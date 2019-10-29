MOEITELOOS EN SNEL IJS VERWIJDEREN VAN AUTORUITEN
In de winter zijn automobilisten zonder garage maar al te bekend met het probleem: bevroren ramen. Vooral 's morgens is het ijsvrij maken van de autoruiten een tijdrovende en stressvolle bezigheid. Hier zijn een paar tips om het proces snel en moeiteloos te laten verlopen, zonder koude handen.
Hoe kunnen autoruiten snel ijsvrij gemaakt worden?
’S morgens snel in uw auto stappen en naar het werk rijden? In de winter is dat vaak niet mogelijk, omdat je eerst de ramen ijsvrij moet maken. Veel mensen maken gebruik van een klassieke ijskrabber. Maar er is ook een snellere, eenvoudigere manier: dankzij de elektrische ijskrabber EDI 4 kunnen autoruiten binnen enkele minuten ijsvrij gemaakt worden.
Autoruiten ijsvrij maken met de EDI 4
De elektrische ijskrabber EDI 4 maakt eindelijk een einde aan de vervelende taak om het ijs beetje bij beetje af te schrapen. Met zijn roterende schijf, met zes stevige kunststof bladen, verwijdert de ijskrabber moeiteloos en in een enkele beweging hardnekkig ijs van autoruiten. Hoe het precies werkt:
- Houd de EDI 4 in de hand en schakel het apparaat in zodat het groene LED oplicht.
- Verwijder de beschermkap.
- Plaats de ijskrabber op het raam. Druk licht in zodat de schijf begint te draaien.
- Beweeg het apparaat tegelijkertijd gelijkmatig over het raam, waarbij u slechts een lichte druk uitoefent en bij voorkeur van boven naar beneden beweegt - u kunt dan beter zien welke delen al ijsvrij zijn. Bij zeer hard ijs moet u het apparaat op één plaats vasthouden tot het ijs is verwijderd.
- Wanneer alle ramen ijsvrij zijn: schakel de EDI 4 uit en gebruik de beschermkap voor een gemakkelijke en veilige bediening & opberging.
- Indien nodig: borstel het losgemaakte ijs van de ruiten met een zachte handborstel.
Ijsvrij ruiten op 3 minuten tijd
Binnen slechts drie minuten kunnen de voorruit, achter- en zijruiten met de EDI 4 van ijs worden bevrijd. Een acculading van 15 minuten is dus voldoende voor de hele werkweek.
Veelgestelde vragen
Extra tips tegen bevroren autoruiten:
- Het gebruik van een ijsbeschermingsfolie kan ijs en vorst op de voorruit voorkomen. In dit geval hoeven alleen de achter- en zijruiten te worden ontdooid - wat tijd bespaart.
- Til 's nachts de ruitenwissers van de voorruit, zodat de ruitenwissers niet bevriezen en niet vast komen te zitten.
- Giet nooit heet water op autoruiten, omdat de snelle temperatuursverandering kan leiden tot barsten.