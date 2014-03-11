Tips voor gebruik
Hier vindt u de reinigingsoplossingen overzichtelijk geordend op thema. Wist u bijvoorbeeld dat de Kärcher hogedrukreiniger ideaal is om uw tuinmeubelen schoon te maken of om met mos bedekte tegels te reinigen? Als uw reinigingstaak er niet bijstaat, kunt u altijd contact met ons opnemen.
Outdoor
Moeiteloos ijs verwijderen
Hier zijn een paar tips om het proces snel en moeiteloos te laten verlopen, zonder natte handen.
Het verwijderen van dode bladeren
Met onderstaande 5 tips zal u snel en moeiteloos bladafval rond uw huis elimineren.
Auto reinigen
Voor een snelle en grondige reiniging van uw auto vindt u hier de juiste producten en toebehoren.
Terrassen reinigen
Om uw terras na de winter weer schoon te krijgen, vindt u hier de juiste apparaten en toebehoren.
Tuinbesproeiing
Met onze tuinpompen besproeit u grote oppervlakken dankzij de afstandsbediening volledig automatisch.
Vegen
Vaarwel bezem en blik: Met de veegmachines van Kärcher kunt u voetpaden en straten, inritten en tuinen tot vijf keer sneller vegen.
Met mos bedekte tegels
De Kärcher vuilfrezen zijn ideaal voor het verwijderen van mos van tegels.
Tuinmeubelen reinigen
Lelijke vlekken op tuinmeubelen door luchtvervuiling of van de afgelopen winter gaat u te lijf met onze hogedrukreinigers.
Dakgoten en riolen reinigen
De dakgoot-/rioolset is ideaal om afvoeren en dakgoten snel te ontstoppen.
Gevelreiniging
Kärcher heeft niet alleen ideale apparaten voor rondom het huis. Ook het huis zelf wordt in de loop der tijd vuil en kan met Kärcher apparaten zijn oude glans weer terugkrijgen.
Indoor
Reingen met stoom
Hier vindt u talloze tips voor de toepassingsmogelijkheden van een stoomreiniger: heel eenvoudig vloeren, voegen, kranen, badkamer en toilet, vensters en spiegels, keuken en veel meer reinigen.
Strijken met stoom
De continu hoge stoomdruk maakt het strijken lichter, ook bij zware stoffen. Dat bespaart tot 50% strijktijd.
Vensters reinigen
De ramen zijn vies en Kärcher heeft de optimale oplossing voor alle taken. Ontdek de verschillende apparaten voor het reinigen van ramen.
Tapijten reinigen
Tapijten kunnen heel eenvoudig worden gereinigd met de juiste Kärcher producten.
Bekleding reinigen
Kärcher vloer-/tapijtreinigers maken de bekleding van meubelen vezeldiep en grondig schoon.
Leidingwatervoorziening
Voor de voorziening met regen- of putwater in huis gebruikt u het beste ons huis- en tuinpompen.
Boren, vegen, zuigen
Waar gehakt wordt, vallen spaanders. Kärcher heeft als specialist op reinigingsgebied een compleet assortiment apparaten en toebehoren voor efficiënt reinigen in en om het huis.
Vloeren verzorgen
Hier vindt u belangrijke informatie en veel tips voor vakkundig onderhoud van vloeren en informatie over boenen en de juiste verzorgings- en reinigingsmiddelen.