Nettoyage terrasse

Nettoyage de terrasse

Autant de puissance que de confort - Nettoyeurs haute pression de Kärcher

Du crochet pour flexible à l'enrouleur de flexible en passant par le flexible haute pression en caoutchouc, les appareils de la gamme K 7 offrent de nombreux petits accessoires qui facilitent le travail, même en cas de forte saleté.

Tout propriétaire de maison ou de jardin qui a déjà nettoyé au jet d'eau un trottoir très sale connaît la puissance de nettoyage limitée et très faible d'un flexible de jardin.

Comparé au flexible de jardin, le nettoyeur haute pression dispose d'une force de nettoyage beaucoup plus élevée. Que ce soit pour nettoyer la voiture, pour enlever la mousse des sentiers du jardin, nettoyer la terrasse, les volets, les tonneaux sales, les parterres... Tout devient propre rapidement.

Même la saleté la plus tenace n'a aucune chance lors d'un nettoyage à haute pression.

Pour un nettoyage optimal et respectueux des matériaux de surfaces plus importantes, il existe le T-Racer, notre nettoyeur de terrasse : Les hélices réglables en hauteur, dotées de deux buses haute pression, créent un effet « Hovercraft » qui maintient le T-Racer en suspens au-dessus du sol.

Cela offre une meilleure performance de nettoyage pour un résultat tout aussi bon. Le boîtier ne laisse passer presque aucune goutte d'eau - et vous protège ainsi des éclaboussures, de même que les murs.