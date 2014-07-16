Ramen wassen

Window vac - ruiten wassen wordt leuk

Er zijn leukere dingen dan schoonmaken, vooral thuis. Daarom heeft Kärcher de perfecte oplossing voor het reinigen van vensters. De Window Vac WV 2 plus is gemakkelijk in gebruik, druppelt niet doordat het water wordt opgezogen en maakt streeploos schoon. Bovendien bespaart u er tijd mee en is de ruitenreiniger ook geschikt voor andere gladde oppervlakken.

Dankzij de originele Window Vac van Kärcher maakt u uw ruiten in een mum van tijd stralend schoon!