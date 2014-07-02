Handsproeier
Handsproeier met extra borstels voor het reinigen van kleine ruimtes zoals douchecabines, wandtegels enz. Kan met of zonder overtrek gebruikt worden
Handsproeier met extra borstels voor de reiniging van kleine ruimtes. De handsproeier kan gebruikt worden met of zonder overtrek. De harde borstels verwijderen hardnekkige vervuiling. Vervolgens kan u reinigen met de overtrek voor een eenvoudige verwijdering van het vuil. De handsproeier is ideaal voor de reiniging van muurtegels, spiegels, douchecabines, dampkappen, kookplatens, enz.
Kenmerken en voordelen
Reinigingsborstels
- Voor het verwijderen van grof vuil
Handig formaat
- Optimaal voor kleinere oppervlakken, ramen,..
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|165 x 200 x 60
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Toepassingen
- Werkoppervlakken in de keuken
- Wandtegels
- Douchecabine/badkuip
- Kookplaten
- Afzuigkappen
- Koelkast (binnen/buiten)
- oven
- Keukens