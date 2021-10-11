Oven reinigen met een stoomreiniger

Het is beter om de reiniging van uw oven niet uit te stellen. Hoe langer aangebrand voedsel en vet blijft zitten, hoe moeilijker het is om te verwijderen.

Een stoomreiniger is daarom een optie dat u zeker kunt overwegen. Hiermee kunt u simpel het glas van de oven schoonmaken, de kookplaat en de dampkap.

Met een stoomreiniger de oven reinigen in 3 simpele stappen

Stap 1: Veeg eerst alle losse en gemakkelijke etensresten weg met een vochtige doek.

Stap 2: Verwijder vervolgens alle resten met een stoomreiniger. Reinig hiermee zowel het glas van de oven, de deur en de binnenkant. Gebruik hiervoor een ronde borstel of de handsproeier.

Hiermee kunt u op een krachtige manier vuil van het oppervlak verwijderen zonder het te beschadigen. De hitte van de stoomreiniger op de oven maakt de aangekoekte resten vloeibaar.

Stap 3: Veeg het losgekomen vuil direct weg met een microvezeldoek.



Opgelet: richt de stoomstraal niet direct op voorzieningen die elektrische onderdelen bevatten, zoals de lamp of waaier aan de binnenkant van de oven.