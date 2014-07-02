Suceur à main
Pour nettoyer les cabines de douche, carrelages muraux entre autres. S’utilise avec ou sans housse
Suceur à main avec brosses supplémentaires pour le nettoyage des endroits petits. Le suceur main peut être utilisé avec ou sans la bonnette de nettoyage. Les brosses dures enlèvent la salissure tenace. Le nettoyage peut être effectué dans ce cas avec bonnette pour une élimination facile de la salissure. Le suceur main est idéal pour le nettoyage des carreaux, miroirs, douches, tables de cuisson, etc.
Caractéristiques et avantages
Poils de nettoyage
- Pour éliminer la salissure tenace
Taille pratique
- Optimal pour les petits endroits, les fenêtres etc.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0,1
|Poids emballage inclus (kg)
|0,2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|165 x 200 x 60
Vidéos
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
PRODUITS ABANDONNÉS
- SC 1702 + BE
- SC 2 Deluxe EasyFix
- SC 2 EasyFix
- SC 2 EasyFix Premium
- SC 2 Premium
- SC 2.500 C
- SC 2.600 C
- SC 2.600 CB
- SC 3 Deluxe EasyFix
- SC 3 EasyFix
- SC 3.000
- SC 3.100 B
- SC 4 + Iron Kit
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix Iron
- SC 4 EasyFix Iron Kit
- SC 4 EasyFix Premium Iron Kit
- SC 4 Premium
- SC 4 Premium + Iron Kit
- SC 4.100 C
- SC 4.100 CB
- SC 5
- SC 5 + IronKit
- SC 5 EasyFix (Premium) Iron Kit
- SC 5 EasyFix Iron Kit
- SC 5 EasyFix Premium
- SC 5 Premium
- SC 5 Premium + IronKit
- SC 5.800 C
- SC 5.800 CB
- SC 6.800 C
- SC 6.800 CB
- SC 1 Premium Floor Kit
- SC 4 EasyFix Premium Iron
- SC 5 EasyFix Iron
- SC 5 EasyFix Premium Iron
- SI 2.600 CB
- SI 2125
Domaines d'utilisation
- Plans de travail dans la cuisine
- Carrelages
- Cabine de douche/baignoire
- Plaques de cuisson
- Hottes aspirantes
- Réfrigérateur (intérieur/extérieur)
- Four
- Cuisines