Stoomreiniger SC 5 EasyFix Iron Select Bath Edition
De SC 5 EasyFix Iron Select Bath Edition stoomreiniger met een stoomdruk van 4,2 bar bevat een stoomstrijkijzer, VapoHydro-functie, vloermondstuk en andere accessoires.
De SC 5 EasyFix Iron Select Bath Edition maakt niet alleen indruk met zijn maximale reinigingskracht, maar is ook de beste stoomreiniger in zijn klasse dankzij een indrukwekkende stoomdruk van 4,2 bar. Met de viervoudige stoomregeling kan de stoomtoevoer nauwkeurig worden aangepast aan elke reinigingstaak. Grondige reiniging met de Kärcher verwijdert 99,999% van virussen¹⁾ en 99,99% van huishoudelijke bacteriën²⁾ van harde oppervlakken in huis. Dankzij de brede selectie accessoires reinigt u moeiteloos gladde oppervlakken, afzuigkappen, hoeken en kieren. Het meegeleverde stoomstrijkijzer versnelt het strijken met 50%, terwijl de VapoHydro-functie heet water toevoegt om hardnekkig vuil effectief los te weken. De flexibele EasyFix-vloermond met efficiënte lamellentechnologie garandeert optimale reiniging, en het klittenbandsysteem maakt het eenvoudig om de vloerdoek te bevestigen zonder contact met vuil. De afneembare watertank kan continu worden bijgevuld, waardoor onderbrekingen worden voorkomen. Bovendien beschikt het apparaat over een geïntegreerd kabel- en accessoirevak, plus een handige parkeerstand voor de vloermond.
Kenmerken en voordelen
VapoHydro-functieVoegt heet water toe aan de stoom. Het vuil wordt nog gemakkelijker verwijderd en eenvoudig weggespoeld. Voor nog betere reinigingsresultaten.
EasyFix vloerreinigingsset met flexibel scharnier op de vloermond en comfortabele klittenbandbevestiging van de reinigingsdoek.Optimale reinigingsresultaten op alle typen harde vloeren in heel het huis dankzij efficiënte lamellentechnologie. Doeken vervangen zonder in contact te komen met het vuil en vloerreinigingsdoeken eenvoudig bevestigen met klittenband. Ergonomische en efficiënte reiniging met volledig vloercontact ongeacht de grootte van de gebruiker dankzij het flexibele verbindingsstuk aan het vloermondstuk.
Continu hervulbaar, afneembaar waterreservoirVoor een non-stop reiniging en het comfortabel bijvullen van het water.
Multifunctioneel toebehoren, inclusief een stoomstrijkijzer
- Efficiënte reiniging van verschillende oppervlakken met de vloerzuigmond, de handsproeier, de ronde borstel, enz.
- Stoomstrijkijzer met vaste temperatuurinstelling, automatische uitschakeling en lichtgewicht zoolplaat. Tot 50% tijdsbesparing.
Vloerreinigingsdoek en overtrek voor de handstoommond
- Voor grondig schone resultaten en een betere verwijdering en oppikken van het vuil.
Kinderbeveiliging op de stoomsproeier
- Een vergrendelingssysteem biedt een betrouwbare bescherming tegen oneigenlijk gebruik door kinderen.
4-traps stoomregeling
- Het stoomvolume kan individueel worden aangepast aan het oppervlak en de vervuiling.
Opberging voor toebehoren en parkeerpositie
- Parktische opberging van toebehoren. Parkeerpositie voor vloermondstuk tijdens onderbrekingen.
Aan/uit knop op de machine
- Gemakkelijk aan en uitzetten
Geïntegreerde opbergruimte voor de kabel
- Veilige opberging van de elektriciteitskabel en andere toebehoren.
Specificaties
Technische gegevens
|Testcertificaat¹⁾
|Doodt tot 99,999% van het coronavirus¹⁾ en 99,99% van de bacteriën²⁾
|Oppervlakteprestatie per tankvulling (m²)
|Ongev. 150
|Warmteafgifte (W)
|2250
|Max. Stoomdruk (bar)
|max. 4,2
|Kabellengte (m)
|6
|Opwarmtijd (min)
|3
|Boilercapaciteit (l)
|0,5
|Tankinhoud (l)
|1,5
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|6
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|10,5
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|439 x 301 x 305
¹⁾ Tests hebben uitgewezen dat bij een reiniging op één bepaalde plaats gedurende 30 seconden aan een maximaal stoomniveau met de Kärcher stoomreinigers, 99,999% van de ontwikkelde virussen zoals het coronavirus of de griep (met uitzondering van het Hepatitis-B virus) kunnen worden verwijderd van alle gebruikelijke, gladde, huishoudelijke oppervlakken (test-ziektekiem: Gewijzigd-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Bij een grondige reiniging met de Kärcher stoomreinigers, worden 99,99% van alle gebruikelijke, huishoudelijke bacteriën gedood van gebruikelijke, gladde, huishoudelijke oppervlakken, aan een reinigingssnelheid van 30 cm/s en een maximaal stoomniveau (test-ziektekiem: Enterococcus hirae).
Inbegrepen bij levering
- EasyFix universele vloerreinigingsdoek: 1 Stuk(s)
- Microvezel overtrek voor handsproeier: 1 Stuk(s)
- Ontkalkingspoeder: 3 Stuk(s)
- Puntstraalsproeier
- Handsproeier
- Raammondstuk Comfort
- Ronde borstel, zwart: 1 Stuk(s)
- XXL voegenborstel XXL voegenborstel
- EasyFinish stoomstrijkijzer
- Vloerzuigmond: EasyFix
- Aantal stoombuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte stoombuizen: 0.5 m
Uitvoering
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsventiel
- Stoomregeling aan het apparaat: op het toestel (4 niveaus)
- tank: afneembaar en kan indien nodig worden bijgevuld
- Stoomslang met pistool: 2.3 m
- Connectie voor strijkijzer
- Geïntegreerde aan/uit schakelaar
- VapoHydro-functie
- Opbergruimte voor toebehoren op het apparaat
Toepassingen
- Harde vloeren
- Kraantjes
- Wastafels
- Wandtegels
- Ramen en glazen oppervlaktes
- Afzuigkappen
- Kookplaten
- Strijken
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen SC 5 EasyFix Iron Select Bath Edition
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.