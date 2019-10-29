MOEITELOOS EN SNEL IJS VERWIJDEREN VAN AUTORUITEN

In de winter zijn automobilisten zonder garage maar al te bekend met het probleem: bevroren ramen. Vooral 's morgens is het ijsvrij maken van de autoruiten een tijdrovende en stressvolle bezigheid. Hier zijn een paar tips om het proces snel en moeiteloos te laten verlopen, zonder koude handen.

De-icing car windows with the EDI 4

Hoe kunnen autoruiten snel ijsvrij gemaakt worden?

’S morgens snel in uw auto stappen en naar het werk rijden? In de winter is dat vaak niet mogelijk, omdat je eerst de ramen ijsvrij moet maken. Veel mensen maken gebruik van een klassieke ijskrabber. Maar er is ook een snellere, eenvoudigere manier: dankzij de elektrische ijskrabber EDI 4 kunnen autoruiten binnen enkele minuten ijsvrij gemaakt worden.

Autoruiten ijsvrij maken met de EDI 4

De elektrische ijskrabber EDI 4 maakt eindelijk een einde aan de vervelende taak om het ijs beetje bij beetje af te schrapen. Met zijn roterende schijf, met zes stevige kunststof bladen, verwijdert de ijskrabber moeiteloos en in een enkele beweging hardnekkig ijs van autoruiten. Hoe het precies werkt:

  1. Houd de EDI 4 in de hand en schakel het apparaat in zodat het groene LED oplicht.
  2. Verwijder de beschermkap.
  3. Plaats de ijskrabber op het raam. Druk licht in zodat de schijf begint te draaien.
  4. Beweeg het apparaat tegelijkertijd gelijkmatig over het raam, waarbij u slechts een lichte druk uitoefent en bij voorkeur van boven naar beneden beweegt - u kunt dan beter zien welke delen al ijsvrij zijn. Bij zeer hard ijs moet u het apparaat op één plaats vasthouden tot het ijs is verwijderd.
  5. Wanneer alle ramen ijsvrij zijn: schakel de EDI 4 uit en gebruik de beschermkap voor een gemakkelijke en veilige bediening & opberging.
  6. Indien nodig: borstel het losgemaakte ijs van de ruiten met een zachte handborstel.
De-icing car windows

Ijsvrij ruiten op 3 minuten tijd

Binnen slechts drie minuten kunnen de voorruit, achter- en zijruiten met de EDI 4 van ijs worden bevrijd. Een acculading van 15 minuten is dus voldoende voor de hele werkweek.

Veelgestelde vragen

De EDI 4 is meteen klaar voor gebruik, zelfs bij zeer lage temperaturen tot -20°C. Hij kan dus ook zonder problemen in de auto worden opgeborgen. Dankzij het compacte formaat kan de EDI 4 makkelijk in de handschoenenkast worden opgeborgen bijvoorbeeld.

EDI 4 in de handschoenenkast

De EDI 4 wordt opgeladen door middel van een bij de levering inbegrepen kabel. De volledige laadtijd is drie uur, na 2u20 is de accu al voor 80 procent opgeladen. Met één lading kan de EDI 4 tot 15 minuten gebruikt worden.

Zodra het LED-display begint te knipperen, moet de accu worden opgeladen.

EDI 4 opladen
  • De EDI 4 wordt automatisch na 30 seconden uitgeschakeld en kan opnieuw aangezet worden door één druk op de aan/uit-knop.
  • De roterende schijf is gemaakt van kunststof, vergelijkbaar met conventionele ijskrabbers. Er moet echter voor worden gezorgd dat de EDI 4 alleen op schone autoruiten wordt gebruikt. Als er vuil op de ruit zit, kan het roterende effect leiden tot krassen.
  • Er moet altijd een kleine afstand worden aangehouden tussen het apparaat en de rand van de ruit.
EDI 4 op een zijruit

Ja, de roterende schijf kan worden vervangen wanneer deze versleten is. De schijf kan zonder gereedschap worden vervangen.

De roterende schijf vervangen

Bij zowel de conventionele ijskrabber als de EDI 4 ontstaat er bij het verwijderen van ijs op de autoruiten geluid. Metingen geven aan dat er geen verschil is tussen de conventionele manier van ijskrabben en bij de EDI 4.

Hoe luid is de EDI 4?

Extra tips tegen bevroren autoruiten:

  • Het gebruik van een ijsbeschermingsfolie kan ijs en vorst op de voorruit voorkomen. In dit geval hoeven alleen de achter- en zijruiten te worden ontdooid - wat tijd bespaart.
  • Til 's nachts de ruitenwissers van de voorruit, zodat de ruitenwissers niet bevriezen en niet vast komen te zitten.
  • Giet nooit heet water op autoruiten, omdat de snelle temperatuursverandering kan leiden tot barsten.
Snel en makkelijk ijs verwijderen met de EDI 4

The compact EDI 4 lies perfectly in the hand

Handen komen niet direct in contact met het ijs

Eenvoudige, veilige bediening en opslag van de EDI 4