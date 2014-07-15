Stoomreiniger voor professionals
Kärcher stoomreinigers voor professionnals- voor krachtige reiniging zonder chemicaliën. Hygiënisch, kostenbesparend en milieuvriendelijk: de professionele stoomreinigers van Kärcher reinigen alle harde oppervlakken zonder chemische reinigingsmiddelen. Door hete stoom af te geven, doden deze machines stofmijten, virussen en bacteriën. Ze worden daarom aanbevolen voor oppervlakken en apparatuur die een strenge hygiëne vereisen.
Hygiënische reiniging
De stoomreinigers voor professionals van Kärcher zorgen voor een betrouwbare, zuinige en vooral detergentvrije reiniging. Of u nu werkt in een vochtige omgeving of in een hygiënegevoelige ruimte, ze elimineren 99,99%* van de bacteriën op harde oppervlakken. De kracht van stoom en het brede scala aan accessoires zorgen ervoor dat glazen oppervlakken, tegels en armaturen grondig worden gereinigd.
Efficiënter dan schoonmaakproducten
Reinigen met stoom verbruikt tot 80% minder water dan andere huishoudelijke schoonmaakmiddelen. Onze Kärcher stoomreinigers zetten 1 liter water om in 1700 liter stoom, genoeg om een woning van ongeveer 60 m² tot in de puntjes mooi te maken.
Zonder detergenten
De professionele stoomreiniger van Kärcher is het beste alternatief voor chemische reinigingsmiddelen voor uw werkruimte, of u nu in de commerciële, industriële of professionele sector werkzaam bent. De stoomreiniger is milieuvriendelijker, efficiënter en gebruiksvriendelijker door de afwezigheid van reinigingsmiddelen.
* Kärcher heeft de effectiviteit van zijn stoomreinigers voor de bestrijding van virussen laten testen in een onafhankelijk laboratorium. Het resultaat: als ze correct worden gebruikt, verwijderen deze machines tot 99,999% van de omhulde virussen*, zoals het coronavirus of de griep, en 99,99% van alle veel voorkomende huishoudelijke bacteriën ** van harde oppervlakken. Aangezien desinfectiemiddelen op dit moment in de eerste plaats moeten worden voorbehouden voor de ambulante en intramurale zorg, kunnen de stoomreinigers een waardevolle bijdrage leveren aan de algemene hygiëne – zowel in privé-huishoudens als voor commercieel en industrieel gebruik.