De SC 5 EasyFix Iron Select Bath Edition maakt niet alleen indruk met zijn maximale reinigingskracht, maar is ook de beste stoomreiniger in zijn klasse dankzij een indrukwekkende stoomdruk van 4,2 bar. Met de viervoudige stoomregeling kan de stoomtoevoer nauwkeurig worden aangepast aan elke reinigingstaak. Grondige reiniging met de Kärcher verwijdert 99,999% van virussen¹⁾ en 99,99% van huishoudelijke bacteriën²⁾ van harde oppervlakken in huis. Dankzij de brede selectie accessoires reinigt u moeiteloos gladde oppervlakken, afzuigkappen, hoeken en kieren. Het meegeleverde stoomstrijkijzer versnelt het strijken met 50%, terwijl de VapoHydro-functie heet water toevoegt om hardnekkig vuil effectief los te weken. De flexibele EasyFix-vloermond met efficiënte lamellentechnologie garandeert optimale reiniging, en het klittenbandsysteem maakt het eenvoudig om de vloerdoek te bevestigen zonder contact met vuil. De afneembare watertank kan continu worden bijgevuld, waardoor onderbrekingen worden voorkomen. Bovendien beschikt het apparaat over een geïntegreerd kabel- en accessoirevak, plus een handige parkeerstand voor de vloermond.