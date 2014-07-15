* Kärcher heeft de effectiviteit van zijn stoomreinigers voor de bestrijding van virussen laten testen in een onafhankelijk laboratorium. Het resultaat: als ze correct worden gebruikt, verwijderen deze machines tot 99,999% van de omhulde virussen*, zoals het coronavirus of de griep, en 99,99% van alle veel voorkomende huishoudelijke bacteriën ** van harde oppervlakken. Aangezien desinfectiemiddelen op dit moment in de eerste plaats moeten worden voorbehouden voor de ambulante en intramurale zorg, kunnen de stoomreinigers een waardevolle bijdrage leveren aan de algemene hygiëne – zowel in privé-huishoudens als voor commercieel en industrieel gebruik.