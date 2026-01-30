Elektrische ijskrabber EDI 4
Verwijdert in één keer moeiteloos zelfs hardnekkig ijs van autoruiten : de elektrische ijskrabber EDI 4 met roterende schijf en zes stevige kunststof bladen.
De elektrische ijskrabber EDI 4 maakt eindelijk komaf met de lastige taak om het ijs stukje bij beetje weg te krabben. Met behulp van de roterende schijf met zes stevige plastic bladen verwijdert de ijskrabber in één keer moeiteloos zelfs hardnekkig ijs van autoruiten. Als de EDI 4 in de stand-bymodus staat, is een lichte druk van boven voldoende om de schuurschijf te laten roteren - en het ijs zal praktisch vanzelf verdwijnen. Als de bladen versleten zijn, kan de schuurschijf volledig worden vervangen zonder gereedschap (schuurschijf verkrijgbaar als reserveonderdeel). Het moderne en compacte ontwerp van de ijskrabber en zijn beschermkap zorgen voor een gemakkelijke en veilige bediening en opberging. Eén acculading is voldoende voor verschillende toepassingen. De geïntegreerde LED knippert wanneer het apparaat moet worden opgeladen.
Kenmerken en voordelen
Roterende schijven met stevige plastiek bladenDe schokbestendige krabschijf kan zelfs hardnekkig ijs moeiteloos verwijderen.
Wijziging van bevestiging is mogelijkDe krabschijf kan snel en eenvoudig worden vervangen zonder gereedschap.
Krachtige lithium-ioncellenÉén batterijlading volstaat voor verschillende toepassingen.
Eenvoudig in het gebruik
- Door lichtjes van bovenaf op de krabschijf te drukken, begint hij te draaien.
LED licht display op het toestel
- De geïntegreerde LED knippert wanneer het apparaat moet worden opgeladen.
Omvat een beschermhoes
- Voor een betrouwbare bediening en opberging.
Specificaties
Technische gegevens
|Batterij type
|Lithium-Ion batterij
|Looptijd van de batterij (min)
|15
|Laadtijd van de batterij (u)
|3
|disc-diamater (mm)
|100
|disc-snelheid (tr/min)
|500
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|0,6
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,9
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|133 x 124 x 110
Inbegrepen bij levering
- Lithium-Ion batterij
- Kabel voor batterijlader
- Beschermingskap
- Schraperschijf
Videos
Toepassingen
- Voorruiten
Toebehoren
Onderdelen EDI 4
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.