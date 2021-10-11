Nos meilleurs conseils pour nettoyer un four
Points centraux de votre cuisine ; le four, la table de cuisson et la hotte font aussi partie des électroménagers qui se salissent les plus vite. Cela peut rapidement gâcher le plaisir de cuisiner et de pâtisser. Pour venir à bout des résidus de graisse et d'autres aliments tenaces, suivez nos conseils ci-dessous. Ils vous aideront à nettoyer un four de manière optimale.
Nettoyage à la vapeur du four
Il est préférable de ne pas différer trop longtemps le nettoyage du four. En effet, plus les aliments brûlés et la graisse restent longtemps dans le four, plus il est difficile de les désincruster. Le nettoyage à la vapeur est dès lors votre meilleure solution.
Le nettoyage du four en 3 étapes facile :
Étape 1 : Commencez par retirer avec un chiffon humide le plus gros des résidus alimentaires.
Étape 2 : Munissez-vous d'un nettoyeur vapeur pour éliminer toutes les salissures tenaces qui restent dans le four. Pour ce faire, fixez la brosse ronde ou le suceur à main et passez avec la vapeur sur les parois intérieures du four ainsi que la porte. La chaleur de la vapeur liquéfie la saleté incrustée.
Étape 3 : Passez un chiffon propre sur les parois du four pour enlever la saleté restante, sans endommager la surface.
Attention : Ne dirigez pas le jet de vapeur directement sur les moyens d'exploitation contenant des sous-ensembles électriques, tels que la lampe ou le ventilateur d'un four.
Nos astuces
Pour les incrustations plus tenaces, une éponge inox peut être ajoutée à l'embout : fixez-la sur la brosse ronde et frottez les zones concernées en apportant constamment de la vapeur jusqu'à ce que la saleté se décompose.
Lors du nettoyage à la vapeur, il est conseillé de recouvrir le suceur à main ou la brosse ronde d'une lavette microfibres. Ainsi, la saleté qui se détache est directement absorbée par le tissu. Pour faciliter l'élimination de la saleté, vous pouvez également l'humidifier avec un peu de liquide vaisselle avant d'utiliser le nettoyeur vapeur.
Si votre four possède une fonction pyrolyse, vous n'avez plus besoin de frotter manuellement car votre four se nettoie tout seul. Grâce aux températures d'environ 500 °C du pyrolyse, les graisses et les résidus alimentaires se dissolvent en cendres. Il ne reste ensuite plus qu’à les essuyer.
Les meilleures astuces maisons pour nettoyer un four
Si vous souhaitez nettoyer le four avec des détergents, vous pouvez utiliser des nettoyants chimiques pour four disponibles dans le commerce, également appelés nettoyants pour grill. Ces produits sont disponibles sous forme de liquide, de gel ou de mousse nettoyante. Généralement fortement alcalins, ces nettoyants contiennent des agents dégraissants complémentaires.
Si vous êtes à la recherche de solutions alternatives à ces nettoyants chimiques, vous pouvez également fabriquer vos propres produits ménagers maison :
Bicarbonate de soude
Ce produit ménager multi-usage permet d'éliminer les salissures incrustées sur la cuisinière ou dans le four. Voici comment procéder :
- Mélangez de la poudre de bicarbonate de sodium avec de l'eau dans un rapport de 1:1.
- Appliquez la pâte obtenue sur les zones incrustées.
- Laissez agir pendant environ 30 minutes. Lorsque la saleté incrustée se dissout, le bicarbonate de soude commence par mousser avant de sécher progressivement.
- Pour finir, retirez cette poudre sèche de la cuisinière ou du four.
Si vous n'avez pas de bicarbonate de soude sous la main, vous pouvez utiliser de la levure chimique. L'effet est identique.
Le vinaigre
Un autre produit ménager maison qui a fait ses preuves.
Pour les salissures légères :
- Mélangez du vinaigre blanc ménager (ou de l'essence de vinaigre) avec un peu de liquide vaisselle.
- Frottez les zones concernées avec le mélange à l'aide d'une éponge.
- Laissez agir brièvement, puis passez un chiffon humide sur les résidus de saleté.
Pour les taches tenaces :
- Remplissez un récipient résistant à la chaleur, par exemple un plat de cuisson, d'eau et de 2 à 3 cuillères à soupe d'essence de vinaigre.
- Placez ensuite le tout dans le four à 150°C pendant environ 45 minutes. La vapeur d'eau qui s'en dégage dissout la saleté.
- Une fois le four légèrement refroidi, passez sur les parois avec un chiffon humide.
En alternative au vinaigre, il est également possible d'utiliser un mélange d'eau et de jus de citron.
Sel
Les taches de brûlé dans le four ou sur la plaque de cuisson peuvent également être éliminées grâce au sel.
- Humidifiez le fond du four ou la plaque de cuisson avec un chiffon.
- Saupoudrez toutes les taches et les croûtes avec beaucoup de sel afin qu'elles soient recouvertes d'une couche blanche.
- Chauffez le four à 50 °C. Dès que le sel a bruni, éteignez le four. Après refroidissement, il suffit d'extraire le sel du four avec précaution.
