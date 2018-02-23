Nos conseils pour nettoyer à la vapeur

La vapeur est naturelle et agit en profondeur

Simple, naturellement propre et respectueux de l'environnement: le nettoyage à la vapeur est la manière la plus simple de nettoyer et, donc, l'alternative idéale au nettoyage traditionnel.

Pourquoi le nettoyage à la vapeur est-il respectueux de l'environnement?

C'est simple : le nettoyage à la vapeur n'utilise pas de produits chimiques. Seule la combinaison de la puissance de la vapeur et de la température permet de dissoudre les saletés les plus tenaces, rendant superflu tout détergent. Cela permet de préserver le fondement de notre vie, l'eau, mais aussi notre budget familial.

De plus, l'utilisation d'eau pour le nettoyage à la vapeur est extrêmement économe : un seul litre d'eau du robinet permet de produire 1700 litres de vapeur ! Cela suffit pour un nettoyage à la vapeur d'environ 20 minutes – assez pour le nettoyage complet d'une petite habitation. Et comme vous avez besoin de courant uniquement pour chauffer l'appareil, votre consommation énergétique reste limitée.

Pourquoi le nettoyage à la vapeur est-il plus sain?

Toute personne qui nettoie à la vapeur se protège et protège sa famille. Contrairement aux détergents, la vapeur ne laisse, sur la surface nettoyée, aucun résidu susceptible de provoquer des allergies. La vapeur permet également d'éviter les accidents dûs à une mauvaise utilisation d'un détergent, les irritations cutanées ou d'autres désagréments causés par des produits d'entretien.