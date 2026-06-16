Stoomreiniger SG 4/2 Classic
Zeer compact en eenvoudig in gebruik: de stoomreiniger SG 4/2 Classic van Kärcher met een uniek alles-in-één box-ontwerp en VapoHydro-functie voor reinigen en saneren zonder chemicaliën.
Dankzij het unieke alles-in-één box-ontwerp is hij zeer compact, robuust en duurzaam, uitgebreid uitgerust en bijzonder eenvoudig in gebruik: de stoomreiniger SG 4/2 Classic overtuigt met uitstekende reinigingsresultaten, een juiste prijs-prestatieverhouding en maximale kosteneffectiviteit. Het apparaat, dat slechts 7,5 kilogram weegt, is de meest compacte professionele stoomreiniger in zijn klasse, is in slechts 3 minuten klaar voor gebruik en biedt met een stoomdruk van 4 bar ruim voldoende reserves voor een grondige reiniging en sanering zonder gebruik van chemicaliën. Toonbanken, tapsystemen, tegels, kookplaten, ovens en nog veel meer worden tot in het kleinste kiertje vlekkeloos schoon gehouden - hoe vuil ze ook zijn. In bijzonder hardnekkige gevallen helpt de schakelbare VapoHydro-functie met heet water zelfs zwaar vuil en vet effectief te verwijderen, de watertank is afneembaar en kan op elk moment worden gevuld. Meegeleverde accessoires zoals stoomslang, handsproeier, puntstraalsproeier, powersproeier, ronde borstel, platte borstel, stoomschraper en microvezelafdekking zijn allemaal direct in het apparaat ondergebracht - optioneel is ook een vloerzuigmond verkrijgbaar.
Kenmerken en voordelen
Compact alles-in-één doosontwerpDuurzaam, robuust en hierdoor zeer rendabel toestel. Ruimtebesparende en comfortabele opbergmogelijkheid voor de accessoires in het apparaat zelf. Dankzij het lage gewicht (7,5 kg) is hij gemakkelijk met één hand te vervoeren.
Eenvoudig bedieningsconceptHandige drukschakelaar om de stoomreiniger aan en uit te schakelen. LED's geven de gebruiksgereedheid, watertekort en service-interval aan.
VapoHydro-functieEen krachtige reinigingscombinatie van stoom en heet water. Opgelost vuil spoelt gemakkelijk weg. Verhoogt de reinigingskracht bij zeer hardnekkig vuil.
Uitgebreide accessoires
- Multifunctionele accessoires voor het reinigen van diverse oppervlakken.
- Ruimtebesparende en comfortabele opbergmogelijkheid voor de accessoires in het apparaat zelf.
- Vloermondstukken, raammondstukken en textielmondstukken zijn als optie verkrijgbaar.
Afneembare proper watertank
- Het waterreservoir kan op elk moment worden bijgevuld.
- Langdurige reinigingstoepassingen met stoom- of VapoHydro-functie zonder onderbrekingen.
Altijd snel klaar voor gebruik
- Binnen 3 minuten na inschakelen klaar voor gebruik.
- Dankzij het alles-in-één-doosontwerp zijn alle accessoires op elk moment gemakkelijk toegankelijk.
Specificaties
Technische gegevens
|Boilercapaciteit (l)
|0,5
|Tankinhoud (l)
|1,5
|Stoomdruk (bar)
|max. 4
|Warmteafgifte (W)
|2250
|Temperatuur ketel (°C)
|max. 145
|Kabellengte (m)
|5
|Stroomsoort (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50
|Kleur
|antraciet
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|7
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|9,4
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|460 x 298 x 265
Inbegrepen bij levering
- Handmondstuk met borstel: 165 mm
- Stoomslang met pistool: 2.5 m
- Microvezel hoes voor handmondstuk
- Accessoires netzak
Uitvoering
- Ergonomische draaggreep
- Powersproeier
- Puntstraalmondstuk, lang
Videos
Toepassingen
- Ideaal voor gebruik in de hotelsector, horeca, detailhandel en schoonmaak van gebouwen
- Voor het reinigen van alle soorten sanitaire ruimtes in toeristische accommodaties.
- Voor het reinigen van werkbladen, gootstenen, afzuigkappen en kranen in keukens.
- Hygiënische reiniging en ontsmetting zonder chemicaliën
- Voor het reinigen van drukbezochte ruimtes zoals buffetten, vitrines of toonbanken.
- Voor het reinigen van wastafels, douches, baden, spiegels en ramen.
- Perfect voor campings, cruiseschepen en vakantiehuizen.
Toebehoren
Onderdelen SG 4/2 Classic
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.