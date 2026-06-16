Dankzij het unieke alles-in-één box-ontwerp is hij zeer compact, robuust en duurzaam, uitgebreid uitgerust en bijzonder eenvoudig in gebruik: de stoomreiniger SG 4/2 Classic overtuigt met uitstekende reinigingsresultaten, een juiste prijs-prestatieverhouding en maximale kosteneffectiviteit. Het apparaat, dat slechts 7,5 kilogram weegt, is de meest compacte professionele stoomreiniger in zijn klasse, is in slechts 3 minuten klaar voor gebruik en biedt met een stoomdruk van 4 bar ruim voldoende reserves voor een grondige reiniging en sanering zonder gebruik van chemicaliën. Toonbanken, tapsystemen, tegels, kookplaten, ovens en nog veel meer worden tot in het kleinste kiertje vlekkeloos schoon gehouden - hoe vuil ze ook zijn. In bijzonder hardnekkige gevallen helpt de schakelbare VapoHydro-functie met heet water zelfs zwaar vuil en vet effectief te verwijderen, de watertank is afneembaar en kan op elk moment worden gevuld. Meegeleverde accessoires zoals stoomslang, handsproeier, puntstraalsproeier, powersproeier, ronde borstel, platte borstel, stoomschraper en microvezelafdekking zijn allemaal direct in het apparaat ondergebracht - optioneel is ook een vloerzuigmond verkrijgbaar.