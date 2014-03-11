Conseils d'utilisation

Ici, vous trouverez un aperçu des solutions de nettoyage classées par ordre alphabétique, tel que l’utilisation du nettoyeur haute pression Kärcher. Si votre tâche de nettoyage ne figure pas dans la liste, veuillez nous contacter.

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Extérieur

Dégivrage rapide et sans effort des vitres de voiture

Dégivrage rapide des vitres

Grâce aux astuces ci-après, vous y parviendrez rapidement, sans effort et sans vous mouiller les mains.

5 conseils pour une élimination des feuilles mortes

Élimination des feuilles mortes

Grâce aux conseils ci-après, vous éliminerez rapidement et à moindre effort les feuilles mortes autour de votre maison.

Autoreinigung

Nettoyage de la voiture

Vous trouverez les produits et accessoires dont vous avez besoin pour nettoyer rapidement et efficacement votre voiture.

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Nettoyage de terrasse

Vous trouverez les produits et accessoires dont vous avez besoin pour nettoyer votre terrasse après l'hiver.

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Arrosage du jardin

Grâce à nos pompes de jardin, vous pouvez arroser de grandes surfaces de manière entièrement automatique à l'aide d'une commande à distance.

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Balayer

Adieu, balai et pelle : les balayeuses Kärcher permettent de nettoyer les trottoirs, la chaussée, l'entrée et la cour jusqu'à cinq fois plus vite.

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Dalles couvertes de mousse

Les rotabuses de Kärcher conviennent parfaitement pour enlever la mousse de la surface des panneaux.

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Nettoyage du mobilier de jardin

Les affreuses taches sur les meubles de jardin dues à la pollution ou à l'hiver passé peuvent être éliminées au moyen de nos nettoyeurs haute pression.

Rohrreinigung

Nettoyage des canalisations

Le kit de nettoyage des canalisations est idéal pour désengorger les canalisations bouchées à l'intérieur et à l'extérieur de la maison.

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Nettoyage des façades

Kärcher ne se contente pas de proposer des appareils pour les pourtours de la maison. La maison elle-même se salit avec le temps mais peut retrouver son éclat grâce aux appareils de Kärcher.

L'intérieur

Küchenreinigung

Nettoyer à la vapeur

Ici, vous trouverez toute une série de conseils sur les possibilités d'utilisation d'un nettoyeur vapeur : nettoyer de manière très simple les sols, joints, robinetterie, baignoire, WC, fenêtres et miroirs, cuisine et bien plus encore.

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Repassage à la vapeur

La pression constante de la vapeur facilite le repassage, même pour les étoffes lourdes, permettant ainsi de gagner 50 % de temps de repassage.

Fensterreinigung

Nettoyage des fenêtres

Kärcher propose la solution optimale pour venir à bout de la saleté sur vos fenêtres. Découvrez les différents accessoires pour le nettoyage des fenêtres.

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Nettoyage des moquettes

Le nettoyage des moquettes est un jeu d'enfant quand on utilise les bons produits Kärcher.

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Nettoyage des capitonnages

Grâce aux appareils d'injection/extraction de Kärcher, vos meubles capitonnés redeviennent propres jusqu'au cœur des fibres.

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Alimentation en eau domestique

Pour utiliser des eaux usées dans la maison, utilisez nos pompes domestiques et pompes de jardin.

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Percer, balayer, aspirer

Là où l'on rabote tombent des copeaux – en tant que professionnel du nettoyage, Kärcher propose un assortiment complet d'appareils et accessoires utiles pour nettoyer efficacement dans et autour de la maison.

Bodenpflege

Entretien des sols

Ici, vous trouverez les principales informations et de nombreux conseils pour l'entretien correct des sols ainsi que des informations sur le polissage et les produits d'entretien et détergents appropriés.