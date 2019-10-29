DÉGIVRAGE RAPIDE ET SANS EFFORT DES VITRES DE VOITURE
Les conducteurs qui ne disposent pas d'un garage ne connaissent cela que trop bien : les vitres givrées. Surtout tôt le matin, le dégivrage des vitres de voiture est une corvée chronophage et épuisante. Grâce aux astuces ci-après, vous y parviendrez rapidement, sans effort et sans vous mouiller les mains.
Comment dégivrer rapidement ses vitres de voiture ?
Sauter dans sa voiture et partir au travail ? C'est souvent mission impossible en hiver étant donné qu'il faut d'abord dégivrer les vitres de la voiture. Nombreux sont ceux qui se servent d'un grattoir classique à cet effet. Toutefois, il existe également une solution plus rapide et à moindre effort : grâce au gratte-givre électrique EDI 4, vos vitres seront débarrassées du givre en l'espace de quelques minutes.
Dégivrage des vitres avec l'EDI 4
L'EDI 4 sans fil dispose d'un disque avec six lames en plastique qui élimine le givre par des rotations rapides. Fini le grattage fastidieux de vos vitres : le gratte-givre électrique s'en charge presque tout seul. Et voici la marche à suivre :
- Saisir l'EDI 4 et mettre l'appareil en route, la LED verte doit s'allumer.
- Retirer le capuchon de sécurité.
- Placer le gratte-givre contre la vitre. Il suffit d'exercer une légère pression pour que le disque se mette en rotation.
- Déplacer l'appareil de manière uniforme sur la surface à dégivrer. Exercer de préférence seulement une légère pression et procéder du haut vers le bas afin de mieux voir les endroits déjà traités. En cas de givrage tenace, insister sur un endroit jusqu'à ce que la couche de givre se détache.
- Une fois que toutes les vitres sont dégivrées : désactiver l'EDI 4, l'éloigner de la vitre et remettre en place le capuchon de sécurité.
- Si nécessaire : balayer le givre détaché des vitres à l'aide d'une balayette souple.
Des vitres dégivrées en trois minutes
En l'espace de trois minutes seulement, le pare-brise, la lunette arrière et les vitres latérales peuvent être dégivrés à l'aide de l'EDI 4. Ainsi, une seule charge de la batterie de quinze minutes suffit pour toute une semaine de travail.
Questions fréquemment posées
Autres astuces contre les vitres de voiture givrées :
- En appliquant un film de protection anti-givre, le givrage du pare-brise peut être évité. Ainsi, vous n'aurez plus qu'à dégivrer la lunette arrière et les vitres latérales ce qui vous permettra de gagner du temps.
- Relever les essuie-glaces pendant la nuit afin d'éviter qu'ils gèlent sur le pare-brise.
- Ne jamais appliquer d'eau chaude sur les vitres de voiture étant donné que le changement de température brusque peut provoquer des fissures.