaliën en kan snel ingezet worden voor een grondige reiniging in huis. Het apparaat kan zowel gebruikt worden als multifunctionele handstomer of als veelzijdige 3-in-1 stoommop dankzij de meegeleverde EasyFix Large vloermondset. Dankzij de drie verschillende gebruiksposities – boven, midden en onder – past het apparaat zich perfect aan individuele wensen aan. Grondige reiniging met de Kärcher stoomreiniger verwijdert tot 99,999% van virussen¹⁾ en 99,99% van alle gangbare huishoudelijke bacteriën²⁾ van harde oppervlakken. Het compacte en praktische ontwerp zorgt voor comfortabel gebruik en eenvoudige opslag in de kleinste ruimtes. De SC 1 Multi & Up is binnen 30 seconden gebruiksklaar en eenvoudig bij te vullen dankzij de afneembare watertank – geen lange wachttijden of onderbrekingen dus. De vervangbare ontkalkingscartridge zorgt voor automatische ontkalking, wat de levensduur van het apparaat tot vijf keer verlengt. Het LED-display met bedieningspaneel maakt de bediening eenvoudig en moeiteloos. De verschillende modi, zoals opwarmen, gebruiksklaar, stoommodus en cartridgevervanging, zijn altijd zichtbaar.
Kenmerken en voordelen
Innovatieve en verrassend veelzijdige 4-in-1 toepassingHet innovatieve ontwerp van het apparaat maakt het mogelijk om het te gebruiken als een multifunctionele SC 1 Multi handstomer of als een SC 1 Multi & Up 3-in-1 stoomreiniger dankzij de meegeleverde EasyFix Large vloermondset. Het unieke 3-in-1 concept met drie verschillende mopposities maakt het mogelijk om op elk moment de optimale mopconfiguratie te selecteren. Boven: maximale wendbaarheid onder meubels en sporadisch stomen. Midden: combinatie van goede wendbaarheid onder meubels en een comfortabel gewicht in de hand. Onder: apparaat voelt vederlicht aan in de hand en is zelfstandig voor korte pauzes.
Compact en praktisch ontwerpGemakkelijk te hanteren dankzij het compacte ontwerp van het apparaat. Ergonomische vorm voor moeiteloze reiniging. Het toestel kan worden opgeborgen daar waar het ook écht wordt gebruikt.
Non-stop stoom en geïntegreerd ontkalkingspatroonDe afneembare tank is snel te op vullen voor continue stoom zonder uw werk te onderbreken. Het ontkalkingspatroon verwijdert automatisch kalk uit het water, waardoor de levensduur van het apparaat aanzienlijk wordt verlengd. Het LED-indicatielampje geeft aan wanneer het patroon moet worden vervangen met een doorlooptijd van één uur.
LED-display met bedieningspaneel
- Voor eenvoudige en moeiteloze bediening.
- Tik gewoon één keer licht op het bedieningspaneel om de stoom te activeren – geen fysieke inspanning vereist.
- Het eenvoudig te begrijpen lichtdisplay geeft de volgende modi weer: opwarmen, klaar voor gebruik, stoommodus en kalkpatroonwissel.
Korte opwarmtijd
- Met een opwarmtijd van slechts 30 seconden, is het toestel in geen tijd klaar voor gebruik.
EasyFix Large vloermondstuk met flexibele scharnier en klittenbandsluiting voor de vloerreinigingsdoek
- Dankzij de EasyFix Large vloermond is de SC 1 Multi & Up zelfstandig in de laagste apparaatpositie, direct bevestigd aan de vloerzuigmond. De vloermond maakt ook snellere reiniging mogelijk.
- Doeken vervangen zonder in contact te komen met het vuil en vloerreinigingsdoeken eenvoudig bevestigen met klittenband.
Specificaties
Technische gegevens
|Oppervlakteprestatie per tankvulling (m²)
|Ongev. 30
|Warmteafgifte (W)
|1300
|Kabellengte (m)
|5
|Opwarmtijd (min)
|0,5
|Tankinhoud (ml)
|200
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|1,6
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|3,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|345 x 113 x 190
¹⁾ Tests hebben uitgewezen dat bij een reiniging op één bepaalde plaats gedurende 30 seconden aan een maximaal stoomniveau met de Kärcher stoomreinigers, 99,999% van de ontwikkelde virussen zoals het coronavirus of de griep (met uitzondering van het Hepatitis-B virus) kunnen worden verwijderd van alle gebruikelijke, gladde, huishoudelijke oppervlakken (test-ziektekiem: Gewijzigd-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Bij een grondige reiniging met de Kärcher stoomreinigers, worden 99,99% van alle gebruikelijke, huishoudelijke bacteriën gedood van gebruikelijke, gladde, huishoudelijke oppervlakken, aan een reinigingssnelheid van 30 cm/s en een maximaal stoomniveau (test-ziektekiem: Enterococcus hirae). / ³⁾ De minimale factor waarmee de productlevensduur wordt verlengd, gebaseerd op interne tests met een waterhardheid van 20 °dH en een carbonaathardheid van 15 °dH.
Inbegrepen bij levering
- EasyFix Grote universele vloerreinigingsdoek: 1 Stuk(s)
- Microvezel overtrek voor handsproeier: 1 Stuk(s)
- Ontkalkingspatroon: 1 Stuk(s)
- Handsproeier
- Vloerzuigmond: EasyFix Groot
- Aantal stoombuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte stoombuizen: 0.5 m
Uitvoering
- tank: afneembaar en kan indien nodig worden bijgevuld
- Kabelbinders met klittenband
Videos
Toepassingen
- Harde vloeren
- Kraantjes
- Wastafels
- Wandtegels
- Ramen en glazen oppervlaktes
- Afzuigkappen
- Kookplaten
Toebehoren
Onderdelen SC 1 Multi & Mop
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.