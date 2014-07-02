Brosse haute performance PS 40 pour nettoyeurs de surfaces

Avec ses 3 buses haute pression et sa raclette intégrées, la brosse haute performance PS 40 offre une puissance de nettoyage plus élevée qu’une brosse manuelle classique. Grâce à la haute pression, cette brosse puissante élimine les salissures tenaces de manière fiable et rapide sur tout type de surfaces. La brosse haute performance PS 40 est particulièrement utile pour le nettoyage des escaliers, terrasses, façades, garages, balcons, murs, allées et entrées. Également idéale pour nettoyer les escaliers et les bords. Convient à tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des gammes K 2 à K 7.