Suceur à main avec brosses supplémentaires pour le nettoyage des endroits petits. Le suceur main peut être utilisé avec ou sans la bonnette de nettoyage. Les brosses dures enlèvent la salissure tenace. Le nettoyage peut être effectué dans ce cas avec bonnette pour une élimination facile de la salissure. Le suceur main est idéal pour le nettoyage des carreaux, miroirs, douches, tables de cuisson, etc.