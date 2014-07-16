Terras reinigen

klinkers reinigen
Terrassen reinigen

Terras reinigen

Hogedrukreinigers van Kärcher - indrukwekkende krachtpatsers

Van kabelhaak en de praktische slangopwikkeling tot de rubberen hogedrukslang bieden hogedrukreinigers uit de K 7-reeks diverse geraffineerde uitvoeringskenmerken die het werk ook bij hardnekkig vuil lichter maken.

Moet u af en toe uw klinkers reinigen? Iedere huis- en tuineigenaar die wel eens een vuil tuinpad heeft schoongespoten, kent de beperkte en zwakke reinigingskracht van een tuinslang.

Een hogedrukreiniger werkt aanzienlijk sneller en beter dan een tuinslang. Auto's, met mos bedekte tegels, terrassen, jaloezieën, vieze tonnen, boten ... Alles wordt snel en eenvoudig schoon.

En zelfs hardnekkig vuil heeft geen kans als u dit met hoge druk te lijf gaat.

De terrasreiniger, de T-Racer, zorgt voor een optimale en toch zachte reiniging van uw terras of van grote oppervlakken: De innovatieve combinatie van in hoogte verstelbare propellers met twee hogedruksproeiers creëert een hovercraft-effect waardoor de T-Racer boven de grond zweeft.

De hogere reinigingskracht resulteert in een gelijkmatiger reinigingsresultaat. De behuizing laat vrijwel geen druppeltje spatwater door en beschermt u en de wanden tegen opspattend water.

Proper in 4 stappen!

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Stap 1

Voorwas met de Vario Power lans.

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Stap 2

Gebruik de T-Racer terrasreiniger met steen- en gevelreiniger.

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Stap 3

Kies het drukniveau "Hard".

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Stap 4

Afspoelen met de Vario Power Lans.

Geschikte apparaten en toebehoren

K 7 Premium eco!ogic Home

Snel, eenvoudig en comfortabel.

T-Racer

Spatvrij grote oppervlakken en hoeken schoonmaken.

Powerscrubber

Ideaal voor trappen en randen. Verwijdert hardnekkig vuil.