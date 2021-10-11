Oven reinigen en ontvetten: beste tips en huismiddeltjes
De oven, de kookplaat en de dampkap vormen de hoekstenen van uw keuken. Ze spelen een essentiële rol in bijna al uw warme bereidingen, maar ze worden ook het snelst vuil. Laat vettigheid of aangekoekte etensresten uw kookplezier niet bederven en volg onze tips. Die helpen u in een mum van tijd uw kookplaat, dampkap en oven te reinigen.
Oven reinigen met een stoomreiniger
Het is beter om de reiniging van uw oven niet uit te stellen. Hoe langer aangebrand voedsel en vet blijft zitten, hoe moeilijker het is om te verwijderen.
Een stoomreiniger is daarom een optie dat u zeker kunt overwegen. Hiermee kunt u simpel het glas van de oven schoonmaken, de kookplaat en de dampkap.
Met een stoomreiniger de oven reinigen in 3 simpele stappen
Stap 1: Veeg eerst alle losse en gemakkelijke etensresten weg met een vochtige doek.
Stap 2: Verwijder vervolgens alle resten met een stoomreiniger. Reinig hiermee zowel het glas van de oven, de deur en de binnenkant. Gebruik hiervoor een ronde borstel of de handsproeier.
Hiermee kunt u op een krachtige manier vuil van het oppervlak verwijderen zonder het te beschadigen. De hitte van de stoomreiniger op de oven maakt de aangekoekte resten vloeibaar.
Stap 3: Veeg het losgekomen vuil direct weg met een microvezeldoek.
Opgelet: richt de stoomstraal niet direct op voorzieningen die elektrische onderdelen bevatten, zoals de lamp of waaier aan de binnenkant van de oven.
Extra tips
Voor hardnekkig voedselresten, voeg een schuursponsje toe aan het mondstuk van de stoomreiniger. Dit koopt u makkelijk in de winkel.
Plaats het sponsje over de ronde borstel en wrijf over de vieze plek tijdens het stomen. Doe dit totdat het vuil vloeibaar is.
Om het ovenglas te reinigen wrijft u vet -of etensresten eerst in met afwasmiddel. Behandel vervolgens met een stoomreiniger en veeg daarna weg met een doek.
Schrobben behoort tot het verleden als u een zelfreinigende oven heeft met pyrolysefunctie. Dit genereert temperaturen van meer dan 500 °C, daarmee reduceert het vet- en etensresten tot as. Nadien hoeft u ze alleen nog weg te vegen.
Waarmee kan ik mijn oven schoonmaken?
In de winkel zijn er chemische ovenreinigers beschikbaar die verkrijgbaar zijn als vloeistof, gel of schuim. Ze zijn meestal sterk alkalisch en bevatten extra vetoplossende middelen.
Daarnaast zijn er ook beproefde alternatieven voor deze chemische producten.
Oven schoonmaken met baking soda
U kunt dit veelzijdige huismiddel gebruiken om hardnekkig vuil van het fornuis of de oven te verwijderen.
- Meng baking soda met water in een verhouding van 1:1. Dit vormt een pasta.
- Breng de pasta aan op de aangebrande plekken.
- Laat het ongeveer 30 minuten inwerken. Terwijl het aangekoekte vuil oplost, begint het zuiveringszout te schuimen om daarna geleidelijk op te drogen.
- Haal ten slotte het droge poeder uit de oven.
Als u geen baking soda bij de hand heeft dan is bakpoeder even effectief.
Oven reinigen met azijn
Een ander huismiddeltje dat zijn nut heeft bewezen is keukenazijn of azijnessence.
Voor lichte vervuiling
- Meng keukenazijn met wat afwasmiddel
- Wrijf het mengsel met een spons op de vuile plek.
- Laat het even inwerken en veeg de vuilresten vervolgens af met een vochtige doek.
Bij hardnekkig vuil
- Vul een hittebestendige schaal, zoals een braadpan, met water.
- Voeg 2-3 eetlepels azijnessence toe aan het water.
- Zet de schaal vervolgens ca. 45 minuten in de oven op 150 °C. De ontstane stoom zorgt ervoor dat het vuil losweekt.
- Als de oven is afgekoeld, veeg hem helemaal schoon met een vochtige doek. In plaats van azijnessence kan u ook water met citroensap gebruiken.
Oven ontvetten met zout
Hiermee kunt u aangebrande plekken in de oven of bakplaten verwijderen.
- Maak de bodem van de oven of de bakplaat vochtig met een doek.
- Strooi voldoende zout over alle vlekken en aangebrande etensresten, zodat ze bedekt zijn met een wit laagje.
- Verwarm de oven tot 50 °C. Zet de oven uit zodra het zout bruin wordt. Nadat het is afgekoeld, veegt u het zout voorzichtig uit de oven.
