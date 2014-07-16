NETTOYER LES VITRES
Kärcher propose la solution optimale pour venir à bout de la saleté sur vos fenêtres. Découvrez les différents accessoires pour nettoyer les vitres.
Nettoyez les vitres sans traces grâce au Window Vac
Il existe des activités plus agréables que le ménage – tout particulièrement chez soi. C'est la raison pour laquelle Kärcher a la solution parfaite pour le nettoyage des fenêtres : le Window Vac WV 2 plus travaille sans laisser de trace ni de goutte. De plus, il permet de gagner du temps et convient aussi pour le nettoyage d'autres surfaces lisses.
Le WV 2 plus est facile à manier, permet de gagner du temps et ne goutte pas grâce à son procédé d'aspiration - avec le kit Window Vac original de Kärcher, les fenêtres sont à nouveau propres en un tournemain.
Appareils et accessoires adéquats
Window Vac WV 2 plus
Rapide, confortable et efficace
Kit de rallonge
Même les grandes baies vitrées se nettoient sans effort.