Ramen wassen
Ramen wassen is geen fijn karwei. Gelukkig heeft Kärcher de ideale oplossing voor deze huishoudelijke klus. Ontdek de verschillende apparaten voor het wassen van ramen.
Window vac - ruiten wassen wordt leuk
Er zijn leukere dingen dan schoonmaken, vooral thuis. Daarom heeft Kärcher de perfecte oplossing voor het reinigen van vensters. De Window Vac WV 2 plus is gemakkelijk in gebruik, druppelt niet doordat het water wordt opgezogen en maakt streeploos schoon. Bovendien bespaart u er tijd mee en is de ruitenreiniger ook geschikt voor andere gladde oppervlakken.
Dankzij de originele Window Vac van Kärcher maakt u uw ruiten in een mum van tijd stralend schoon!
Geschikte apparaten en toebehoren
Window Vac WV 2 plus
Snel, comfortabel en schoon
Set met verlengsteel
Voor perfect en moeiteloos reinigen van hoge ramen.