Dampkap reinigen
Een afzuigkap is een onmisbaar onderdeel van een keuken. Ze zuigt tijdens het koken de dampen af en absorbeert vetdeeltjes. Na verloop van tijd vormt er zich vaak een kleverige vetlaag. Dit is vooral merkbaar bij afzuigkappen van roestvrij staal.
Dampkap reinigen met stoomreiniger
Gelukkig kan u een dampkap makkelijk reinigen met een stoomreiniger.
- Gebruik de juiste microvezeldoek voor de handsproeier.
- Stoom voortdurend en wrijf over het oppervlak van de afzuigkap tot de hitte het vet oplost. Als de vetlaag er al een tijdje zit, blijf druk uitoefenen en wrijven tot het vet oplost.
- Vet zal zich geleidelijk ophopen in het microvezeldoek, vervang deze dus tijdig.
- Poets het oppervlak op met een schone doek voor een streeploos resultaat.
Bij een afzuigkap van generfd roestvrij staal, volg dan de nerven van het materiaal bij het schoonmaken.
Dampkap kuisen met baking soda
Als u even hebt gewacht met het reinigen van de azuigkap, dan zal u ondervinden dat het vuil moeilijker te verwijderen is. Op dit moment zal baking soda zijn waarde bewijzen als huismiddeltje!
- Meng water en zuiveringszout tot een pasta.
- Breng het aan op de afzuigkap.
- Laat het mengsel even inwerken en veeg het oppervlak af met water.
- Droog de afzuigkap grondig af.
U kunt ook een alkalische oppervlaktereiniger of water met afwasmiddel gebruiken om uw dampkap te ontvetten.
Tip: Hoe dampkapfilter reinigen?
Kookt u veel? Dan is het raadzaam om iedere 6-8 weken de filter van de dampkap te reinigen. Die zijn vaak van metaal gemaakt, waardoor u ze simpelweg in de afwasmachine kan zetten. Heeft u geen afwasmachine? Dan kan u de dampkaproosters reinigen met simpel zeepsop.
Er zijn ook dampkaproosters met een actieve koolstoffilter. Die filtert geurdeeltjes uit de kookdampen en wordt voornamelijk ingezet bij recirculatieluchtwerking. Deze moet u regelmatig vervangen.
Ingebrande vlekken op de kookplaat reinigen
Een ongeluk zit in een klein hoekje… Wanneer u even niet oplet kan uw pasta, saus of melk overkoken. Het resultaat: Ingebrande vlekken op uw keramische kookplaat die er met een normale vochtige doek niet af geraken. In dat geval zal een stoomreiniger handig van pas komen!
Dankzij de hitte die ontstaat verwijdert u makkelijk ingebrande etensresten van uw kookplaat. Plaats een schuursponsje op de ronde borstel van de stoomreiniger en reinig het hele oppervlak terwijl u continu stoomt. De stoom vormt een smerende luchtlaag onder het sponsje om krassen op het glasoppervlak te voorkomen.
Reinig voegen en randen zonder schuursponsje, maar wel met een ronde borstel met haren van kunststof. Op die manier krijgt u geen krassen op de kookplaat.
Pas wel op! Siliconenvoegen mag u niet rechtstreeks behandelen met stoom, die moet u alleen voorzichtig afvegen. Droog ze vervolgens af met een doek. U kunt dit ook doen om bakplaten en grillroosters schoon te maken.
Schraap resten van gesmolten plastic of aangebrand voedsel voorzichtig van het oppervlak. Doe dit met een speciale schraper voor keramische kookplaten in een zo vlak mogelijke beweging.
Kookplaat reinigen met huismiddeltjes
Huismiddeltjes, als alternatief voor ovenreinigers, zijn ook uiterst geschikt om een gasvuur of inductie kookplaat te reinigen.
- Voeg 2 theelepels bakpoeder toe aan 100 ml lauw water.
- Breng de stroperige oplossing aan op het oppervlak.
- Laat even inwerken en poets vervolgens droog met een schone microvezeldoek.
Een doek met azijnessence die u op het vuil legt is even goed. Als alternatief kan u de doek ook in een mengsel van azijn en bakpoeder drenken.
Om hardnekkige resten op uw kookplaat te voorkomen, moet u het na elk gebruik snel schoonmaken. Meestal is een vochtige doek of spons goed genoeg voor deze klus.
Zorg ervoor dat de kookplaat volledig is afgekoeld voordat u hem schoonmaakt. Breng wat afwasmiddel aan op een doek en wrijf over heel het oppervlak om vet te verwijderen.
Een alternatief voor schrobben, is een Vibrapad die tegelijk de kookplaat benevelt en schoonmaakt. Vuil wordt zo moeiteloos verwijderd.
Om een inductie kookplaat te reinigen kan u overwegen om een Window Vac te gebruiken. U verwijdert er snel vloeistoffen mee, zonder krassen te maken.