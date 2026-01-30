Dégivreur de pare-brise EDI 4
Élimine aisément même le givre tenace des vitres des voitures en un seul passage : le gratte-givre électrique EDI 4 avec disque grattoir rotatif.
Le gratte-givre électrique EDI 4 met enfin un terme au grattage fastidieux, petit bout par petit bout. À l'aide de son disque rotatif doté de six lames en plastique robuste, le gratte-givre élimine aisément même le givre tenace des vitres des voitures en un seul passage. Lorsque l'EDI 4 est en veille, une légère pression exercée depuis le haut suffit pour que le disque grattoir se mette en rotation – et en un clin d'œil, le givre se détache pratiquement tout seul. Si les lames sont usées, le disque grattoir peut être remplacé sans aucun outil (disque grattoir disponible comme pièce de rechange). Le design moderne et compact du gratte-givre et le capuchon de protection permettent un maniement et un rangement faciles et sûrs. La charge de la batterie suffit pour plusieurs applications. La LED intégrée clignote lorsque l'appareil doit être rechargé.
Caractéristiques et avantages
Disque rotatif avec six lames en plastique robusteLe disque grattoir résistant aux chocs élimine aisément même le givre le plus tenace.
Changement d'embout possibleLe disque grattoir se remplace rapidement et facilement sans aucun outil.
Cellules lithium-ion performantesLa charge de la batterie suffit pour plusieurs applications.
Manipulation simple
- Une légère pression exercée depuis le haut met le disque grattoir en rotation.
Affichage lumineux LED sur l'appareil
- La LED intégrée clignote lorsque l'appareil doit être rechargé.
Capuchon de protection inclus
- Pour un maniement et un rangement sûrs.
Spécifications
Données techniques
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion
|Autonomie de la batterie (min)
|15
|Durée de charge de la batterie (h)
|3
|Diamètre du disque (mm)
|100
|Vitesse de rotation du disque (tr/min)
|500
|Poids sans accessoires (kg)
|0,6
|Poids emballage inclus (kg)
|0,9
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|133 x 124 x 110
Inclus dans la livraison
- Batterie lithium-ion
- Câble de chargement pour la batterie
- Capuchon de protection
- Disque de grattage
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Pare-vent
Accessoires
Piéces détachées EDI 4
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.