L'EDI 4 est rechargé à l'aide du câble inclus. La durée de charge complète est de trois heures ; après deux heures et vingt minutes, la batterie est déjà chargée à 80 pour cent. Une charge de la batterie permet jusqu'à quinze minutes de dégivrage.

Dès que l'afficheur à LED se met à clignoter, la batterie doit être rechargée.