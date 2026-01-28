Stoomreiniger SG 4/4
De compacte SG 4/4 stoomreiniger met 4 bar stoomdruk. Met traploos instelbaar stoomvolume en VapoHydro-functie voor perfecte schoonmaakresultaten zonder gebruik van chemicaliën.
De SG 4/4 is een compacte en robuuste stoomreiniger met een uitzonderlijke kracht en bewezen desinfectie*. Dankzij de stoomdruk van 4 bar is een optimale reiniging verzekerd. Het traploos instelbare stoomvolume en de VapoHydro-functie (doorlopende regeling van stoomverzadiging) zorgen ervoor dat het toestel perfect aangepast kan worden voor iedere reinigingstaak. Het 2-tanksysteem is continu navulbaar en garandeert daardoor een korte opwarmtijd en een ononderbroken bediening. De temperatuurwijzer draagt ook bij aan optimale reinigingsresultaten. Het toestel is uiterst veelzijdig en maakt schoon zonder chemicaliën te gebruiken. In het uitgebreide uitrustingspakket zijn twee vloermondstukken (voor schurend en hygiënisch reinigen) inbegrepen, evenals een geïntegreerd opbergvak voor accessoires, een geïntegreerde kabelhaak en een buishouder voor ruimtebesparende opberging. (*Volgens EN 16615, PVC vloer, machine: SG 4/4 (vloermondstuk met lamellen, 30 cm/sec, max. stoomdruk, min. VapoHydro), testbacterie: Enterococcus hirae ATCC 10541, testvirus: MVH, Murines Norovirus,Adenovirus.)
Kenmerken en voordelen
Gecertifieerde en uiterst efficiënte desinfectieDesinfectie van oppervlakken volgens de norm EN 16615 gecontroleerd door een extern laboratorium. Werkingsspectrum bactericide en virucide tegen omhulde virussen PLUS. Testkiemen: Enterococcus hirae, MVA, Murines Norovirus, Adenovirus.
Desinfectie zonder chemlicaliënGrondstofvriendelijk en residuvrij, omdat er uitsluitend met schoon water wordt gereinigd. Maximale veiligheid omdat de ontwikkeling van multiresistente kiemen wordt voorkomen. Oppervlaktevriendelijk zonder chemische produkten.
2-tank-systeemHet schoonwaterreservoir kan permanent worden gevuld omdat boiler en tank van elkaar zijn gescheiden. Omdat altijd maar één deel van het totale volume wordt verhit, ontstaat in een handomdraai een constante stoomvorming. Met een totaalvolume van meer dan 4 liter kan de SG 4/4 zeer lang worden ingezet zonder te moeten bijvullen.
VapoHydro
- Dankzij VapoHydro kan de stoomsterkte traploos worden aangepast aan elke reinigingstaak.
- Naast de stoomdruk kan ook de verzadiging van maximale stoom tot aan heet water traploos worden ingesteld.
- Met de heetwaterstraal kan hardnekkig vuil effectief worden losgemaakt.
Opbergvak voor toebehoren
- In het geïntegreerde opbergvak kunnen verschillende toebehoren worden opgeborgen.
- Vooral kleine onderdelen zijn steeds veilig opgeborgen en kunnen niet zoek raken.
- Zelfs de stoombuizen kunnen aan de achterkant van het apparaat worden opgeborgen.
Specificaties
Technische gegevens
|Boilercapaciteit (l)
|2,4
|Tankinhoud (l)
|2
|Stoomdruk (bar)
|max. 4
|Warmteafgifte (W)
|2300
|Opwarmtijd (min)
|9
|Temperatuur ketel (°C)
|max. 145
|Kabellengte (m)
|7,5
|Stroomsoort (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Kleur
|antraciet
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|8
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|11,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|475 x 320 x 275
Inbegrepen bij levering
- Handmondstuk met borstel: 165 mm
- Aantal stoombuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte stoombuizen: 505 mm
- Stoomslang met pistool: 2 m
- Vloermondstuk met lamellen: 320 mm
- Vloermondstuk met borstelharen: 310 mm
- Vultrechter
- Stoomzuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Badstof hoes voor handmondstuk
- Vloermondstukdoek (badstof, 400x200 mm)
- Vloermondstukdoek (badstof, 480x270 mm)
Uitvoering
- tank: kan worden bijgevuld wanneer dat nodig is
- Ergonomische draaggreep
- Powersproeier
- Puntstraalmondstuk, kort
- Puntstraalmondstuk, lang
- Ronde borstel, zwart: 1 Stuk(s)
- VapoHydro-functie
- Traploos instelbare stoomverzadigingsregeling
- Stoomregeling aan het apparaat: op apparaat (oneindig variabel)
- Veiligheidssluiting op stoomketel
- Veiligheidsvergrendeling op stoompistool
Videos
Toepassingen
- Veelzijdig en kan gebruikt worden op plaatsen met de hoogste hygiënische eisen