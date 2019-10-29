MOEITELOOS EN SNEL IJS VERWIJDEREN VAN AUTORUITEN

In de winter zijn automobilisten zonder garage maar al te bekend met het probleem: bevroren ramen. Vooral 's morgens is het ijsvrij maken van de autoruiten een tijdrovende en stressvolle bezigheid. Hier zijn een paar tips om het proces snel en moeiteloos te laten verlopen, zonder koude handen.