Nettoyage de la hotte de cuisine
Une hotte aspirante est un élément essentiel dans une cuisine : elle aspire les fumées produites pendant la cuisson et absorbe les particules de graisse contenues dans l'air. Au fil du temps cependant, une pellicule collante de graisse a tendance à se former sur les hottes. Ce phénomène est particulièrement visible sur les hottes aspirantes en acier inoxydable.
Nettoyage d'une hotte de cuisine avec un nettoyeur vapeur
L'utilisation d'un nettoyeur vapeur permet heureusement de retrouver une propreté rapidement et sans effort :
- Recouvrez l'embout avec la housse en microfibre assortie.
- Appliquez de la vapeur en continu et frottez la microfibre sur la surface de la hotte aspirante jusqu'à ce que les dépôts d'huile et de graisse se détachent sous l'effet de la chaleur. Si la hotte aspirante est en acier inoxydable et présente ce que l'on appelle un grain, il est recommandé de toujours travailler le long de ce grain.
- Puisque la graisse se transfert progressivement sur le chiffon, il est nécessaire de le remplacer de temps en temps.
- Pour effacer les traces, la surface nettoyée peut ensuite être polie avec une lavette microfibres.
Le nettoyage de la hotte de cuisine peut également se faire avec un nettoyant alcalin ou de l'eau et du liquide vaisselle.
Nettoyage d'une hotte avec du bicarbonate de soude
Si vous avez attendu un peu trop longtemps et que la saleté est difficile à enlever, le bicarbonate de soude s'avère une bonne recette maison.
- Mélangez de l'eau et du bicarbonate de soude pour obtenir une pâte.
- Étalez-la pâte sur la hotte et laissez agir un court instant.
- Rincez à nouveau la surface avec de l'eau.
- puis séchez complètement la surface.
Conseil : Comment nettoyer le filtre à graisse d'une hotte aspirante ?
Lorsque vous cuisinez beaucoup, il est conseillé de nettoyer le filtre à graisse de la hotte aspirante toutes les 6 à 8 semaines. Généralement en métal, ce filtre peut être facilement nettoyé au lave-vaisselle ou à l'eau savonneuse.
En outre, les hottes fonctionnant en recirculation possèdent un filtre à charbon actif permettant de filtrer les particules odorantes des fumées de cuisine. Ces filtres doivent être remplacés à intervalles réguliers.
Nettoyer une plaque de cuisson avec la vapeur
Qui n'a jamais connu cela ? Un moment d'inattention et l'eau des pâtes, la sauce ou le lait qui chauffe sur la plaque de cuisson débordent. Résultat : des résidus brûlés qui partent difficilement avec un simple chiffon humide. Pour nettoyer une plaque de cuisson facilement et sans effort, le plus facile est d'utiliser un nettoyeur vapeur : fixez une éponge inox à la brosse ronde du nettoyeur vapeur et nettoyez l'ensemble de la plaque de cuisson tout en appliquant constamment de la vapeur. La vapeur forme une couche glissante sous l'éponge inox, ce qui empêche l'apparition de rayures sur la surface en verre.
Nettoyez les joints et les rebords sans housse à l'aide de la buse à jet crayon et d'une brosse ronde installée par-dessus. Utilisez une brosse à poils synthétiques pour ne pas rayer la plaque de cuisson. Ne vaporisez pas directement la vapeur chaude sur les joints de silicone, essuyez-les plutôt avec précaution. Séchez ensuite les surfaces à l'aide d'un chiffon. La même méthode peut être employée pour nettoyer la plaque du four et la grille.
Les restes de plastique fondu ou les incrustations grossières peuvent être soigneusement retirés à l'aide d'un grattoir spécial pour plaque vitrocéramique, selon un angle aussi faible que possible pour éviter les griffes.
Nettoyer une plaque de cuisson avec des produits ménagers maisons
Les produits ménagers maisons peuvent être utilisés pour remplacer un nettoyant pour four usuel ou des détergents spéciaux pour plaques de cuisson en vitrocéramique.
- Mélangez 2 cuillères à café de levure chimique à 100 ml d'eau tiède.
- Versez la solution visqueuse obtenue sur la plaque de cuisson.
- Laissez agir un certain temps, puis essuyez avec une lavette microfibres propre.
Il est également possible d'appliquer directement sur la salissure un chiffon trempé dans de l'essence de vinaigre, ou un mélange de vinaigre et de bicarbonate de soude.
Pour éviter les incrustations tenaces, il est recommandé de nettoyer la plaque de cuisson après chaque utilisation afin d'éliminer immédiatement les résidus.
Il suffit généralement d'essuyer la surface avec un chiffon humide, puis de la sécher. Si de la graisse est encore présente, un peu de liquide vaisselle sur le chiffon permettra de l'éliminer. Enfin, il est important que la plaque de cuisson ait complètement refroidi avant de procéder au nettoyage.
Un nettoyeur vibrant représente représente une alternative intéressante pour vous épargner la corvée du récurage : il humidifie, nettoie et dissout la saleté en un seul geste et sans effort. Un nettoyeur de vitre permet aussi d'aspirer les liquides sur la plaque vitrocéramique tout en évitant de griffer sa surface.