Nos meilleurs conseils pour nettoyer un four

Nettoyage à la vapeur du four

Il est préférable de ne pas différer trop longtemps le nettoyage du four. En effet, plus les aliments brûlés et la graisse restent longtemps dans le four, plus il est difficile de les désincruster. Le nettoyage à la vapeur est dès lors votre meilleure solution.

Le nettoyage du four en 3 étapes facile :

Étape 1 : Commencez par retirer avec un chiffon humide le plus gros des résidus alimentaires.

Étape 2 : Munissez-vous d'un nettoyeur vapeur pour éliminer toutes les salissures tenaces qui restent dans le four. Pour ce faire, fixez la brosse ronde ou le suceur à main et passez avec la vapeur sur les parois intérieures du four ainsi que la porte. La chaleur de la vapeur liquéfie la saleté incrustée.

Étape 3 : Passez un chiffon propre sur les parois du four pour enlever la saleté restante, sans endommager la surface.





Attention : Ne dirigez pas le jet de vapeur directement sur les moyens d'exploitation contenant des sous-ensembles électriques, tels que la lampe ou le ventilateur d'un four.