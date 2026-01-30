De elektrische ijskrabber EDI 4 maakt eindelijk komaf met de lastige taak om het ijs stukje bij beetje weg te krabben. Met behulp van de roterende schijf met zes stevige plastic bladen verwijdert de ijskrabber in één keer moeiteloos zelfs hardnekkig ijs van autoruiten. Als de EDI 4 in de stand-bymodus staat, is een lichte druk van boven voldoende om de schuurschijf te laten roteren - en het ijs zal praktisch vanzelf verdwijnen. Als de bladen versleten zijn, kan de schuurschijf volledig worden vervangen zonder gereedschap (schuurschijf verkrijgbaar als reserveonderdeel). Het moderne en compacte ontwerp van de ijskrabber en zijn beschermkap zorgen voor een gemakkelijke en veilige bediening en opberging. Eén acculading is voldoende voor verschillende toepassingen. De geïntegreerde LED knippert wanneer het apparaat moet worden opgeladen.