De SG 4/4 is een compacte en robuuste stoomreiniger met een uitzonderlijke kracht en bewezen desinfectie*. Dankzij de stoomdruk van 4 bar is een optimale reiniging verzekerd. Het traploos instelbare stoomvolume en de VapoHydro-functie (doorlopende regeling van stoomverzadiging) zorgen ervoor dat het toestel perfect aangepast kan worden voor iedere reinigingstaak. Het 2-tanksysteem is continu navulbaar en garandeert daardoor een korte opwarmtijd en een ononderbroken bediening. De temperatuurwijzer draagt ook bij aan optimale reinigingsresultaten. Het toestel is uiterst veelzijdig en maakt schoon zonder chemicaliën te gebruiken. In het uitgebreide uitrustingspakket zijn twee vloermondstukken (voor schurend en hygiënisch reinigen) inbegrepen, evenals een geïntegreerd opbergvak voor accessoires, een geïntegreerde kabelhaak en een buishouder voor ruimtebesparende opberging. (*Volgens EN 16615, PVC vloer, machine: SG 4/4 (vloermondstuk met lamellen, 30 cm/sec, max. stoomdruk, min. VapoHydro), testbacterie: Enterococcus hirae ATCC 10541, testvirus: MVH, Murines Norovirus,Adenovirus.)