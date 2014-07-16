Ramen wassen

Ramen wassen is geen fijn karwei. Gelukkig heeft Kärcher de ideale oplossing voor deze huishoudelijke klus. Ontdek de verschillende apparaten voor het wassen van ramen.

ramen wassen zonder strepen
Vensters reinigen

Window vac - ruiten wassen wordt leuk

Er zijn leukere dingen dan schoonmaken, vooral thuis. Daarom heeft Kärcher de perfecte oplossing voor het reinigen van vensters. De Window Vac WV 2 plus is gemakkelijk in gebruik, druppelt niet doordat het water wordt opgezogen en maakt streeploos schoon. Bovendien bespaart u er tijd mee en is de ruitenreiniger ook geschikt voor andere gladde oppervlakken.

Dankzij de originele Window Vac van Kärcher maakt u uw ruiten in een mum van tijd stralend schoon!

Geschikte apparaten en toebehoren

Window Vac WV 2 plus

Snel, comfortabel en schoon

Set met verlengsteel

Voor perfect en moeiteloos reinigen van hoge ramen.