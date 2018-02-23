Nos conseils pour nettoyer à la vapeur
Grâce à la vapeur naturelle, les nettoyeurs vapeur Kärcher garantissent hygiène et propreté, jusqu'au plus profond des fibres et dans toute la maison ! L'émission de vapeur puissante, la température élevée de la vapeur, des buses efficaces et des serpillères de qualité permettent aux nettoyeurs vapeur Kärcher d'éliminer, lors d'une utilisation correcte, jusqu'à 99,999 % des virus enveloppés*, tels que le coronavirus ou la grippe, et 99,99 % des bactéries domestiques courantes** des surfaces dures.
La vapeur est naturelle et agit en profondeur
Simple, naturellement propre et respectueux de l'environnement: le nettoyage à la vapeur est la manière la plus simple de nettoyer et, donc, l'alternative idéale au nettoyage traditionnel.
Pourquoi le nettoyage à la vapeur est-il respectueux de l'environnement?
C'est simple : le nettoyage à la vapeur n'utilise pas de produits chimiques. Seule la combinaison de la puissance de la vapeur et de la température permet de dissoudre les saletés les plus tenaces, rendant superflu tout détergent. Cela permet de préserver le fondement de notre vie, l'eau, mais aussi notre budget familial.
De plus, l'utilisation d'eau pour le nettoyage à la vapeur est extrêmement économe : un seul litre d'eau du robinet permet de produire 1700 litres de vapeur ! Cela suffit pour un nettoyage à la vapeur d'environ 20 minutes – assez pour le nettoyage complet d'une petite habitation. Et comme vous avez besoin de courant uniquement pour chauffer l'appareil, votre consommation énergétique reste limitée.
Pourquoi le nettoyage à la vapeur est-il plus sain?
Toute personne qui nettoie à la vapeur se protège et protège sa famille. Contrairement aux détergents, la vapeur ne laisse, sur la surface nettoyée, aucun résidu susceptible de provoquer des allergies. La vapeur permet également d'éviter les accidents dûs à une mauvaise utilisation d'un détergent, les irritations cutanées ou d'autres désagréments causés par des produits d'entretien.
Nettoyer du carrelage
Nous recommandons d'aspirer le sol avant d'utiliser le nettoyeur vapeur.
Pour le nettoyage à la vapeur, nous conseillons d'utiliser la serpillère microfibre, abosrbante et durable. Grâce à son système de fixation auto agrippant, elle se fixe facilement à la buse pour sol EasyFix et peut être enlevée sans contact direct avec la saleté.
Passer la buse d'avant en arrière, après avoir projeter de la vapeur, de manière à ne pas avoir constament à ajouter de la vapeur. Pour obtenir des joints propres, passer également la buse en diagonale.Tous nos conseils pour le nettoyage des carrelages
Nettoyer du parquet stratifié
Vous pouvez également nettoyer du parquet stratifié (attention, pas de parquet huilé ou ciré) en diminuant le débit de vapeur de moitié. Nous recommandons d'aspirer le sol avant d'utiliser le nettoyeur vapeur.
Le débit de vapeur se règle directement sur la poignée. Utilisez 2 serpillères (= 4 couches) de manière à ce que seule une quantité très réduite de vapeur soit en contact direct avec la surfaces. Ne pas ptojeter de vapeur trop longtemps sur une même zone. Veillez à ne pas laisser de flaques d'eau se former.
Traitez les sols stratifiés seulement si vous êtes sûr qu'ils ont été placés et collés dans les règles de l'art.
Rafraîchir un tapis ou une moquette
Avec l'adaptateur pour tapis et moquette, ces types de revêtement peuvent être rafraichis facilement et confortablement.
Nettoyer la salle de bain et les toilettes
Une propreté étincelante en un tournemain : pour le nettoyage des murs carrelés, des surfaces vitrées et des miroirs, de la robinetterie, des joints, des jointures, etc.
Astuce pour éliminer les résidus de calcaire et de savon:
Avec le chiffon abrasif (set de nettoyage pour la salle de bain), les résidus tenaces de calcaire et de savon sont éliminés sans efforts. Les chiffons en microfibre Kärcher éliminent la saleté incrustée en un insant. Le set spécial salle de bain garantit une propreté sans compromis.
Nettoyer la robinetterie
- Pour ne pas rayer les robinetteries chromées et en acier inoxydable, vous n'utiliserez ici que la buse à jet crayon.
- Approchez-là au maximum de l'objet à nettoyer et attendez que le tartre se soit décollé.
- S'il s'avère tenace ou s'il se trouve à un endroit difficile d'accès, vous pouvez utiliser la buse équipée de la brosse ronde. Vous pouvez alors frotter tout en diffusant des jets puissants de vapeur.
