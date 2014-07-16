NETTOYER LES VITRES

Nettoyez les vitres sans traces grâce au Window Vac

Il existe des activités plus agréables que le ménage – tout particulièrement chez soi. C'est la raison pour laquelle Kärcher a la solution parfaite pour le nettoyage des fenêtres : le Window Vac WV 2 plus travaille sans laisser de trace ni de goutte. De plus, il permet de gagner du temps et convient aussi pour le nettoyage d'autres surfaces lisses.

Le WV 2 plus est facile à manier, permet de gagner du temps et ne goutte pas grâce à son procédé d'aspiration - avec le kit Window Vac original de Kärcher, les fenêtres sont à nouveau propres en un tournemain.