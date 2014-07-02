Brosse haute performance PS 40 pour nettoyeurs de surfaces
Brosse haute performance PS 40 avec 3 buses haute pression intégrées. Élimine les salissures tenaces sur tout type de surfaces en alliant puissance, fiabilité et vitesse. Idéale pour les escaliers et les bords. Avec raclette intégrée pour l’élimination de l’eau sale.
Avec ses 3 buses haute pression et sa raclette intégrées, la brosse haute performance PS 40 offre une puissance de nettoyage plus élevée qu’une brosse manuelle classique. Grâce à la haute pression, cette brosse puissante élimine les salissures tenaces de manière fiable et rapide sur tout type de surfaces. La brosse haute performance PS 40 est particulièrement utile pour le nettoyage des escaliers, terrasses, façades, garages, balcons, murs, allées et entrées. Également idéale pour nettoyer les escaliers et les bords. Convient à tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des gammes K 2 à K 7.
Caractéristiques et avantages
Trois buses à haute pression intégrées
- Pour enlever la salissure tenace de différents types de surfaces
Suceur d'aspiration intégré
- Élimination rapide de l'eau restante
Design compact
- Idéal pour le nettoyage des coins et des bords sans éclaboussures
Nettoyage puissant à l'aide d'un nettoyeur haute pression
- Pour enlever la salissure tenace de différents types de surfaces
Combinaison d'un jet à haute pression et d'une pression de brosse manuelle
- Puissance de nettoyage augmentée à celle d'un balai-brosse normal.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|1
|Poids emballage inclus (kg)
|1,2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|744 x 303 x 759
Vidéos
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
- Escaliers
- Terrasses
- Façades
- Garage
- Murs de jardin et de pierre
- Balcon
- Chemins
- Allées, entrées de garage