- Traitez auparavant les couches de tartre les plus épaisses avec du vinaigre, que vous laisserez agir environ 5 minutes.
- Un traitement régulier à la vapeur empêche les dépôts de tartre futurs
Nettoyer les fenêtres et miroirs
- Frottez le miroir ou la fenêtre avec la buse à main équipée de son chiffon microfibre et imbibée de vapeur. Conseil pour l'hiver: lorsque les vitres sont très froides, préchauffez-les à une distance d'environ 5 cm.
- Raclez ensuite l'eau de la vapeur vers le bas. Afin d'éviter la formation de traces, essuyez de temps à autre la lèvre de caoutchouc avec un chiffon.
- S'il reste quelques gouttes sur la surface après le passage de la raclette en caoutchouc, ce n'est pas grave. Vous pouvez les essuyer avec un chiffon sans faire de traces.
Le nettoyeur de vitres Kärcher ou la raclette vitres pour nettoyeur vapeur sont également recommandés pour nettoyer les fenêtres et les miroirs.
Le nettoyant vitres concentré Kärcher convient tout particulièrement pour obtenir un résultat sans trace sur toutes les surfaces vitrées. Il aide aussi à l'élimination des résidus gras, etc.
Nettoyer des joints de carrelage
- Pour un nettoyage ciblé des joints, utilisez la buse à jet crayon à laquelle vous pouvez ajouter une brosse ronde.
- L'application directe de la vapeur et les mouvements de rotation rapides de la brosse permettent de décoller les dépôts les plus tenaces.
- Après le nettoyage, essuyez la surface avec un chiffon. Attention pour les joints en silicone: n'appliquez la vapeur que brièvement, afin de les conserver en bon état.
Éliminer des résidus de graisse
- L'acier inoxydable est très tendance - mais il n'est esthétique et propre que lorsqu'il n'est pas couvert d'une couche de graisse. Pour cela, vous pouvez utiliser la bonnette pour la brosse à main. Vous obtiendrez des résultats particulièrement convaincants.
- Lorsque le film de graisse est incrusté, vous devrez malgré tout frotter et appuyer, tout en ajoutant constamment de la vapeur.
- Petit à petit, la graisse est absorbée par le chiffon. Il convient donc de le changer au cours du nettoyage.
- Pour un résultat sans trace, polissez la surface avec un chiffon.
Nos meilleurs conseils pour nettoyer un four
Le nettoyeur vapeur Kärcher SC 1 possède un design très compact. L'appareil se range facilement, même dans une petite cuisine, sous l'évier par exemple. Rapidement prêt à l'emploi, il est idéal pour une utilisation quotidienne.
*Les virus enveloppés comme le coronavirus SARS-CoV-2 peuvent être neutralisés par des températures élevées. Comme les virus ne sont pas des germes pathogènes ni des organismes vivants, les experts parlent également d’une inactivation du virus. Dans le laboratoire un virus de test certifié (Modified-Vaccinia-Ankara-Virus), représentatif pour les virus enveloppés, a été répandu sur une surface dure. Ensuite cette surface a été nettoyée avec le suceur à main d’un nettoyeur vapeur et la lingette en microfibres appropriée. Il a été démontré ainsi qu'une réduction significative des virus allant jusqu'à 99,999 % pouvait être obtenue à une pression maximale de la vapeur et avec une durée de nettoyage de 30 secondes à un seul endroit. Les nettoyeurs vapeur testés de Kärcher sont aussi bien des appareils pour une utilisation à domicile que pour un usage professionnel. Que la vapeur soit produite dans une chaudière ou bien dans un chauffe-eau, n’a pas d’influcence sur le résultat dans la lutte contre le virus; les deux techonologies ont atteint un résultat comparable dans le laboratoire.
**Lors d’un nettoyage approfondi avec des nettoyeurs vapeur Kärcher, 99,99% des bactéries domestiques courantes seront éliminées des surfaces communes, lisses, domestiques, dures, à condition que la vitesse de nettoyage soit 30 cm/s à un niveau de vapeur maximal (germe de test: Enterococcus hirae), et en contact direct avec la surface à nettoyer, 99,999% avec des nettoyeurs vapeur professionnels SG(V) selon la norme EN 16615:2015-06, sol en PVC, germe de test: Enterococcus hirae ATCC 10541.
*** Dans le cadre d'un nettoyage approfondi avec un nettoyeur vapeur Kärcher, la performance de nettoyage est meilleure que celle obtenue avec du détergent et une serpillère manuelle. Test effectué selon les standards de performance internationaux